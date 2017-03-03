Много воздуха и света. Тольятти глазами Питера Ван дер Зувена

Профессия обязывает: я говорю на четырех иностранных языках – английском, немецком, французском и русском. Поэтому сложностей в общении с коллегами у меня не возникает.

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Кто: предприниматель, 50 лет

Откуда: Амстердам, Нидерланды

Сколько прожил в Тольятти: 5 дней

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Нидерланды славятся красивейшими цветами, старинными ветряными мельницами, вкусным сыром, пивом и однополыми браками, которые впервые в мире были легализованы в 2001 году именно здесь. Также особенностью страны можно назвать ее месторасположение – 2/3 ее части, в том числе и Амстердам, находятся ниже уровня моря. На прошедшей неделе голландец Питер Ван дер Зувен рассказал «ПН» о том, что привело его в Тольятти, об удивительных таксистах и отношении к уборщицам.

Бизнес-проекты

В Амстердаме у меня своя компания. Мы помогаем другим производственным фирмам работать эффективнее. Иначе говоря, развиваем одну из первых CRM-систем для бизнеса на рынке мелкого и среднего производства, помогая предприятиям в области 3D-печати работать экономичнее.

В основном я сотрудничаю с европейскими компаниями, поэтому часто бываю в Европе. Кроме того, являюсь руководителем по развитию бизнеса DigiFabster (облачная платформа, позволяющая повысить загрузку 3D Printing & CNC оборудования и автоматизировать процесс обработки и приема заказов).

Компания имеет офисы в Нью-Йорке, Мюнхене и Москве, а офис разработки расположен в Тольятти, поэтому я приехал сюда в начале февраля встретиться с коллегами по работе, правда, всего на пять дней. Профессия обязывает: я говорю на четырех иностранных языках – английском, немецком, французском и русском. Поэтому сложностей в общении с коллегами у меня никогда не возникает. (Это интервью Питер дает на русском языке. – Авт.)

Дешевое такси

Хотя ваш город я видел в основном из такси, у меня сложилось впечатление огромного пространства, наполненного воздухом и светом. Прогуляться и проверить это ощущение, к сожалению, не удалось. Тольяттинцы выглядят приветливыми и спокойными, они хорошо и быстро работают (например, в барах, кафе, магазинах). К слову, о людях: я обратил внимание, как уважительно коллеги относились к уборщице в офисе. Это здорово. В других городах, например в Санкт-Петербурге, такое отношение редкость.

А больше всего меня поразило тольяттинское такси. Во-первых, поездка по городу стоит очень дешево – всегда можно уложиться в смешную сумму в €1–2. Для понимания причины моего изумления: такси в Амстердаме считается одним из самых дорогих в Европе, минимальная стоимость поездки – от €30. Во-вторых, водители быстро приезжают и работают в основном не через диспетчера, а с помощью веб-приложений, таких как Uber, Gett и «Яндекс.Такси». Также могу отметить легкость оплаты разными продвинутыми электронными средствами. Если честно, не ожидал такого – и то, и другое приятно удивило.

Шустрая «девятка»

Свободного времени в Тольятти у меня практически не было, только в последний вечер посидели с коллегами в нерабочей обстановке. Они рассказали мне некоторые факты из истории вашего города, и это как раз то, что мне было интересно. Я знаю, что раньше на этом месте был Ставрополь-на-Волге, его перенесли в другое место при строительстве Жигулевской ГЭС. Слышал, что в Ставрополе жил какое-то время художник Илья Репин, и итогом его пребывания тут стали знаменитые «Бурлаки на Волге». Теперь, в селе Ширяево есть даже дом, в котором останавливался живописец. Ну, и АВТОВАЗ, конечно, очень известный завод. Сам когда-то ездил на «девятке». А что? Дешевая, шустрая, хорошая машина.

Довелось побывать во многих российских городах: в Санкт-Петербурге, Москве, во Владимире, в Твери, Великом и Нижнем Новгороде, Пятигорске, Рязани, Саранске, Йошкар-Оле, Кингисеппе. Общее впечатление от всего увиденного – центры, конечно, отличаются друг от друга (архитектурой, например), но вот спальные микрорайоны везде одинаковые.