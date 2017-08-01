Михаил Криштал:

«Тольятти будет жить лучше вопреки мрачным прогнозам отдельных «мазохистов».

Ректор Тольяттинского государственного университета, получившего статус опорного вуза региона, не разделяет скепсиса в отношении будущего некогда самого молодого и динамично развивающегося города нашей страны. По его мнению, опорный университет сам по себе один из аргументов в пользу перспективности города для молодежи. Об этом, об «университете 3.0», трудоустройстве выпускников ТГУ в Москве и стратегических проектах университета Михаил Криштал рассказал в интервью «ПН».

– Михаил Михайлович, в этом году ТГУ получил статус опорного вуза региона. Расскажите о перспективах, которые открываются сегодня перед ТГУ.

– ТГУ был и остается высшим учебным заведением федерального подчинения, и поэтому, когда мы говорим «опорный вуз региона», подразумеваем не изменение подчиненности, а то, что вуз, продолжая получать финансирование из федерального бюджета, официально становится федеральной опорой региона в системе подготовке кадров, в инновационном и социокультурном развитии.

Основная перспектива получения этого статуса для ТГУ в том, что нам придется работать еще больше. Это не та история, когда полученный статус позволяет почивать на лаврах. Предстоит перестроить свою деятельность для обеспечения более интенсивного развития города и региона и решения задачи перехода от индустриальной экономики, к экономике будущего – экономике знаний. То есть город, сохраняя и развивая существующие производства, должен научиться создавать новые предприятия и производства и превратить сам процесс их создания в бизнес.

– Вы собираетесь внедрять в университете новую образовательную модель. Речь идет о практикоориентированном обучении? Кто занимался разработкой этой модели?

– Не существует какой-то универсальной модели, методических рекомендаций или готовых решений, спущенных «сверху». Есть международный опыт, но его всегда трудно адаптировать к российской специфике. Есть и российский опыт. Однако мы и сами продвинулись достаточно далеко – в ТГУ уже есть опыт применения практико- и проектноориентированного обучения при реализации двух серьезных проектов, причем в совершенно разных направлениях деятельности. Это инженерно-спортивный проект «Формула Студент» и проект Молодежного медиахолдинга, интегрированного с кафедрой журналистики.

В первом случае ребята в соответствии с жесткими международными регламентами создают гоночный болид, который оценивается авторитетными судьями на международных соревнованиях. Сейчас команда «Формулы Студент» ТГУ находится на международных соревнованиях в Италии, а затем поедет в Венгрию. У «Формулы Студент» уже появилась «дочка» – проект Togliatti Solar Team, команда которого сейчас принимает участие в международных соревнованиях Solar Regat в Калининграде – это соревнования маломерных судов, движущихся от энергии Солнца. Наши «формулисты» сейчас также разрабатывают бюджетный вариант спорткара. И это уже можно назвать реальным стартапом.

Во втором случае студенты уже с первого курса получают задания от штатных сотрудников медиахолдинга и фактически работают в реальной редакции двух газет, группы сайтов, радио и телевидения. Здесь использована общепризнанная мировая модель дуального образования…

Эти два эксперимента мы хотим распространить на весь ТГУ в интеграции с внешними работодателями, в том числе с предприятиями машиностроения, химии, энергетики, банками, школами и т.д.

– Открыты ли в ТГУ новые современные специальности?

– У нас все специальности современны с точки зрения того, что их выпускники востребованы на рынке. IT-специалисты вообще расходятся как горячие пирожки еще во время учебы. Дизайнеры, инженеры, журналисты работают по всей стране. Про спортсменов все и так знают: в их числе чемпионы и призеры олимпиад, универсиад и чемпионатов мира. Ну и так далее… Отмечу и то, что пять наших магистерских программ прошли аккредитацию в Ассоциации инженерного образования России, которая интегрирована в международную систему аккредитаций. Их выпускники имеют возможность по окончании университета сертифицироваться за рубежом с правом самостоятельного руководства инженерными проектами…

Сейчас много возможностей, никуда не переезжая, работать не только в городе, но и дистанционно. Кроме того, в Тольятти предприятия уже испытывают кадровый голод в отношении молодежи. Тот же АВТОВАЗ заказал нам подготовку 155 специалистов в ближайшие два года по самым разным направлениям.

– Из города продолжает уезжать молодежь. Какие аргументы собираются использовать в ТГУ для привлечения талантливых абитуриентов?

– Опорный университет сам по себе один из аргументов, почему нужно остаться в городе. Согласно официальным данным мониторинга трудоустройства выпускников, проводимого Минобрнауки России (graduate.edu.ru/), доля выпускников ТГУ, трудоустроившихся в течение года после выпуска 2015 года, – 80%, а их средняя заработная плата – 28 501 рублей, что выше средней зарплаты по региону. География трудоустройства – 38 регионов России, что говорит о широкой востребованности и возможностях трудоустройства наших выпускников за пределами области. При этом доля трудоустроенных именно в Самарской области достаточно высока – 76%.

Тем же, кому хочется поискать счастья в других местах, будет небезынтересно узнать, что в Москве из выпускников ТГУ 2015 года трудоустроился 171 человек (10,14% от общего количества) со средней зарплатой 61 362 рубля. Обратное далеко не всегда работает – выпускники московских вузов, как правило, там не остаются. Так что, хочешь работать в Москве – учись в ТГУ.

Конечно, трудоустройство не происходит само по себе. У ТГУ в 2016 году действовало 478 долгосрочных договоров на прохождение практики студентами. Это возможность показать себя работодателям. Мы также помогаем в поисках вакансий для трудоустройства после окончания вуза. Таким образом, карьерные возможности у выпускника ТГУ не ниже, чем у выпускника хорошего столичного вуза, а подчас и выше. И это при значительно меньших расходах.

– На базе технопарка «Жигулевская долина» осенью этого года планируется запустить Университет 3.0 – им станет переезжающая в «Жигдолину» ТАУ. Вы рассматриваете ТАУ как конкурента или же союзника в сложившейся в городе ситуации?

– Недавно читал очень интересную книгу Максима Кронгауза «Русский язык на грани нервного срыва. 3D». Он пишет в том числе об употреблении количественных числительных в русском языке. Надо сказать, что традиционно в русском языке в названиях тех или иных событий употребляются порядковые, а не количественные числительные. Например, Петр Первый, а не Петр Один. Поэтому название 3.0 – это во многом дань моде. Употребляя этот термин, многие не понимают, что за ним стоит. Не так давно слышал мнение, что «университет 3.0» – это вуз, в котором объединяется дошкольное образование, школьное и высшее. Конечно, это не так. Что именно подразумевается под «университетом 3.0» в связке ТАУ и «Жигдолины», я просто не в курсе.

Термин «университет 3.0» не является общепризнанным, а тем более официальным. Это одно из названий модели, под которой обычно подразумевается «предпринимательский университет». Модель 3.0, если пользоваться этой терминологией, подразумевает некую настройку над моделями 1.0 и 2.0, а не отменяет их.

В этой терминологии 1.0 – это чисто образовательный университет, а 2.0 – исследовательский. Ну, а 3.0 – это университет, реализующий дополнительно к первым двум предпринимательскую деятельность, под которой понимается генерация стартапов и новых бизнесов. И это не может происходить вместо или в отрыве от образовательной и научной деятельности. Просто потому, что инновационные идеи или стартапы рождаются из научно-исследовательской деятельности, а люди, которые их продвигают, приходят со студенческой скамьи. Эту модель ТГУ и запускает с 1 сентября тотально по всему университету.

– А ТГУ сотрудничает с технопарком «Жигулевская долина»?

– Да, конечно. В том числе нами создан совместный институт дополнительного образования «Жигулевская долина», который в том числе осуществляет сопровождение резидентов технопарка в части допобразования. Также с Технопарком реализован ряд инженерных проектов. Да и среди резидентов Технопарка несколько команд – выходцы из ТГУ.

– По мнению директора ГАУ ЦИК Дениса Жидкова, хорошего специалиста можно подготовить всего за два-три года, тогда как пять лет для высшего образования – это слишком роскошно в новых условиях. Вы согласны с такой точкой зрения?

– Смотря какого специалиста. Колледжи за два года могут готовить хороших специалистов со средним образованием. А некоторым навыкам можно научить и за два дня. Хорошего инженера за два года не подготовить.

– Вы известный патриот Тольятти. С чем связываете будущее нашего города? Можно ли говорить о возрождении Тольятти в отрыве от темы автопрома?

– Будущее города связываю с людьми. Тольятти создавался пассионариями, а сейчас здесь живут их дети и внуки. Уверен, что они это качество не утратили. С другой стороны, здесь высочайшая технологическая культура, и это надо использовать для создания новых, в том числе инновационных предприятий. Полагаю, что этот потенциал еще лет 10 сохранится. Это время у нас есть, чтобы обеспечить будущее нашему городу…

Тем не менее уже не удивляюсь, что отдельные личности, причем не самые последние в городе, продолжают поливать Тольятти грязью, топить его какими-то негативными прогнозами, пророчествами, а значит, программировать негативное будущее свое и своих детей. Несмотря на то, что кто-то испытывает мазохистское удовольствие от мрачных прогнозов, Тольятти живет и будет жить лучше.