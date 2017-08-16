Доверительные отношения

Обзор событий в Тольятти, России и мире с 7 по 13 августа.

Тольяттинская аферистка обманула другую аферистку. Московская падчерица весело погуляла на украденные у отчима миллионы. Мобильный оператор обескуражил путешественника суммой счета за интернет в роуминге. Итальянские пожарные тушили выдуманные пожары ради прибыли. Канадские угонщики вернули детский мотоцикл отремонтированным и заправленным.

Давайте я вас посужу

Не каждый рыбак видит рыбака издалека: тольяттинская аферистка попала в сети другой более хитрой мошенницы. Запутанная история окончилась судом, по результатам которого безработная 40-летняя местная жительница получила полтора года условно.

Как установило следствие, подсудимая играла роль судьи Автозаводского районного суда и описывала, какие широкие связи у нее есть в правоохранительных органах. Весь спектакль был разыгран для женщины, в отношении которой уже было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении кредита. «Судья» обещала освободить подследственную от уголовной ответственности за хорошее вознаграждение. Кроме того, лжеслужительница Фемиды пообещала за 20 тыс. рублей прекратить исполнительное производство в отношении супруга потерпевшей, имеющего задолженность по налогам в размере 87 тыс. рублей.

«В целом за все услуги подсудимая получила вознаграждение в сумме 114 тыс. рублей», – сообщают в районной прокуратуре.

На момент вынесения приговора женщина уже вернула потерпевшей 55 тыс. рублей, и суд обязал ее возместить оставшуюся сумму ущерба.

Вот же змея и игуана

И стоило так рисковать из-за 114 тыс.? Вот юная москвичка знает толк в тратах и потому оперирует куда более солидными суммами. Она украла у отчима 3,5 млн рублей, заменив настоящие банкноты «деньгами из банка приколов». Реальными же купюрами распорядилась весьма оригинальным образом.

Так, 200 тыс. рублей ушло на такси, в 170 тыс. рублей обошелся заказ еды. Девушка арендовала сразу четыре квартиры для вечеринок с друзьями. Также она сняла нежилое помещение, чтобы открыть там зоопарк, и успела купить для него летучих мышей, змей и игуан.

По данным полиции, девушка украла не все деньги сразу: она подсмотрела код от сейфа и брала купюры время от времени. Возбуждено уголовное дело.

А вам не Дамм

К слову, лишить честно заработанных денег могут не только лжесудьи и вороватые падчерицы: иногда и родной мобильный оператор может выкинуть что-нибудь этакое. Так, житель Москвы пожаловался, что у него образовалась задолженность почти в 120 тыс. рублей после попытки сменить тариф МТС в роуминге. Находясь в Греции, мужчина подал заявку на изменение тарифа в личном кабинете на сайте оператора, но SMS-сообщение с подтверждением ему не пришло. Он отправил заявку снова и получил ответ об изменении тарифа.

«Послал запрос на смену тарифа. Получил сообщение: мол, «ждите SMS о смене тарифа». Час жду, полтора. Решил еще разок через сайт поменять. А мне в ответ: «Это уже ваш тариф». Я бегом в приложение «Мой МТС». Там действительно написано «Смарт Забугорище». Предоставлено 7 Гб трафика», – рассказывает пострадавший.

После этого путешественник поставил на закачку приложение с навигатором и ушел спать. На следующее утро он обнаружил, что его номер заблокирован, а на счету долг в 119,4 тыс. рублей. При этом в приложении «Мой МТС» были доступны 6,85 Гб из семи. С телефона жены ему удалось дозвониться до техподдержки оператора, и один из специалистов заявил, что приложение было скачано за два часа до перехода на новый тариф, что, по словам пострадавшего, физически невозможно.

В общем, будьте аккуратны и не сильно доверяйте рекламе с Нагиевым и Ван Даммом.

Разжигай сверхурочные

Впрочем, в наши дни трудно разобраться, кому доверять, а кому не очень. К примеру, в Италии сицилийские пожарные специально поджигали лес ради повышения зарплаты. Расчет был банальным: плата за каждый вызов составляла дополнительные €10 в час на человека. Коварный план осуществлялся в городе Рагуза.

Через какое-то время местные власти забили тревогу – высокая продуктивность рабочих начала вызывать подозрения: 120 выездов против 40 из других команд за одно и то же время. Как выяснилось, хитрые огнеборцы для «вызова» команды использовали личные телефоны либо просили позвонить друзей и родственников. Суд принял решение оштрафовать 14 человек.

Вы расстроились – мы вернули

И все же добрые люди есть и среди преступников. В июле в Facebook появился пост жительницы Канады, в котором она просила помощи в поисках детского мотоцикла Yamaha, который кто-то украл у ее трехлетнего сына.

Всего 48 репостов сотворили чудо: через несколько дней воры вернули мотоцикл к дому законных владельцев. Искренне извиняясь перед ними в записке, неизвестные подростки сообщали, что залили полный бак бензина и заменили моторное масло.

Это не первый подобный случай в канадской провинции Британская Колумбия, которая, кажется, может претендовать на звание родины самых добрых воров в мире. Так, год назад местная жительница обнаружила во дворе своего дома садового гнома, пропавшего в декабре 2015 года. К фигурке был приложен альбом с фотографиями, судя по которым, гном славно попутешествовал за прошедшее с момента похищения время.