Елизавета Экштат

«Думать о здоровье, когда ты здоров, – продвинутый выбор»

Доктор Елизавета Экштат – руководитель проекта DENTFRIEND в Клинике Доктора Федосеева – запускает направление превентивной медицины. Цель нового замысла – помочь здоровым людям как можно дольше оставаться таковыми, максимально снизив риск возникновения хронических заболеваний. О том, что предшествовало созданию проекта оптимального здоровья, о его задачах и наполнении, а также о концепции социального движения DENTFRIEND – в большом интервью «ПН».

– Елизавета, направление профилактической медицины для нашей страны еще совсем новое. Расскажите, что предшествовало вашему выбору.

– Сначала это был спорт в серьезных объемах, и этот мир нагрузок, побед и поражений, травм и «вперед через боль» для меня открылся благодаря большому теннису. Любовь к движению и активности – оттуда. Потом был медицинский университет СамГМУ как основополагающая база. После университета я занималась коучинговой работой и общалась с огромным количеством людей лично и посредством публичных выступлений. Все эти отдельно существующие периоды моей жизни связывают воедино мои поездки в Америку – в Институт Оптимального Здоровья.

Впервые я побывала там с родителями в 17 лет, и мой мир перевернулся – в этом институте ведущие ученые и врачи со всего мира работали со здоровыми людьми! Исследовали их вдоль и поперек и рекомендовали список действий, чтобы и дальше быть здоровыми. Эта концепция меня поразила, и после нескольких визитов в этот институт в Калифорнии и прохождения такого исследования я четко осознала – будущее именно за превентивной медициной.

– Однако включились в эту тему не сразу. Почему?

Нужен был опыт и видение того, как именно я могу быть полезна. Действительно полезна! Пройдя специализацию как диетолог-нутрициолог, пришла к выводу, что это недостающая часть большого пазла, который включает в себя и питание, и движение, и, безусловно, мышление. На этих трех китах базируется оптимальное здоровье, и именно к нему я буду стремиться в работе со своими пациентами.

– Кто вас вдохновил на реализацию проекта превентивной медицины в Тольятти?

– Есть в моей жизни такие удивительные люди, которые вдохновляют, даже когда не планируют этого. Просто так живут. А еще многие вещи они видят гораздо шире и глубже. Круто сложилось, что это еще и мои родители.

Именно благодаря их масштабному мышлению концепт приобрел такую многогранность и объем.

Параллельно мы запустили проект DENTFRIEND, который тоже направлен на профилактику, а также эстетику и красоту улыбки.

Сегодня у нас такой ударный, амбициозный, молодой состав докторов, что этот замысел стал естественным продолжением ежедневного взаимодействия с ними.

Смысл проекта – в том, чтобы рассказать как можно большему количеству людей о двух вещах! Первое, что профилактика – это круто, доступно и дальновидно. Посещайте раз в полгода стоматолога и сократите расходы на лечение зубов до 80%! Так просто и так эффективно! И второе, что эстетика сегодня опережает все, поэтому такие процедуры, как отбеливание, исправление прикуса и установка виниров, непосредственно влияют на статус и карьерный рост, восприятие окружающих и являются конкурентным преимуществом.

Это месседж тридцатилетним, для которых здоровье приоритетнее дорогого автомобиля. Хорошо, конечно, и то, и другое, но те, кто понимает, о чем этот проект, имеют четко выстроенные приоритеты.

– Что лежит в основе DENTFRIEND?

– Это проект эстетики, красоты, дизайна улыбки в современном новом формате. Сегодня тренд – выглядеть здоровым и привлекательным. Не умаляя ценности внутренних качеств, во всем мире, корпоративном бизнесе, в межличностных коммуникациях красота и эстетика играют огромную роль и демонстрируют, как мы относимся к себе и к окружающим.

Эстетическая стоматология – профилактика, отбеливание, виниры, ортодонтия (исправление прикуса) – это то, что дает нам конкретный внешний результат. Такое направление очень популярно среди молодого поколения, потому что «голливудская» улыбка – неотъемлемая часть образа. Клиника доктора Федосеева 18 лет создает такие улыбки, и мы решили выделить направление эстетики в отдельный сегмент и рассказывать об этом! Рассказать, что это возможно, причем достаточно быстро и не так дорого, как все думают. Если говорить более глобально, DENTFRIEND – это движение.

– А кто решил использовать для развития DENTFRIEND Instagram?

– Мы уже давно ведем Instagram Клиники, просто сейчас усилили его влияние благодаря проекту #дышисвежо, который родился из одной фотографии пациента в черно-белой стилистике. Это оказалось красиво, лаконично, стильно и, что самое важное, со смыслом. Проект #дышисвежо – про заботу, про дальновидность, про ясный ум! Мы говорим о профилактике и регулярном посещении стоматолога как о способе избежать всех страшных историй с уколами и лечениями, и когда нам удастся внедрить эту привычку в ДНК с момента появления зубов, мы сможем забыть о лечении заболеваний и заниматься лишь эстетикой и контролем здорового пациента.

В этом проекте нас поддерживают потрясающие амбассадоры, которые двигают эту идею вместе с DENTFRIEND.

– Какие критерии заложены в основу выбора амбассадоров?

– В первую очередь это наши единомышленники, каждый из них близок нам по духу и имеет активную жизненную позицию.

– Расскажите о задачах проекта.

– Глобальная задача – как можно большему числу людей нашего города рассказать об идее заботы о себе вовремя, когда все хорошо. Самое главное – начать! Сколько бы человеку ни было лет, не имеет значения – важно закрыть проблемные вопросы и в стоматологии, и в целом общего самочувствия, перейти в статус Здоровья и поддерживать его.

– Сколько времени вам понадобится для развития проекта?

– DENTFRIEND запущен полтора месяца назад, и все самое интересное впереди! Будут приходить новые амбассадоры, будут и другие проекты про эстетику, мы готовим много интересного и будем это воплощать, придерживаясь нашей философии и стилистики.

– Есть ли аналоги этому проекту в других российских клиниках?

– Не буду утверждать, что мы единственные или первые, просто потому что не знаю аналогов, подобных проектов я не встречала ни в нашей стране, ни за ее пределами, хотя активный мониторинг рынка был проведен.

– Расскажите подробнее о превентивной медицине – новом направлении вас как доктора: о ее концепции, задачах и целях.

– Все просто: я буду работать со здоровыми людьми. Это новая история медицины, которая в мире пишется около 20 лет и в нашей стране только начинается.

В привычной медицине прием врача очень короток и направлен на лечение симптомов, доктор не может уделить должного количества времени каждому пациенту, узнавая о его образе жизни и давая рекомендации. Ему нужно вылечить конкретную болезнь. Моя же задача будет не в лечении болезни, а в оптимизации образа жизни конкретного человека, для того чтобы улучшить ее качество и увеличить продолжительность. Для этого нам необходимо провести некоторые исследования, поставить конкретные задачи и выполнять их, периодически «сверяя часы». Так мы сможем снизить риск возникновения хронических заболеваний, что позволит человеку почувствовать совершенно другой вкус жизни!

– Какими именно действиями?

– А это вы узнаете на приеме. Фишка в том, что здесь нет готовых рецептов, как мы с вами привыкли. Есть главные направляющие – питание, движение, мышление. Три столпа, на которых все строится. Дальше все варьируется и зависит от того, сколько человеку лет, какой образ жизни он ведет, много ли он путешествует, сколько у него детей, как он загружен работой. И наша задача – не заставлять его экстремально меняться, а максимально встроить в его жизнь правильные привычки, не нарушив при этом жизненный баланс.

– Как вы намерены выявлять целевую аудиторию и притягивать ее к себе?

– Я с удовольствием использую социальные сети и особенно люблю Instagram. Читателям «ПН», возможно, станет интересно, и я рада пригласить почитать мой личный аккаунт @dr.eliekshtat и познакомиться с проектами Клиники @klinikafedoseeva.

– Кто-то уже прошел данное обследование?

– Да, несколько человек уже узнали свой биологический возраст, мышечную и жировую массу и еще несколько крайне интересных данных о себе, а полноценный прием я веду с 15 марта, и запись уже началась.

Это очередной нетривиальный ход, которые Клиника Доктора Федосеева совершает постоянно.

Благодаря ее руководителям – Ирине Алексеевне и Александру Яковлевичу Федосеевым – нет возможности стагнировать. Только двигаться вперед. Команда клиники и я в ее числе лишь продолжаем эту хорошую традицию – быть другими.