Награда Ротари

В феврале Ротари-клуб «Тольятти» провел традиционную церемонию «За взаимопонимание и мир»

В двенадцатый раз в городе прошло мероприятие, посвященное чествованию граждан, награжденных специальной наградой «Сердце Ротари». Эту награду в виде символического золотого сердца, памятной медали и диплома Ротари-клуба «Тольятти» вручает тольяттинцам с активной жизненной позицией за верность высоким идеалам служения обществу.

Девизом международного сообщества Ротари, объединяющего в 120 странах мира представителей делового мира и интеллигенции, которые активно занимаются благотворительностью, являются простые, но полные глубокого смысла слова: «Служение обществу – выше личных интересов!» И ежегодно ротарианцы всего мира на церемонии «За взаимопонимание и мир» выражают свою признательность людям, которые разделяют и воплощают в жизнь благородный девиз Ротари.

В Тольятти среди тех, кто уже был отмечен «Сердцем Ротари», были представители разных профессий и сфер деятельности: врачи, педагоги, ученые, бизнесмены, священнослужители, спортсмены, художники, машиностроители. Каждый год кандидатуры номинантов выдвигаются и утверждаются членами клуба. Награда вручается как персоналиям, так и организациям.

В этом году «Сердцем Ротари» награждены:

Владимир Томников, директор филиала Союза работодателей Самарской области г.о. Тольятти;

Татьяна Бакулина, директор МБОУ «Гимназия № 9»;

Арсен Джалилов, президент Федерации кикбоксинга г.Тольятти, вице-президент Федерации смешанных единоборств «ММА» г.о. Тольятти и старший тренер по ММА Самарской области;

Евгений Сакеев, главный врач городской клинической больницы № 1;

Светлана Сидорова, директор общеобразовательного центра «Школа»;

Вероника Шторм, руководитель агентства PR «Шторм и Ко».

На торжественной церемонии с заслуженной наградой тольяттинцев тепло поздравили президент Ротари-клуба «Тольятти» 2017–2018 года Александр Федосеев, помощник губернатора российского ротарианского округа 2220 Сергей Тимофеев, президент Ротари-клуба «Тольятти» 2011–2012 года Валерий Миляков, почетный член Ротари-клуба «Тольятти» Виталий Гройсман, члены клуба Данил Аксаньян и Юрий Сачков. Ротарианцы выразили искреннюю благодарность горожанам, удостоенным «Сердца Ротари» за созидательный труд и активную жизненную позицию, и пожелали им успехов и вдохновения во всех начинаниях.

В церемонии также приняли участие губернатор российского округа Ротари 2220 Галина Лаврова, ротарианцы из Ротари-клубов «Самара», «Казань» и «Тольятти-Меркурий».