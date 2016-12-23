Ирина Федосеева: про цели и мечты

Год назад это было моей мечтой – получить кубок прогресса от Мастера...



Кто из нас не знает, как ставить цели? Да мы их каждый год ставим, вот достигаем или нет... Я 15 лет подряд ставила цель сбросить лишние 15 кг. Есть среди вас такие, кто не знает, что для этого нужно делать? Правильный рацион плюс необходимые физические нагрузки, третий пункт – регулярно. То есть не от случая к случаю, а системно, постоянно, каждый день. 15 лет, одна и та же цель, множественные предпринятые попытки, но любовь к хорошему обильному столу и нелюбовь к какой бы то ни было физкультуре делали свое черное дело. И я почти простила себя, почти смирилась. «Не мое», знакомо? Но! Наступил один прекрасный день, когда перед глазами появился вдохновляющий пример. Мой зять, тот еще гедонист, барин, южанин, умеющий ценить и организовать обильное застолье и увлечь своим обаянием всех и вся в эту круговерть любителей жить с размахом, и соответственно имеющий соответствующее водоизмещение, похудел на 40 кг. И получил кубок прогресса. Показал Пример! И познакомил с Наставником, мастером красивых тел Андреем Викторовичем Даниловым. На первой консультации, буравя меня пронзительным взглядом, он спросил: «Какая у тебя цель?» «Похудеть», – говорю. «Это не цель». Тогда я встала перед ним, вытянулась в толстенькую струнку и произнесла: «Хочу в декабре 2016 года получить кубок прогресса». «Вот это конкретная цель, – говорит. – А на что ты действительно способна, посмотрим уже через месяц-два. Видал я тут многих, заявлявших о своих целях».

А дальше все просто: еда, описанная четырьмя скупыми строчками – белки, гречка, зеленое яблоко и грейпфрут. Два раза в неделю – тренировка в Самаре, 100 км туда, 100 км обратно. Плюс две дорожки. Плюс NUTRILITE, чтобы не обессилеть.

Через четыре месяца заколдованные 15 кг покинули меня. Дальше стала меняться больше – осанка, выносливость, сила. Научилась получать драйв от нагрузок. Через три месяца ко мне присоединился и зять Александр. Думаю, пожалел меня, решил меня возить или побоялся отстать.

Ничего нового. Никаких секретов. Все знают. В любом деле нужен ️Пример, Наставник и ️Действия. Если у кого есть вдохновляющий пример достижения цели в этом году, поделитесь, не жадничайте!