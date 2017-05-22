И бесплатно покажет кино

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Обзор событий в Тольятти, России и мире с 15 по 21 мая.

Порошенко ограничил деятельность ФиаБанка, а российские депутаты посмеялись над блокировкой «ВКонтакте» на Украине. Бороться с пиратами и порнографией в российской сети будут «кибердружинники», которые могли бы помочь предотвратить демонстрацию порноролика на железнодорожном вокзале в Вашингтоне. Зимбабвийские крокодилы съели ходившего по воде священника, а британская собака отъелась до состояния тюленя.

Порошенко и ФиаБанк

Тольяттинский ФиаБанк не дожил года до своей «минуты славы»: в начале прошлой недели президент Украины Петр Порошенко утвердил расширенный список российских физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции.

В него попали 1228 физических лиц и 468 юридических. Любопытно, что у 10 российских банков, вошедших в черный список, к настоящему времени отозваны лицензии. Видимо, Петру Алексеевичу не доложили, что некоторые из кредитных организаций ликвидированы задолго до введения украинских ограничительных мер. Проверка списка показала, что в нем присутствует ныне почивший ФиаБанк.

Грамотность и блокировки

Порошенко, вообще, в последнее время разбушевался, запретив еще и «ВКонтакте», и «Одноклассников», а заодно и все сервисы «Яндекс» и Mail.group, чем вызвал гнев украинских пользователей интернета и развеселил российских чиновников.

«Мы уверены в том, что в ближайшее время сотни тысяч, а может быть, и миллионы украинских пользователей интернета значительно повысят свою компьютерную грамотность, освоив пути обхода блокировки запрещенных сайтов», – сказал замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Волин. А член комитета Госдумы по информационной политике Ревенко сообщил, что «в интернете действовать запретами глупо и нерационально», забыв, видимо, что за время действия закона о блокировке интернет-ресурсов в России были заблокированы более 5,5 млн сайтов.

Запреты и добровольцы

Возможно, государство все-таки поняло, что «действовать запретами глупо», так как придумало новый способ оградить граждан от нежелательного с точки зрения чиновников контента. Например, в Забайкальском крае начало работу молодежное объединение «Кибердружина», целью которого является борьба с запрещенным интернет-контентом и порнографией. Сообщается, что «дружинники» будут работать в тесном взаимодействии с официальными структурами и пройдут специальное обучение.

На федеральном уровне межрегиональное молодежное движение «Кибердружина» было создано Лигой безопасного интернета в 2011 году. Оно объединяет более 20 тыс. добровольцев со всей России, борющихся с преступлениями в виртуальной среде.

Вокзал и безобразие

Жаль, что в Америке нет Лиги безопасного интернета и российских «дружинников», которые могли бы защитить несчастных янки от того безобразия, что творится в их стране. Минувший вторник надолго запомнится пассажирам поездов, отправлявшихся с вокзала Union Station в Вашингтоне: взломав сеть учреждения, неизвестные хакеры в течение трех минут транслировали порнографический ролик с сайта Pornhub на большое информационное табло.

Экран находится в самом людном месте главного зала. Пользователи Твиттера публиковали ролики с происходящим. Судя по видео, пассажиры активно возмущались тем, что посреди вокзала транслируется порно. По словам очевидцев, дисплей через три минуты выключил сотрудник одного из местных ресторанов. Вице-президент Pornhub Кори Прайс заявил, что его компания тут ни при чем и чего добивались своей выходкой хакеры, ему неизвестно.

Крокодилы и трагедия

Скорее всего, «атака» на вокзальное табло являет собой пример противоправных действий, совершенных из хулиганских побуждений. Как известно, американские хакеры аморальны и глубоко бездуховны, в чем схожи с зимбабвийскими крокодилами, которые намедни съели католического священника.

Трагедия произошла в той местности Зимбабве, где обитает много хищников. Церковный деятель Джонатан Мтхетхва собрал своих учеников, чтобы продемонстрировать им одно из чудес, описанных в Библии, – хождение по воде. Священник вошел в воду и прошагал примерно 30 м. Когда он собрался выйти на берег, на него набросились три крокодила. Буквально за пару минут хищники расправились с мужчиной.

Собака и тюлень

Хотя поступок крокодилов подмочил репутацию животных, люди продолжают искренне заботиться о братьях наших меньших. Так, одна британская пенсионерка настолько усердно следила за аппетитом своей собаки породы корги, что питомец набрал рекордный вес в 40 кг. Для понимания: нормальный вес взрослого корги – 12–15 кг.

Странно, но окружной суд не оценил стараний женщины и конфисковал животное. Правда, собака растолстела настолько, что с трудом могла сделать хотя бы один шаг и только ползала, как тюлень. Благодаря тому, что в ситуацию вмешались сотрудники Шотландского общества по предотвращению жестокого обращения с животными, собаке удалось сохранить жизнь и помочь похудеть. Сейчас она весит приемлемые для себя 13 кг. Со слов же хозяйки, она не хотела навредить питомцу, просто аппетит у него оказался слишком уж хорошим.