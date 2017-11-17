Лягушачьи лапки

Тольятти глазами Максимильена Лоэба.

Кто: эксперт по образованию, 26 лет

Откуда: Париж, Франция

Сколько прожил в Тольятти: 2 месяца

«Увидеть Париж и умереть», – фраза знакомая каждому. И это не просто название фильма – столица Франции стала неким символом мечты для русских. Эйфелева башня, мимы, круассаны и кофе – это Париж, город любви и романтики. На прошедшей неделе его коренной житель Максимильен Лоэб рассказал «ПН» о русских классиках, прогулках по лесу и об отношении французов к хлебу.

Язык и посольство

C русским языком я познакомился в Институте восточных языков и культур в Париже, где учился на лингвиста. Он сразу же меня покорил, и я стал углубляться в этимологию слов, старался читать и брал индивидуальные уроки по фонетике.

Позже попробовал пройти конкурс на право преподавания русского языка во Франции, однако попасть в тройку победителей практически невозможно: претендуют на призовые места в основном русские, перебравшиеся к нам жить. Поэтому я, чтобы практиковаться, принял решение преподавать французский за границей.

Два года работал в частных школах на Украине и восемь месяцев преподавал язык в Москве. Это было очень полезно: я прочитал практически многих русских классиков в оригинале. Правда, только сейчас добрался до «Войны и мира» Толстого. У него, кстати, довольно простой язык.

В этом году меня приняли на работу в Министерство иностранных дел, и сейчас я фактически являюсь представителем Посольства Франции в Тольятти – общаюсь с приехавшими сюда французами, показываю им город. Кроме того, преподаю язык в «Альянс Франсез».

Щедрость и музеи

Единственное, что я читал о Тольятти до приезда сюда: что он находится рядом с рекой под названием Волга. За те два месяца, что нахожусь здесь, посетил краеведческий музей, побывал в театре «Колесо» и филармонии, погулял по набережной, сфотографировался около памятника Татищеву. Ну и, само собой, большое впечатление получил от вашего леса. Гуляя по нему, можно забыть о том, что живешь в городе. В Париже, понятно, такой возможности нет, а сам город тесный, и в нем совсем мало зелени.

Вы, возможно, удивитесь, но, на мой взгляд, тольяттинские дороги слишком широкие и длинные: добираться куда-то пешком очень утомительно. А вообще, мне кажется, что Тольятти – обычный русский город. Может, не такой красивый, как Москва или Петербург, зато здесь интересные и приятные люди.

Русские прямолинейны и гостеприимны. Французы менее доброжелательны и прохладно относятся к иностранцам. При этом мои соотечественники куда более расчетливы, чем русские. Показательный случай произошел на Украине (думаю, люди там и здесь не очень отличаются). Гуляя по Одессе, я увидел, как из лимузина вышли молодожены и жених с криком «Ура!» начал раскидывать деньги – множество крупных купюр. Довольно странное проявление радости, француз бы так никогда не поступил.

Багет и улитки

Заметил, что россияне очень суеверны: плюют через левое плечо, стучат по дереву. Во Франции это все практически исчезло. Единственное, у нас очень специфическое отношение к хлебу: это священная еда, его нельзя резать, можно только ломать руками. Иногда, конечно, в общественных заведениях багет режут, но чаще приносят целый.

Попробовал множество блюд русской кухни. Все очень вкусно, кроме гречки. Хотя сейчас во Франции она стала появляться, потому что люди постепенно переходят на правильное питание. А обычно в качестве гарнира у нас традиционные рис, паста или картошка. И, да, французы едят лягушачьи лапки. Они немного пресные, но вкусные, похожи на курицу. Еще мы едим улиток, вот их точно стоит попробовать. Рекомендую!

У меня очень хорошее впечатление от России, я рад, что нахожусь здесь. В планах увидеть как можно больше новых мест: мечтаю побывать на Байкале.