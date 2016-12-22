Михаил Криштал: «Университеты станут центрами инновационного развития регионов»

Одним из самых ярких событий в жизни ТГУ стало проведение XV Всероссийского конкурса «ТЭФИ-Регион» по направлению «Просветительское и развлекательное телевещание».

Сфера высшего образования проходит сейчас достаточно тернистый путь реформирования. Тольяттинский госуниверситет как градообразующий вуз является одним из активных участников этого процесса. Ректор ТГУ Михаил Криштал рассказал «ПН» о том, какие преобразования ждут высшую школу в ближайшей перспективе, а также подвел итоги 2016 года, который для университета оказался богатым на события.

– Министерство образования и науки РФ реализует проект создания и развития региональных опорных университетов. ТГУ принимает в нем участие?

– Тольяттинский университет был готов подать заявку на получение статуса опорного вуза еще в первую волну конкурса, которая проходила в начале 2016 года. К сожалению, мы не приняли в нем участие, так как одним из входных условий было объединение с другим вузом через его присоединение. Не секрет, что инициатором создания в Тольятти регионального опорного вуза выступал губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Единственный вуз, который мог быть присоединен к ТГУ на условиях конкурса, – это Поволжский госуниверситет сервиса (ПВГУС). Но ученый совет ПВГУС отказался от этого. Только поэтому ТГУ не подал заявку, хотя был готов претендовать на статус опорного вуза.

Сейчас ситуация изменилась. В середине ноября министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявила, что вузам, которые хотят стать опорными университетами, не нужно проводить реорганизацию путем слияния с другим вузом. Вопрос возможного отказа от данного условия обсуждался ранее на совещании, которое проходило в Тюмени 8–9 ноября под эгидой Минобрнауки РФ, в работе которого я принимал участие.

– То есть вопрос объединения ТГУ с ПВГУС для Тольятти закрыт?

– Я думаю, он уже не актуален. На данный момент мы готовим необходимую документацию, чтобы в 2017 году принять участие во второй волне конкурса на получение статуса опорного вуза. В конкурсе может участвовать любое высшее учебное заведение, имеющее поддержку со стороны региональных властей. Мы такую поддержку имеем.

– В чем должна выражаться эта поддержка?

– По мнению директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ Александра Соболева, опорный университет – это прежде всего проект региона. Региональные власти должны понимать, что именно такой университет дает региону в плане развития. За таким пониманием идут финансовые вложения со стороны региона и способствование налаживанию связей между вузом и заинтересованными в кадрах, научных разработках предприятиями, организациями. Опорный вуз рассматривается как региональный центр инноваций, и его развитие невозможно без тесного взаимодействия с регионом.

– Какие преференции принесет ТГУ статус регионального опорного вуза?

– Я могу говорить об этом только на примере работы уже существующих 11 опорных вузов. На тюменском совещании руководители данных учебных заведений отмечали рост числа абитуриентов, увеличение среднего балла ЕГЭ при поступлении, повышение интереса к вузу со стороны работодателей и региональных правительств, улучшение и усиление связей с ними, появление новых идей, научных и образовательных проектов. Подчеркивали, что важны не столько деньги, которые опорный вуз получает из федерального бюджета, сколько статус.

Отмечу, что в октябре этого года Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам был одобрен проект «Вузы как центры пространства создания инноваций». В его основу легла программа создания и развития опорных вузов. Поэтому на тюменском совещании говорили об опорных вузах и как об инновационных центрах. Согласно приоритетному проекту, к 2025 году в 80 регионах страны должны быть созданы 100 университетов нового типа – центров инноваций в образовательной, технологической, научной и социокультурной сферах регионов.

– Различные эксперты неоднократно отмечали у жителей Тольятти депрессивный настрой, предрекали отток молодежи, профессиональных кадров в экономически более стабильные регионы. Вы согласны с их выводами?

– На мой взгляд, у Тольятти большие перспективы. Они открылись с присвоением городу статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОР). Налоговые льготы, стимулирование деятельности, напрямую не связанной с автомобилестроением, конечно, должны привести к трансформации экономики города. Безусловно, это может дать значительно больший результат в том случае, если будет принят еще ряд мер. Тольяттинцы должны иметь не только хорошие условия по созданию и развитию своего дела или по карьерному росту, они должны жить в удобном городе, получать качественное образование, видеть, что Тольятти не придаток заводов, а культурный, развивающийся город. Это невозможно сделать без сильного университетского центра, который по определению должен быть не только образовательным, но и культурным, научным центром, должен задавать новые векторы развития Тольятти.

Выступая на совещании в Тюмени, я отметил, что колоссальные инвестиции, которые на федеральном уровне идут на реализацию в Тольятти таких программ, как создание особой экономической зоны, технопарка «Жигулевская долина», ТОР будут работать эффективнее при наличии в городе опорного университета. Фактически придание статуса опорного университета и, соответственно, получение ТГУ ряда преференций позволят резко повысить эффективность реализации федеральных проектов на территории Тольятти. Можно говорить о некоем гомеопатическом эффекте: при сравнительно небольших затратах на создание сильного опорного университета его влияние на развитие федеральных проектов в Тольятти будет несоизмеримо выше этих вложений.

– Михаил Михайлович, какие достижения ТГУ и его коллектива, на ваш взгляд, стали самыми важными в 2016 году?

– В октябре университет победил в V Конкурсе на получение мегагрантов, проведенном по Постановлению Правительства РФ № 220 и направленном на стимулирование развития науки и инноваций. В рамках мегагранта будет реализован совместный проект ТГУ и ведущего ученого Элиаса Айфантиса. Это уже четвертая победа университета в конкурсах на получение мегагрантов и третья победа в конкурсах мегагрантов. Эффективность реализации в ТГУ первых грантов высоко оценена. Было приятно слышать, как министр образования и науки РФ Ольга Юрьевна Васильева 20 октября на заседании Правительства РФ под руководством премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева отметила, что Тольяттинский университет – яркий пример успешной реализации программы мегагрантов.

Одним из самых ярких событий в жизни ТГУ стало проведение XV Всероссийского конкурса «ТЭФИ-Регион» по направлению «Просветительское и развлекательное телевещание». Организатором выступил фонд «Академия российского телевидения». Впервые в истории конкурса телеакадемия доверила его проведение университету. До этого конкурс проводился на базе крупных региональных телекомпаний. Еще одним важным для ТГУ достижением стало вхождение университетской команды Togliatti Racing Team в мировой рейтинг Formula Student Combustion и Electric. Причем наша команда не только вошла в рейтинг, но и возглавила в нем «российское представительство», опередив все российские команды.