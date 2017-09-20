Инженеры рулят!

Криштал заручился поддержкой международного судьи.

В 2018 году Тольятти станет первым в России городом, где официально пройдет этап международных инженерно-спортивных соревнований Formula Student SAE(«Формула Студент SAE»). Соглашение об этом было достигнуто во время визита в наш город главного судьи по дизайну (техническим решениям) международных соревнований Formula Student SAE Патрика Кларка, который провел переговоры с главой Тольятти Сергеем Анташевым и ректором Тольяттинского государственного университета Михаилом Кришталом. Проведение соревнований такого высокого уровня соответствует поставленной перед областным правительством, администрацией города и университетом задачей по созданию в Тольятти крупного инжинирингового центра России и одного из инжиниринговых центров мира.

Стимул для роста

Мотоциклист и карт-гонщик в прошлом, главный судья по дизайну международных соревнований Formula Student SAE Патрик Кларк приехал в Тольятти по приглашению Тольяттинского государственного университета (ТГУ). Около года ректор ТГУ Михаил Криштал вел переписку с ним на предмет возможности организации и проведения официального российского этапа гонок именно в Тольятти. И цель визита Патрика Кларка – познакомиться с городом и оценить состояние трасс для соревнований.

За пять дней гость посетил Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова, на территории которого есть трассы для проведения соревнований Formula Student SAE, а также познакомился с командой Togliatti Racing Team (TRT) – неоднократным участником международных этапов Formula Student, посетил лаборатории университета и мастерские, где создаются болиды TRT.

– Проект Formula Student придуман для того, чтобы улучшить инженерное образование, он знакомит студентов с разными областями технического знания, – отметил Патрик Кларк. – Интересная вещь – создавать гоночный автомобиль, и это стимул для участия в проекте. Студентам интересно учиться, участвуя в проекте. Это иной способ обучения, практической тренировки инженеров. Когда объединяются усилия будущих специалистов из разных областей, расширяется спектр новых знаний для каждого в отдельности. И этот опыт оказался успешным по всему миру. Работая в Formula Student много лет, будучи судьей соревнований в разных странах, я видел много примеров того, как строилась карьера студентов после проекта. Западные страны во многом обязаны успехам в техническом развитии «Формуле». Поэтому России нужна Formula Student или какой-то подобный проект, потому что ваши студенты-инженеры достойны того, чтобы работать по всему миру.

Патрик Кларк был приятно удивлен состоянием трассы в Парковом комплексе истории техники К.Г. Сахарова Тольятти и выразил надежду, что в 2018 году здесь действительно пройдут соревнования Formula Student по версии SAE. Об этом и шла речь на переговорах с главой г.о. Тольятти Сергеем Анташевым и ректором ТГУ Михаилом Кришталом.

Первопроходцы

На встрече в городской администрации подробно обсуждались вопросы подготовки, организации и проведения гонок. Михаил Криштал уточнил, что соревнования Formula Student по версии SAE будут проводиться не в модном сегодня формате соревнований-фестивалей или по упрощенному регламенту. Регламент SAE предполагает серьезную подготовку трассы и строгие правила для команд-участниц. Столь масштабные и престижные соревнования будут проводиться в России впервые. Поэтому степень ответственности для Тольятти очень высока.

Участники встречи отметили, что для стопроцентного успеха необходимо содействие проекту не только городской администрации и Тольяттинского госуниверситета, но и других заинтересованных сторон. Так, Сергей Анташев предложил заручиться поддержкой губернатора Самарской области и областного правительства, руководителей АВТОВАЗа, а также привлечь для участия команды Formula Student из городов-побратимов Тольятти. Глава города обещал лично принимать участие в проведении соответствующих переговоров.

– «Формула Студент» позволяет решать задачи по созданию в Тольятти инжинирингового центра мирового уровня, – сказал Сергей Анташев. – Проведение международных соревнований Formula Student, безусловно, будет вписываться в стратегию развития города, привлечет внимание молодежи и положительно повлияет на имидж и Тольятти, и Тольяттинского госуниверситета.

– В России уделяется достаточно много внимания профессиональной подготовке инженеров и рабочих. Для рабочих профессий проводятся свои соревнования World Skills. Formula Student в формате SAE – это, можно сказать, аналог World Skills, только для инженеров. Соревнования в Тольятти подобного масштаба полностью отвечают поставленной губернатором Николаем Ивановичем Меркушкиным задаче по превращению Тольятти в инженерную столицу России, – напомнил Михаил Криштал.

Отметим, задача сделать Тольятти инжиниринговым центром России – одно из приоритетных направлений Стратегии социально-экономического развития Самарской области. Неоднократно в своих выступлениях губернатор Самарской области Николай Меркушкин говорил, что в современной экономике особенно востребованы специалисты с инженерной подготовкой. Правительством губернии поставлена задача – четвертое рождение Тольятти через создание в городе крупного инжинирингового центра страны и одного из инжиниринговых центров мира. «Мы хотим, чтобы через 10–12 лет здесь работали 25–30 тысяч высококлассных инженеров в тысячах инжиниринговых компаниях, – отметил Николай Меркушкин, выступая 17 августа на традиционной августовской конференции работников образования Самарской области. – Тольяттинский госуниверситет получил статус опорного, потому что без мощнейшего вуза с базовым инженерным образованием эту задачу не решить».

Действительно, новые вызовы времени и поставленные областным правительством задачи требуют от высшей школы новых решений в управлении, организации образовательного процесса, модернизации научно-исследовательской и инновационной деятельности, развитии новых компетенций, расширении взаимодействия с властью, общественными организациями. Эти направления стали ключевыми в Программе развития Тольяттинского государственного университета как опорного университета. В рамках реализации программы в вузе создается Высшая инженерная школа – кластер взаимно интегрированных центров инжиниринга, робототехники, информационных технологий – как база практико-ориентированного обучения и проектной деятельности студентов. На новой площадке планируется реализовывать междисциплинарные проекты по разработке и созданию транспортных средств для участия команды университета Togliatti Racing Team на различных этапах международных инженерно-спортивных соревнований «Формула Студент» (Formula SAE), Smart Moto Challenge, различных этапах инженерно-спортивных соревнований Solar Regatta и прочее.

Мнение

Патрик Кларк, главный судья по дизайну международных соревнований FormulaStudent SAE:

– Если бы я не был уверен, что Тольятти сможет принять соревнования Formula Student, меня бы здесь не было. Более того, я готов помочь Тольяттинскому госуниверситету составить предложение о сотрудничестве в Сообщество автомобильных инженеров США (SAE), основателей Formula Student. Это позволит провести не «местечковые» гонки, а официальные соревнования, в правильном формате, с легитимными правилами. И я, конечно, дам свои рекомендации, когда специалисты сообщества будут принимать решение.

Справка:

Formula Student (FS) – ежегодное студенческое соревнование, во время которого команды со всего мира проектируют, строят, тестируют и соревнуются на гоночных машинах класса «Формула». Неизменным организатором FS является Международное сообщество автомобильных инженеров – SAE. Активно поддерживают проект такие гиганты автомобильной и электротехнической индустрии, как GM, BMW, Ford, Audi, Daimler Chrysler, YAMAHA, EDAG, VW, Mahle, DEKRA, Continental, SolidWorks, Ansys, BOSCH и многие другие. В «Формуле Студент» используются правила Formula SAE с небольшими дополнениями.

На данный момент в «Формуле Студент» существует 2 класса гоночных болидов. Перед участием в соревнованиях каждый болид проходит определяющую классификацию. Автомобили оцениваются в различных статических и динамических дисциплинах, включая проектирование автомобиля, отчет о стоимости, бизнес-план, разгон, гонку на выносливость, экономию топлива.

Команда студентов Тольяттинского госуниверситета Togliatti Racing Team регулярно принимает участие в международных этапах «Формулы Студент» с 2008 года.