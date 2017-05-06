Экология глазами детей

Состоялась презентация первого издания ЭКОсказок от юных авторов.

19 апреля в библиотеке Автограда МАУ ДКиТ г. Тольятти прошла презентация сборника «ЭКО ВОЗ сказок». В книгу вошло 15 работ победителей конкурса «Школьная экологическая мозаика», который уже второй год проводит ГК «ЭкоВоз». Около 300 работ прислали школьники со всего Самарского региона. В ближайшее время издание со сказками юных авторов станет частью всех библиотечных фондов нашей области. А не вошедшие в книгу работы детей будут опубликованы на сайте ГК «ЭкоВоз» — эковоз.рф.

Специалисты ГК «ЭкоВоз» и библиотеки очень радушно приняли всех участников и устроили для детей настоящий праздник. Чего только дети не делали: соревновались в викторине, которую проводили для них баба Яга с Кикиморой (это же сказка!), вырезали себе голубей на счастье и поняли, зачем в скворечнике нужно делать маленький вход для птиц, слушали лекцию об организации «Гринпис», посетили выставку «Вторая жизнь отходов» и узнали, как происходит утилизация бытовых отходов в нашем городе. И, пожалуй, самой запоминающейся стала станция «Огород на подоконнике», после нее каждый школьник ушел с торфяным горшочком, в котором через несколько дней появится росток фасольки.

После такого развлекательно-обучающего квеста ребята и взрослые собрались в большом зале на торжественную презентацию книги «ЭКО ВОЗ сказок». Никто не знал, чье имя прозвучит в победителях. На большом экране представили книгу, зачитали самые яркие отрывки. Наконец Денис Волков, генеральный директор ГК «ЭкоВоз», приступил к волнующему моменту — награждению победителей.

Все ребята, авторы сказок и иллюстраций, принимавшие участие в конкурсе, получили свой экземпляр книги и диплом.

По итогам мероприятия заместитель директора ГК «ЭкоВоз» Алена Душкова рассказала: «Перед конкурсной комиссией был непростой выбор. Какие сказки лучше включить в сборник, а какие нет? Ведь мы получили несколько сотен сказочных историй от детей. Знаем, что над некоторыми работами старались целыми классами или семьями. Нам хочется, чтобы сказки, которые не вошли в печатное издание, могли прочитать все жедающие. Поэтому приняли решение опубликовать их на сайте компании. Также мы планируем полученный в ходе конкурсного отбора материал использовать для образовательной работы по эковоспитанию в детских садах и учреждениях дополнительного образования»…

«Конкурс «Школьная экологическая мозаика» объединил в себе творческую и экологическую составляющие. И это здорово, что ребята активно принимают участие. Значит воспитывается новое поколение, которое задумывается над нависшими экологическими проблемами, и будет ответственно и грамотно потреблять те ресурсы, которые дает нам наша Земля», — отметил Денис Волков.