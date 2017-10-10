Гонка четырех

Сравниваем скорость мобильного интернета.

Телефон еще до появления айфона перестал быть только средством совершения звонков, а наличие современных форматов беспроводного интернета превратило его в почтовый ящик, браузер, карту и, в конце концов, в мобильный офис. Но если с привычным оптоволоконным интернетом все более-менее ясно, то качество интернета мобильного зависит от множества факторов, первостепенным из которых является ваше физическое местоположение относительно вышки. «ПН» решил выяснить, кто из квартета мобильных операторов раздает самый быстрый интернет в конкретном районе Тольятти.

Первым делом мы пошли в торговый центр и купили самые дешевые SIM-карты «МегаФона», «Билайна», МТС и «Теле2». Все они стоят примерно 250–300 рублей и предлагают опять же примерно равный набор функционала. В зависимости от оператора лимит интернета колеблется в пределах от 5 до 8 Гб в месяц. Особняком стоит лишь «Теле2», предлагающий наиболее «вкусные» тарифы. Однако, забегая вперед, отметим, что щедрый «черный» оператор является самым «медленным». Впрочем, он же дает и самый стабильный доступ в сеть.

Ради чистоты эксперимента все замеры производились на одном смартфоне (iPhone SE) с помощью приложения SpeedChek. Мы выбрали его, прочитав с десяток отзывов и обзоров, которые называли эту программу самой честной в плане выводов. Итак, программа, завершив тест, выдает три результата: «пинг», «загрузка» и «отправка».

Пинг (ping) – это время запроса и последующего ответа данных с вашего смартфона на другой компьютер (скорость обмена информацией). Пинг принято измерять в миллисекундах, и чем меньше значение, тем лучше. Говоря, например, о интернет-серфинге, хороший пинг не так важен. Зато для любителей коллективных онлайн-игр, например шутеров, этот показатель архиважен: если у вашего соперника пинг выше, то он в некотором смысле находится в будущем относительно вашего персонажа, и потому пристрелит вас первым.

С «загрузкой» и «отправкой» все просто. Эти значения показывают, насколько быстро ваш смартфон открывает интернет-страницы, загружает видео YouTube, скачивает файлы и отправляет вложенный в электронное письмо файл из вашего гаджета.

Дабы все было по-честному, оказавшись на очередной «точке замера», мы погоняли каждого оператора через тест по пять раз. Так как значения всегда разнились, мы отбирали самые лучшие. Кроме того, после каждой смены SIM-карты мы открывали редакционный сайт Ponedelnik.press, сравнивая скорость его загрузки. А еще совершали видеозвонки Skype на стационарный компьютер.

Наше исследование показало, что почти все операторы не могут предложить стабильную скорость интернета, если вы передвигаетесь по городу. Более-менее одинаковые результаты были у упомянутого выше «Теле2». Но, к сожалению, этот оператор предлагает самую медленную связь. Это не слишком критично при работе с браузером, но посмотреть, скажем, YouTube комфортно не всегда получится. Кроме того, видеосвязь дается «Теле2» с трудом. Но мы еще раз напомним, что тарифная сетка «Теле2» самая клиентоориентированная.

У «МегаФона», МТС и «Билайн» дела со скоростью обстоят лучше. Но, с другой стороны, в некоторых местах Тольятти LTE не только заметно ухудшается, превращаясь в 3G, но порой попросту пропадает. Особенно это заметно, если спуститься к Волге в районе Комсомольского шоссе.

Выбрать однозначного победителя в этих гонках не представляется возможным: «зеленый», «желтый» и «красный» операторы продемонстрировали большой разброс показаний в зависимости от места тестирования. Поэтому предлагаем вам ознакомиться с итоговой таблицей замеров и на основании ее данных и вашего местоположения выбрать себе подходящую симку.

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