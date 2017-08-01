ДВИГАТЕЛЬ ВНЕШНЕГО СГОРАНИЯ

Обзор событий в Тольятти, России и мире с 17 по 23 июля.

Тольяттинец оплатил штрафы на 123 тыс. рублей. За автомобилем пьяного омского водителя приехал пьяный эвакуаторщик. В Костроме юные любители огненных селфи сожгли три автомобиля и жилой дом. Оскорбленная в лучших чувствах жительница Омска подожгла автомобиль любовника. Эстонские полицейские вернули хозяйке велосипед, который у нее украли в 2003 году.

63 регион и 63 тысячи

Сколько раз вы нарушали правила дорожного движения? А вот один тольяттинец умудрился за небольшой отрезок своей автолюбительской карьеры заработать 62 (!) штрафа на общую сумму 63 тыс. рублей. При этом злостный нарушитель не спешил платить долги, поэтому ГИБДД обратилась к судебным приставам. Те, в свою очередь, вручили мужчине пачку копий постановлений о возбуждении исполнительных производств. Гражданину было предписано погасить всю задолженность в пятидневный срок.

Несмотря на предупреждения, он не торопился расплачиваться, увеличив тем самым свой долг в два раза: приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании сбора в размере 1 тыс. рублей по каждому производству, что увеличило сумму долга еще на 60 тыс. рублей.

Быстро одумавшись, гражданин представил судебному приставу платежные документы на общую сумму 63 тыс. рублей и квитанции об оплате исполнительского сбора в размере 60 тыс. Производства окончены фактическим исполнением.

Тупой и еще тупее

Вообще, водители последнее время что-то совсем расслабились. Так в Омске в рамках операции «Трезвость» автоинспекторы остановили 35-летнего местного жителя, который управлял автомобилем в состоянии опьянения. Мужчину отстранили от управления, а на место инцидента вызвали эвакуатор. Однако подоспевший водитель спецавтомобиля, как выяснилось, также был пьян, что позже подтвердили результаты медосвидетельствования. В итоге сотрудники ГИБДД составили протоколы об административных правонарушениях на обоих водителей. Каким образом с места происшествия транспортировался эвакуатор, не сообщается.

Огонь и лайки

Впрочем, даже если вы ответственный автолюбитель, то не застрахованы от неприятностей. В Костроме вынесли приговор 20-летнему поджигателю, который стал известен в регионе как любитель «огненных» селфи. Сообщается, что парень уничтожил чужое имущество по «уважительной причине» – из-за любви.

Еще в сентябре прошлого года подсудимый гулял со своей несовершеннолетней девушкой и решил прокатить ее на чужой Mitsubishi. Он разбил окно и проник в салон, но вот завести машину не смог.

Следующим на очереди стал Volkswagen с пленкой вместо стекла. Но и он не завелся. Парень разозлился и поджег авто, а потом предложил девушке сделать селфи на фоне пылающей машины. После этого пироманы уничтожили еще ВАЗ-2106 и «Оку».

Кроме автомобилей, любитель огня умудрился поджечь 8-квартирный дом, оставив без крова более 30 костромичей. Всего потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму свыше 8,5 млн рублей. Юноше дали четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима и взыскали с него в пользу потерпевших более 1,7 млн рублей.

Дикая сердцем и «четверка»

И если вы думаете, что случившееся в Омске, единичный случай, то ошибаетесь – любовь и огонь шагают по стране. Так, жительница Екатеринбурга отомстила своему любовнику, который не пожелал общаться с ней после секса – женщина сожгла автомобиль кавалера, в котором они провели ночь.

27-летняя екатеринбурженка накануне хотела пригласить в свою квартиру мужчину, с которым она познакомилась тем же вечером. Как назло, незадачливая девушка потеряла ключи от входной двери. Однако ухажер не растерялся и предложил уединиться в его автомобиле ВАЗ-2104.

«Проснувшись утром, кавалер сообщил своей ночной спутнице, что пошел за пивом. Женщина прождала его до обеда, но он так и не вернулся. Тогда в гневе дама подожгла внутреннюю обшивку автомобиля, в котором провела ночь, и ретировалась», – сообщает пресс-служба полиции по Свердловской области. В результате действий женщины автомобиль выгорел полностью. Горе-любовница уже задержана сотрудниками правоохранительных органов. На нее заведено уголовное дело, по которому ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Тырва и Валга

А еще транспортные средства иногда угоняют. И хуже всего, когда это случается где-нибудь в Прибалтике. Нет-нет, полицейские там работают честно, только немного медленно. Вот, например, правоохранительные органы Эстонии нашли велосипед, украденный с балкона многоквартирного дома в городе Тырва спустя 14 лет.

Много лет назад владелица велосипеда сообщила в полицию о пропаже и указала номер рамы. По горячим следам найти транспортное средство не удалось. Зато в этом году полицейские радостно сообщили потерпевшей, что ее двухколесный друг обнаружен в городе Валга.

«Женщина была изумлена и удивлена, что велосипед вернется к ней. Тем более что накануне семья планировала покупку другого транспортного средства и впервые за долгое время обсуждала пропажу. Хозяйка даже пошутила, что, возможно, нет смысла покупать новый байк, вдруг скоро вернут старый. Ее потрясла поступившая на следующий день от полиции радостная весть о найденном велосипеде», – сказал местный констебль.