Лайкни меня

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Топ-10 инстаграм-аккаунтов в Тольятти.

Котики, еда, машины, интерьеры кафе, селфи в зеркало туалета – ежедневно тысячи пользователей выкладывают миллионы фотографий на всеобщее обозрение. Вам тоже надоели одинаковые снимки? «ПН» подобрал 10 инстаграм-профилей жителей Тольятти, которые действительно умеют вести свои аккаунты.

@ m admandenswife 76 тыс. подписчиков

Даша. Мама двух дочек – Софии и Оливии. На фотографиях в профиле – в основном, конечно же, они. Но эти снимки нельзя назвать заурядными. И вот почему: Даша и ее муж – владельцы семейной мастерской La Familia, которая занимается изготовлением разнообразных элементов декора для детских комнат, праздников и фотосессий, а также именных топперов для праздничных тортов и множества других эксклюзивных вещиц из дерева. Так что девочки фотографируются в интересных интерьерах с любопытными аксессуарами.

@ oops _ malygins 20,4 тыс. подписчиков

Молодые родители Юля и Саша Малыгины. Они полтора года работают в компании NL international. В постах под фотографиями гордо именуют себя сетевиками и рассказывают, почему сетевой маркетинг – это круто и прибыльно. Благодаря своему бизнесу ребята много путешествуют, и большое количество фотографий дольче виты молодой семьи заставляют поверить во все, что под ними написано.

@nastyakyzmina63 17,8 тыс. подписчиков

Много у вас знакомых девушек, которые увлекаются мотоциклами? Скорее всего, нет. Так вот, это Instagram одной из них: Настя гоняет на кроссовой Honda. По большому счету брутальная красотка – в принципе необычное явление для Тольятти. Девушка постит явно не постановочные фотографии.

@ elisarose _ s uicidehpfl 14,4 тыс. подписчиков

Профиль тату-мастера Лизы. Так что можно увидеть множество «забитых» тел, в основном, конечно, женских. Сама девушка тоже является обладательницей нескольких татуировок. Появление новых рисунков на ее теле легко отслеживается в Instagram. Кроме того, Лиза принимает участие как в достаточно откровенных, так и в необычных фотосессиях – например, можно найти ее фото в образе монашки.

@_vladimir_lee 14,2 тыс. подписчиков

Владимир Ли – известный тольяттинский видеограф. Снимает он практически все, что только можно снять: свадьбы, клипы и проморолики. Несмотря на относительно юный возраст, Ли женат и, судя по постам, ставит свою семью превыше всего. Кроме того, парень религиозен, каждое воскресенье ходит в церковь и рассказывает об этом своим подписчикам. При всем при этом он без ума от своего автомобиля – ярко-желтой Honda. Владимир даже дал ей человеческое имя – Эльза.

@ photorodionova 11,3 тыс. подписчиков

Алина Родионова. Фотограф. Исполняет любые фото-желания клиентов и воплощает в реальность свои интересные идеи. Судя по всему, любит ананасы и другие экзотическое фрукты. Даже на ее собственной свадьбе букет невесты был с настоящим фруктом. После торжества, кстати, она на полгода вместе с мужем, фотографом и видеографом, укатила жить на Бали, где также занималась любимым делом – фотографией. Сейчас Алина снова в Тольятти и продолжает творить.

@alla_shostak 9,4 тыс. подписчиков

Алла Шостак. Тоже фотограф, однако ее клиенты еще очень маленькие и говорить о своих желаниях пока не могут. За них все решают заботливые мамы, ведь Алла занимается newborn съемкой – фотографирует новорожденных. Именно такими милейшими фотографиями и наполнен ее Instagram. Заметим, что работа с крохами не из легких и достойна восхищения.

@hatkosha_k 9,2 тыс. подписчиков

Ксения Хатько. Выкладывает красивые, запоминающиеся моменты из повседневной жизни. Это могут быть пейзажи, интересные места и обычные мелочи, на которые иногда просто не обращаешь внимания.

@modelife10 8,4 тыс. подписчиков

Наталья Анисимова. Графический дизайнер, занимается живописью. Первое, что бросается в глаза, – очень светлый профиль и то, что большинство фотографий выполнены в бежевых тонах. Наташа делится моментами их своей повседневной творческой жизни. Красиво? Очень!

@ wow _ ksusha 8,3 тыс. подписчиков

Ксения Ризаева. Устраивает праздники для детей и взрослых, а именно – шоу мыльных пузырей и бумажное шоу. Кроме того, она обучает всему, что сама знает, всех желающих и недавно выпустила собственный WOW-набор мыльных пузырей для домашнего пользования. В работе ей помогает всеобщий любимчик – большой белый медведь, его снимки также часто появляются в профиле.