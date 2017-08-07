Эволюция среды обитания

Почему окружающий мир превращается в агрессора.

Потребности человека разнообразны, многочисленны и неутолимы. Это не хорошо и не плохо – это лишь факт. Каждый день, прогуливаясь по улицам города, по лесу или набережной, идя на работу или учебу, человек удовлетворяет множество потребностей – биологических, психологических, этнических, социальных, трудовых, экономических. А еще есть потребности, связанные с экологией среды обитания, – чистые воздух и вода, приятные ландшафты и пространство. Все просто: чтобы повысить качество жизни, надо улучшать экологию среды обитания. Иначе она станет агрессором.

На самом деле наша среда обитания, пройдя через эпохи индустриализации и стихийной урбанизации, уже стала «агрессивной»: человеческие органы чувств, эволюционно приспособленные к естественной природной среде, так и не смогли привыкнуть к измененной визуальной реальности и переменам в составе воздуха, воды и почвы. Рост числа различных заболеваний у людей, живущих на загрязненных территориях, стал одним из следствий этих трансформаций. Плюс с каждым годом ухудшается экологическая обстановка в мире: загрязняются воды, опресняются моря, уменьшается количество зеленых насаждений, тают ледники и озоновый слой в атмосфере. Эти процессы до сих пор кажутся многим очень далекими и несущественными. Однако на самом деле все взаимосвязано.

Например, парниковый эффект, который стал причиной глобального потепления и таяния ледников, возникает из-за выбросов в атмосферу газов, задерживающих тепло, – углекислого, метана, окиси азота и фторуглеродов. Последствия этих процессов поражают: например, в Арктике при таком быстром темпе таяния ледников к 2040 году совсем не останется льда.

Чем опасно слишком большое количество воды, пояснять не имеет смысла. Остановимся на воздухе – тем более что именно проблема выбросов химических предприятий всегда волновала тольяттинцев. Здесь нас ожидал большой сюрприз: оказалось, что проблемы сейчас создают не химпредприятия, а автотранспорт. «Объем выбросов от промышленных предприятий за последние шесть лет сократился в области на 15%, а вот общее количество загрязнения осталось неизменным из-за увеличения выбросов от «передвижных источников» – автомобилей, – поясняют экологи. – Большое количество транспорта является основной причиной загрязнения воздушного бассейна и в Тольятти».

У многих подобное заявление вызывает недоверие. Поясняем: один килограмм сжигаемого бензина приводит к образованию примерно 16 килограммов смеси различных газов. Среди них наибольшую опасность представляют оксиды азота – они в 10 раз опаснее угарного газа. Кроме того, газы сами по себе могут стать причиной различных заболеваний. Например, дыхательной недостаточности, гайморита, ларинготрахеита, бронхита, бронхопневмонии, рака легких. Также выхлопные газы вызывают атеросклероз сосудов головного мозга. Опосредованно, через легочную патологию, могут возникнуть и различные нарушения сердечно-сосудистой системы. Также выхлопные газы повреждают ткани нервной системы и повышают риск развития деменции – заболевания, распространенного у современных пожилых людей.

Решение этой проблемы, по мнению экспертов, заключается в переводе общественного и личного транспорта на газомоторное топливо плюс максимальном снижении доли личных авто на дорогах.

«Для экологии лучше, чтобы общественный транспорт ходил регулярнее – пусть даже полупустой, – считают в областном минтрансе. – Если у людей будет твердая гарантия, что они смогут воспользоваться автобусом, на улицах будет меньше автомобилей. Ведь один автобус в среднем перевозит 200 пассажиров, а автомобиль – в среднем полтора человека. Нагрузки на атмосферу от одного автобуса получается меньше, чем от 133 машин».

Осталось только решить два вопроса. Как сделать так, чтобы люди захотели пересесть на общественный транспорт? Как заменить потребность пользоваться комфортом собственного авто в автомобильном городе? Как вариант, это может произойти в том случае, когда заболевание деменцией снизит свой возрастной порог лет так на двадцать.

Острой проблемой нашей среды обитания является и неурегулированность статуса городских лесов. После изменения законодательства в 2009 году леса должны были передать из федерального лесфонда в собственность муниципальных образований. Сегодня пригородные лесничества ликвидированы, а серьезные структуры по управлению городскими лесами еще не созданы. Фактически это делает наш лес бесхозным. Сегодня работы по устройству тольяттинского леса близятся к завершению – 7,4 тыс. га уже поставлены на кадастр. Сгоревший лес восстановлен на площади 1,3 тыс. га за счет средств областного бюджета, частных пожертвований и благотворительных программ крупных предприятий. Его выживание в сложных экоусловиях зависит только от людей.

Еще один глобальный природный ресурс – Волга и Куйбышевское водохранилище – загрязняются многочисленными сточными водами, которые поступают из всех крупных и малых населенных пунктов губернии. Проблема очистки сточных вод – одна из самых острых. Наша вода по уровню загрязненности бьет все рекорды.

2017 год был объявлен Годом экологии. Однако Годом экологии в России был и не так давно ушедший 2013 год. Тем не менее, по мнению «Гринписа России», «на реальное состояние окружающей среды мероприятия, прошедшие в тот год, не повлияли». Представители экспертного сообщества считают, что и 2017-й может остаться незамеченным широкими массами и приобрести известность лишь в очень узких, преимущественно административных и политических кругах.