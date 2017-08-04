Марко Резидори:

«Зачем куда-то уезжать, когда можно жить комфортно и в Тольятти?»

Марко Резидори живет в Тольятти уже два года. В 2015 году он приехал преподавать свой родной язык, но сейчас нашел здесь для себя нечто большее: работая над проектом «Итальянский парк», Марко пытается преобразить Тольятти и превратить его в город, которым можно гордиться. На прошедшей неделе мужчина рассказал «ПН» о том, как он занялся проектом по благоустройству, что уже сделано и почему тольяттинцам сложно помогать своему городу.

Советский модернизм и переосмысление городских пространств

– В мае 2016 года вместе с Отделом современного искусства Тольяттинского художественного музея и Поволжским Институтом Итальянской Культуры мы запустили проект «Итальянский парк». Вообще, его история началась раньше: в 2014 году в честь 50-летнего юбилея переименования Ставрополя на Волге в Тольятти администрация города устроила конкурс, чтобы создать «Итальянский парк» в честь Пальмиро Тольятти рядом с Дворцом спорта «Волгарь». Победителем стала итальянская архитектурная студия «ia2 studio». Ее представители установили на месте будущего парка символический камень, и на этом все застопорилось. Дело в том, что проект требует больших вложений – €1,7 млн.

Наша команда решила использовать сложившуюся ситуацию и организовывать на месте, где должен будет находиться парк, различные мероприятия, связанные с Италией, чтобы популяризировать проект. Наша цель – показать жителям необычный подход в переосмыслении городских пространств. Так, прошлым летом мы проводили открытые уроки итальянского языка, устраивали просмотры итальянского кино под открытым небом, мастер-классы, концерты, акции. Выяснилось, что люди хотят принимать участие в культурной жизни города. Для нас это был знак – нужно двигаться дальше.

Сейчас мы организовали мастер-классы и лекции молодых архитекторов и урбанистов о том, как изменить Тольятти, чтобы он стал привлекательным. Запустили бесплатные экскурсии по Автозаводскому району, во время которых рассказываем историю создания таких важных объектов, как «Сатурн», ДКИТ, «Волгарь», «Олимп», Дворец пионеров, «Прилесье». Все они – яркие примеры советского модернизма. Эта тема очень популярна и в России, и в Европе. Считаю, именно на ней и надо делать упор при рекламе Тольятти.

Турин и итальянский десант

– Когда мероприятия в рамках «Итальянского парка» закончились, я ездил домой. Там мне в голову пришла интересная мысль – объединиться для изменения Тольятти со специалистами из Турина. На самом деле эти два города очень похожи. Раньше никто не ездил в Турин, все говорили: «Какой ужасный, серый город». Потом FIAT перевел производство в страны, в которых оно обходится значительно дешевле. Однако город не пришел в упадок, а, наоборот, за последние 15 лет стал ярким примером того, как можно пережить кризис и превратиться из индустриального пространства в туристическое.

Этим летом мы с командой организовали два крупных международных проекта. Один стал первым символическим шагом нашего сотрудничества с итальянскими организациями, поэтому для его проведения выбрали Итальянский пляж. Проект был реализован под необычной концепцией «Искусство не пахнет»: два художника – из Турина и Тольятти – неделю работали над оформлением общественных туалетов. На трех стенах уборных они изобразили три этапа отношений между Тольятти и Турином – прошлое, настоящее и будущее.

Второй проект нацелен на благоустройство: было решено преобразить заброшенную танцевальную площадку на набережной шестого квартала «Пятак», оформленную в 1982 году: вынесли весь мусор, вырубили заросли, восстановили сооружения. После чего стрит-художники из Италии и Тольятти заново оформили площадку.

Новое будущее и никаких ограничений

Преображение Тольятти – интересная задача. Город сейчас переживает не лучшие времена, но мне кажется, что его можно возродить, дать ему новое будущее. Когда человек живет в родном городе, у него складывается о нем определенное впечатление, и он не думает, что можно что-то изменить. Когда ты чужой – никаких ограничений нет. Я их не замечаю, а вижу только возможности и потенциал Тольятти и хочу помочь преобразить его.

Впрочем, я полагаю, что и тольяттинцы могут посмотреть на свой город другими глазами. Да, им сложнее, чем мне, поэтому правильное решение – подключать к развитию городского пространства как можно больше людей со стороны. Но они не должны просто приезжать, оценивать город и уезжать. Они должны предлагать варианты развития и помогать изменить его.

Если горожане, наблюдавшие, как город строился, гордятся им, то молодые люди все больше стремятся уехать в Москву и Санкт-Петербург. Они думают, что будут там тусоваться и жить беззаботно. На самом же деле снимают жилье в трех часах езды от центра, на которое тратят половину своей зарплаты. Разве они счастливы? Зачем куда-то уезжать, когда можно сделать жизнь в своем городе лучше и жить здесь комфортно?