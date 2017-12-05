Грязь под ногтями

Что ищут и находят кладоискатели в Тольятти.

Кто в своем советском детстве не мечтал о приключениях и поисках сокровищ? Некоторые так сильно увлекаются этой идеей, что проносят ее через всю жизнь и выбирают себе в качестве хобби кладоискательство. Занятие это в реальности не самое легкое и на отдых мало похоже. Да и найти что-то действительно стоящее получается нечасто. «ПН» узнал, что можно откопать в Самарской области, кто этим занимается и есть ли шанс заработать на своих находках.

Сигнал звонкий и повторяющийся

Самарская земля, конечно, не остров сокровищ, но в ее недрах зарыто много драгоценностей. Большинство из них уже давно найдены, но, по мнению самих кладоискателей, немало богатств все еще скрыто от человеческих глаз. Например, знаменитый клад донского атамана Степана Разина, который, согласно легендам, запрятан в курганах, пещерах и гротах по берегам Волги найти так и не удалось.

Кладоискательство бывает разное, специалисты делят его на множество типов. Но, в общем, все мечтающие заполучить «сокровища» делятся по принципу «кто что ищет»: вещи, захороненные до Великой Отечественной войны, военно-археологические клады (медали, ордена и прочие ценности) или же все, что можно обнаружить в канализациях и городских реках. Последних, кстати, больше всего. А что? Если пройтись по пляжу после летнего сезона, и без металлоискателя можно обнаружить парочку золотых украшений.

Приборный поиск мужчины относят к обычным хобби, вроде охоты-рыбалки. Только вместо оружия или удочки понадобится другое приспособление. Приборы бывают разные: грунтовые, глубинные, подводные, локализаторы и специализированные. Обычный грунтовой искатель, который понадобится любителю, стоит от 7 до 150 тыс. рублей. «Металлоискатель реагирует на все цветные металлы и крупные железные объекты, поэтому трудно найти место, где бы он ни звенел, – говорят профессионалы. – Если сигнал стабильный, мощный, звонкий и повторяющийся – значит надо копать».

Все пищит и хрюкает

Тольяттинец Александр Абрамов занимается приборным поиском четвертый год. «Заинтересовался темой еще лет в 16, – рассказывает мужчина. – Ходили с товарищем по городским пляжам и собирали «ходячку» (монеты, находящиеся в обращении в данный момент). Как-то раз нам повстречался мужичок с какой-то палкой и желтым блоком на ней, позже я узнал, что это металлодетектор Garrett ace 150 – прибор начального уровня. Подошли к нему, разговорились, он показал нам находки: пару старинных перстней, образок, советские монетки и золотое колечко. Вот тогда я уже «заболел» этим делом. Через некоторое время приобрел свой первый металлоискатель. Даже не могу передать, какой эмоциональный подъем испытывал, когда впервые вышел с ним на пляж: все пищит, хрюкает, ничего не понимаешь, но все равно роешь наугад».

Многие увлеченные поисковики отмечают, что такое занятие – не просто копание земли, как может показаться на первый взгляд, но еще и изучение истории России и своего края, старинных и современных карт, техники для поиска, а также атрибуция самих находок.

«Потренировавшись на пляжах, перебрался на склоны (вспомнил, что там как раз проходила дорога из Ставрополя-на-Волге). В первый же день нашел десятикопеечную монету 1952 года. Восторгу не было предела. Оказалось, это только начало: за день собрал много монет 1945–1955 годов. Дальше больше: попадались и серебряные, и золотые изделия. Правда, тратить на поиски приходилось все свободное время. Хочу отметить, что археологические памятники и памятники архитектуры не копаю. Сейчас выезжаю с единомышленниками в основном в деревни. Что касается находок, попадаются в основном железки и металл – собираем и сдаем. Самая дорогая находка? Золотое кольцо – продал его за 3 тыс. рублей».

Монета или золотая брошь

В российском законодательстве с темой кладоискательства все не совсем понятно. Вообще, клад отличается от находки всего лишь по одному показателю – это намерение его захоронить. Например, в царское время, когда банки были доступны только купцам, дворянам и ремесленникам, большинство людей хранили ценные вещи в земле, на территории собственного дома. Такой клад есть в любом населенном пункте, и скорее всего не один. «Если же вы ковырнули землю и нашли монету или золотую брошь, то невозможно точно определить, как она попала в почву, – говорят юристы. – Значит это уже находка».

Однако с 2015 года любая находка, которой больше 100 лет, считается частью культурного слоя, и ее нельзя присвоить. А согласно закону «уклонение от обязательной передачи государству предметов, имеющих особую культурную ценность, наказывается штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до трех лет».