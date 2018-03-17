Елена Прудникова, завотделением КДО N1 КВД

«Даже маленькое пятнышко на коже способно выявить серьезное заболевание».

Можно ли удалять родинки, опасны ли пигментные пятна и папилломы, что делать с веснушками, можно ли избавиться от псориаза, откуда в Тольятти взялся диагноз «синдром бабочки» – на эти и другие волнующие и порой деликатные вопросы в большом интервью «ПН» отвечает заведующая клинико-диагностическом отделением № 1 кожно-венерологической поликлиники Автозаводского района Елена Прудникова.

– Елена, начну с личного вопроса. Выбор профессии дерматовенеролога был осознанным?

– Вполне. Когда только поступала в медицинский, то хотела стать акушером-гинекологом, но в процессе обучения поняла, что это не то, чем бы мне хотелось заниматься. И вместе с папой, врачом анестезиологом-реаниматологом, мы долго сидели и думали, к чему же моя душа лежит. И вот к пятому курсу определилась. Тем более меня всегда тянуло к эстетике тела.

– Получается, у вас медицинская династия?

– Да, папа работал на скорой, и когда выпадало ночное дежурство, я не спала, ждала его, потому что было очень интересно послушать случаи из его практики. Так что я с пяти лет знала, что буду врачом.

– В советское время существовало предвзятое отношение к таким лечебным заведениям, как КВД. А как сегодня с этим обстоит дело?

– Я до сих пор сталкиваюсь с шуточками на эту тему, да и ореол у КВД, в общем-то, остался прежним. Притом, что вектор работы кожной службы сместился. Раньше мы больше занимались венбольными, так как это была серьезная социальная проблема: в конце 90-х годов в Тольятти регистрировалось по 2 тыс. заболеваний сифилисом в год – практически эпидемия.

Также гонорея, трихомониаз – всего этого было очень много. Сейчас можно сказать, что сифилис мы практически вылечили – по Тольятти цифры низкие. По инфекциям, передающимся половым путем, история отдельная. А вот процент кожных больных значительно вырос. Я здесь работаю с 2004 года и наблюдаю этот рост.

– А каких кожных заболеваний стало у тольяттинцев больше?

– Аллергодерматозы, атопический дерматит, экзема, псориаз. Этот рост, на мой взгляд, связан с экологией и высоким уровнем стресса в жизни людей. Плюс скверное питание, низкая культура отношения к здоровью. Очень много рождается аллергиков-детей.

– Но ведь есть мнение, что аллергия – это больше психосоматическое заболевание?

– Аллергия – это довольно обширное понятие, и причин ее возникновения много. Один из них – генетическая предрасположенность. Есть официальные цифры: если у мамы имеется аллергическое заболевание, то вероятность рождения ребенка-аллергика 30%. Если аллергия у обоих родителей, то вероятность повышается до 60%. Также аллергия может носить приобретенный характер: аллергофон повышают паразитарные инфекции и падение иммунитета. В каждом случае мы разбираемся индивидуально и отправляем пациентов к аллергологам-иммунологам.

– Стоит ли обращаться к врачу из-за появления пигментации?

– Если говорить о пигментации в общепринятом понятии, то с этой проблемой нужно бороться. Пигментация бывает разная, она может залегать на разных уровнях кожи, появляться по разным причинам – гормональный сбой, проблемы с печенью, надпочечниками. Маленькое пятнышко на коже способно выявить серьезные заболевания, ведь наша кожа – самый крупный орган, связанный со всеми системами и органами. Кожа часто сигнализирует о скрытых болезнях, и грамотный врач-дерматолог всегда эту параллель проведет – свяжет проявление симптомов на коже с возможными заболеваниями и направит пациента на полное обследование. Поэтому мы всегда сотрудничаем с другими специалистами.

– А веснушки?

– Это тоже пигментные пятна, но другого генеза. Они образуются под воздействием ультрафиолетового излучения, идущего от солнца, и носят сезонный характер. С ними ничего сделать нельзя – это генетика. Все, что можно, – это с начала марта пользоваться солнцезащитным кремом с SPF фактором 50+. Тогда веснушки появятся в минимальном количестве. По истечении летнего периода необходимо сделать пилинг, чтобы выровнять тон лица и обесцветить веснушки.

– Является ли причиной для тревоги появление большого количества родинок?

– Это причина обращения к врачу – дерматологу или онкологу. Если появилось много родинок (правильное название – невус) или какая-то из них начала себя странно вести: быстро расти, резко поменяла окраску, если она стала болеть, изъязвляться, чесаться, кровить, – надо бежать к врачу. Родинки, которые находятся в местах трения (область пояса, подмышки, волосистая часть головы, шея), то есть в местах повышенной травматизации, надо показать специалисту и удалять. Расхожее мнение «родинки трогать нельзя» – это заблуждение. Их можно и нужно удалять. Но если есть не очень хорошие признаки, такие невусы удаляются строго у онколога.

– Опасны ли папилломы?

– Если мы говорим о структуре папиллом, то это просто вырост кожи. Вирус папилломы человека насчитывает более 70 штаммов, и все мы обладаем тем или иным штаммом, так что папиллома может появиться у каждого. Надо понимать, что если у пациента огромное количество папиллом, значит, что-то не так с иммунитетом. У меня был пациент, у которого за одну ночь высыпало 100 папиллом на шее. А накануне он пережил сильнейший стресс. Любая вирусная инфекция расцветает там, где иммунная система ее не подавляет. Стресс и переживания приводят к развитию вирусных заболеваний. И если пациент резко заболевает кожными болезнями в тяжелой форме, всегда надо проводить полное обследование, в том числе на ВИЧ.

Если мы говорим об эстетике, то я бы хотела затронуть тему угревой болезни – акне. Она сегодня широко распространена. С каждым годом растет число заболеваний пациентов именно во взрослом возрасте, после 25 и даже 45 лет. Это серьезная психоэмоциональная проблема. Мы их успешно обследуем и лечим. Помогаем и подросткам – некоторым это испытание дается очень тяжело. Есть такое явление, как дисморфофобия, когда три прыщика наводят на суицидальные мысли. Подростков настолько сильно расстраивает внешний вид, что они закрываются в себе, не посещают учебные заведения, целыми днями рассматривают себя в зеркале, не хотят жить. Таких пациентов довольно много, и мы им помогаем.

Также в наших силах вывести в длительную ремиссию людей, страдающих псориазом, у которых бляшки по всему телу, в том числе и на лице. С любыми кожными проявлениями надо идти к нам – кожные болезни должен лечить врач-дерматолог, а не аллерголог или гомеопат. Сейчас все сильно поменялось, и болезни, которые раньше были только в пожилом возрасте, часто встречаются у молодых. Например, красная волчанка или склеродермия: в прошлом году мы оформляли на инвалидность четырехлетнего ребенка с диагнозом «склеродермия».

– Одной из таких «новых» болезней, получивших широкое распространение в последнее время, стал синдром бабочки. Расскажите о нем подробнее.

– В сентябре я была на съезде, который организует Фонд Белла, оказывающий помощь детям, страдающим буллезным эпидермолизом – это генетически обусловленное заболевание, связанное с тем, что в коже не образуется определенный белок, который связывает между собой слои кожи. Ранее это заболевание тоже встречалось, но не в таком количестве как сейчас. А 2014 год стал знаковым по этому заболеванию для нашего города – до этого в течение 15 лет у нас не рождались дети с подобным диагнозом, а тут сразу три ребенка. Именно я ставила первичный диагноз всем троим, и это вызвало у меня самой сильный шок.

Посетив съезд Фонда Белла, узнала, что в Самарской области самое низкое количество таких детей – мы занимаем последнее место по России. Самое большое количество в Дагестане – 147. Причины этого заболевания неизвестны, и вылечить его невозможно. Все, чему нас учат, – как облегчить жизнь таких детей грамотным уходом.

– Можно ли сказать, что тольяттинцы стали относиться к своему здоровью более ответственно?

– К сожалению, нет. Наше учреждение часто сталкивается с очень запущенными пациентами, носителями таких инфекций, как уреаплазмоз, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, генитальный герпес. Они долгое время могут протекать бессимптомно и в перспективе вызывать нарушение репродуктивной функции.

Пациенты запускают болезнь из-за тяги к самолечению. Сегодня в городе распространены частные лаборатории, где можно без всяких направлений сдать анализ, при этом не зная, в каких условиях и в какие дни лучше это делать. А на результат влияет множество факторов. У женщин мы стараемся делать анализ в определенные дни цикла, есть рекомендации и по времени сдачи анализа. Пациенты ничего этого не знают, получают на руки свои «результаты», забивают их в поисковик в интернете, который выдает им и «диагноз», и «лечение». Затем человек идет в ближайшую аптеку, покупает без рецепта антибиотик и начинает заниматься самолечением. В итоге, когда болезнь не проходит или возникают осложнения, такие пациенты приходят к нам.

Очень досадно, ведь у нас работают высококвалифицированные специалисты первой и высшей категории, с большим стажем. И мы как государственное бюджетное учреждение проводим все обследования и консультации по полису и при наличии паспорта совершенно бесплатно.