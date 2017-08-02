Дышите и тужьте

Как правильно подготовиться к родам.

Очень часто женщины, ждущие появления ребенка, полагаются на советы мам и бабушек, слушают рожавших подруг, читают блоги в интернете. Но обилие информации не говорит о ее достоверности. Поэтому приближение дня «Х» продолжает пугать своей неизвестностью. На прошедшей неделе «ПН» узнал у тольяттинских специалистов, что делать, чтобы отогнать все страхи и в важный момент быть во всеоружии.

Страхи и трудности

Чувство тревоги и страха во время беременности – распространенное явление, характерное для многих будущих мам, особенно для тех, кто ждет своего первенца. Несмотря на естественность, роды на самом деле достаточно сложный и ответственный процесс. Для того чтобы он прошел максимально безопасно для мамы и ребенка, каждой женщине необходимо правильно к нему подготовиться.

Чтобы избавиться от страхов и сменить их уверенностью в себе, можно пойти на специальные курсы для будущих мам. Надо ли доверять врачам? Безусловно. Они профессионалы и свое дело знают. Зачем же тогда какие-то специальные занятия? «Роды – это миг, а вот схватки – это долго, трудно и одиноко, – говорит руководитель проекта «Папа-Мама-Школа» Наталья Ефимова. – В схватках роженица должна правильно дышать, понимать, в какой фазе она находится, как надо действовать, чтобы максимально помочь и малышу, и себе. Вот этому и надо учиться на курсах: стойкости, правильным действиям, помощи ребенку».

Необходимо знать все, что может угрожать здоровью ребенка. В трудных ситуациях главное быстро и правильно действовать, а врачи и роженица должны работать заодно. Когда же этому учиться? Как раз во время беременности. Например, в Тольяттинской городской клинической больнице № 2 периодически проходят бесплатные курсы по подготовке к родам. Лекции читают врачи акушеры-гинекологи, неонатологи, анестезиологи-реаниматологи и высококвалифицированные акушерки.

Опыт и информация

Можно обратиться и в коммерческие организации. Курс из 10 занятий в Тольятти стоит в среднем 5 тыс. рублей. В некоторых школах программу можно подстроить под себя и посещать только необходимые вам лекции. Соответственно, их количество и цена будут варьироваться.

«Главное, чтобы полученная информация освещала как можно больше аспектов предстоящего материнства. Поэтому очень хорошо, когда на курсах для беременных ведут занятия различные специалисты: акушер-гинеколог, педиатр, специалист по грудному вскармливанию, преподаватель йоги», – говорят специалисты.

«Когда будущая мама имеет широкий спектр знаний обо всех сторонах материнства, страхи уходят и появляется уверенность, – рассказывает сертифицированный консультант по грудному вскармливанию, спикер курсов для будущих мам в творческом пространстве «Арт-Кухня» Динара Мурзаева. – Консультант не назначает лекарства, не лечит, а делится опытом и информацией. На курсах специалист обучает мам правильной организации грудного вскармливания, показывает, как правильно прикладывать малыша к груди, рассказывает о пользе вскармливания для мамы и малыша, питании кормящей женщины, о сложностях, которые могут возникнуть, и способах себе помочь. Самая главная задача консультанта – донести до всех девочек, что каждая будущая мамочка может кормить с удовольствием и пользой для себя и малыша. Важно понимать, то через грудное вскармливание малыш удовлетворяет не только свою потребность в питании, но и наполняется любовью и заботой мамы».

Курсы важны не только потому, что надо научиться рожать. На них учат еще и развивать ребенка. Как обрабатывать пупок или надевать памперс, вам покажут в роддоме, а вот все остальное придется осваивать самостоятельно.

Уверенность и понимание

Конечно, больше всего переживают женщины, ожидающие первенца. Но нередко встречаются мамы, которые боятся и вторых, и третьих, и даже пятых родов. И дело не в том, имеет женщина опыт или нет, а в уверенности в правильности своих действий. «Во время первых родов я полагалась на свои силы, уверенность и болевой порог, который меня никогда не подводил. Но, как оказалось, нужны были знания и понимание процесса. И у меня появился страх. Поэтому, когда я забеременела второй раз, решила пойти на курсы, разобраться в этом вопросе детально и ни разу не пожалела», – рассказывает Анна Гриценко.

Многие мужчины до сих пор не принимают в родах никакого участия и даже слышать не хотят о деталях. Однако и папам подготовка к такому событию не помешает. «Честно говоря, я не ожидал, что получу на курсах какие-то полезные знания. Но теперь думаю, что такие занятия мужчинам необходимы.

В первую очередь для того, чтобы взглянуть на свою вторую половинку другими глазами, ведь в момент родов женщина невероятно сильна. К тому же на курсах подробно рассказывается, что и как происходит в организме женщины как до, так и после рождения малыша. После таких занятий больше ценишь, понимаешь и поддерживаешь свою супругу и хочется полностью участвовать в процессе ухода за ребенком», – говорит Ярослав Кузьмин.