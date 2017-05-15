Мой дед бы не понял

Обзор событий в Тольятти, России и мире с 8 по 14 мая.

Над Тольятти появился неправильный российский флаг. Самарские депутаты попиарились на ветеранах. Омич прикрепил к своей машине «труп» фашиста. Маркетолог ветеринарной клиники Великого Новгорода одел кота в форму красноармейца. Ветерану Чебоксар не дали прочесть поздравление с 9 Мая из-за того, что он «плохо выглядит». Свердловскому ветерану труда подарили просроченный майонез. «Ночные волки» освятили свои мотоциклы. Американских котов ловит и бреет маньяк.

Понимаешь, дед, перепутали

Соцсети негодуют по поводу досадного инцидента, произошедшего на посвященном Дню Победы авиашоу в Тольятти. На опубликованном фото видно, что очередность цветных дымовых следов от самолетов вполне очевидно была призвана изобразить цвета российского флага. Однако расстановка в пилотажной группе была нарушена, и в результате в небе над Тольятти появился бело-красно-синий «флаг».

Понимаешь, дед, пиар

Самарские блогеры возмущены фотографией, размещенная в сети депутатом Самарского райсовета Олегом Невзоровым. На ней сам Невзоров вместе с депутатами Медведевым и Рагимовым запечатлены рядом с женщиной-ветераном и подаренным ей продуктовым набором.

Под оригиналом снимка стоит надпись: «Oleg Newzorov в Самара, Самарская обл., накануне 9 Мая вместе с депутатами Самарского района Александром Медведевым и Анатолием Рагимовым поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, участников блокады Ленинграда!» «Заметьте, о ветеране ни слова: кто она и зачем тут на фото!» – негодуют сетевые активисты.

Понимаешь, дед, патриотизм

По случаю Дня Победы житель Омска устроил в городе антифашистский автопробег: весь день 9 Мая он ездил по улицам на разукрашенной под камуфляж «Ниве», из багажника которой торчал муляж человеческого тела. На опубликованной в паблике «Омск ВК» фотографии видно, что на спине «трупа» нарисована свастика. На теле муляжа многочисленные пятна «крови», а расположенная возле выхлопной трубы голова волочится по асфальту.

Большая часть комментаторов в сообществе «ВКонтакте» раскритиковали водителя «Нивы». Некоторые расценили его идею как глупую шутку, другие предположили, что ее автор сам фашист.

Понимаешь, дед, маркетинг

Ветеринарная клиника в Великом Новгороде объявила о скидках на кастрацию котов с помощью рисунка кота в костюме фронтовика. В информационном сообщении, размещенном на фасадах некоторых городских домов и дверях подъездов, люди увидели рекламное объявление клиники. На нем кот изображен в обмундировании советского солдата времен Великой Отечественной войны. Акция проводится в честь майских праздников в течение всего месяца. В частности, кастрация кота обойдется в 500 рублей, стерилизация кошки – в 1200 рублей.

Понимаешь, дед, кастинг

Администрация Чебоксар устроила кастинг, чтобы выбрать того, кто «достоин» поздравить горожан с Дне Победы на городском празднике. Местных ветеранов пригласили на репетицию, а потом из них выбрали лишь одного человека, удостоенного чести поздравить жителей столицы Чувашии. Один из участников отбора, 98-летний ветеран ВОВ Алексей Яковлев, очень расстроился, когда ему предпочли более молодого ветерана труда. Администрация объяснила это тем, что он «плохо выглядит», да и речь его далека от дикторской.

Понимаешь, дед, забота

Свердловчанин рассказал, что его бабушке, ветерану труда и труженице тыла, предприятие, где она раньше работала, по случаю праздника Победы подарило 16 упаковок сырного майонеза «Мечта хозяйки». Правда, употреблять его в пищу женщина вряд ли решится: на упаковках майонеза указана дата производства – 26 ноября 2016 года, а на сайте производителя сообщается, что при температуре от 8 до 24 градусов тепла продукт хранится 150 суток, то есть его срок годности мог истечь еще в апреле. Правда, при температуре до 18 градусов срок годности увеличивается еще на 30 суток. «Съесть такое количество майонеза за оставшееся время не удастся, поэтому он все равно испортится», – поделился в соцсети внук ветерана.

Понимаешь, дед, скрепы

Байкеры мотоклуба «Ночные волки» во главе с Александром «Хирургом» Залдостановым освятили мотоциклы у Исаакиевского собора в Петербурге перед новым мотосезоном. Около 20 байкеров, в том числе Залдостанов, прибыли на литургию. Несмотря на то, что никто из байкеров не исповедовался и не принимал причастия, все они до конца отстояли службу, а после остались на панихиду.

Клирик прихода Исаакиевского собора протоиерей Михаил Стрельников освятил мотоциклы, которые были выставлены перед входом в собор. Священник пожелал байкерам «помощи ангела хранителя» и «христианской умеренности».

Понимаешь, дед, маньяк

Владельцы домашних животных в американском городе Шенандоа-Вэлли, штат Вирджиния, обеспокоены действиями «маньяка», бреющего котов. Неизвестный поймал уже семь котов, обрил им лапы или брюхо, после чего отпустил. Капитан полиции Келли Уокер утверждает, что в остальном животные не пострадали, хотя некоторые из них после возвращения имели взволнованный вид. По его словам, все питомцы, ставшие жертвами злоумышленника, были ухоженными и носили ошейники.

Уокер затруднился назвать преступление, в котором можно обвинить человека, бреющего котов без разрешения, но заявил, что владельцы животных хотели бы, чтобы это прекратилось.