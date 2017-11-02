Настучать нельзя промолчать

Народные инспекторы, ваш выход.

В России появится институт «народных инспекторов», благодаря которому следить за ситуацией на дорогах и фиксировать нарушения смогут обычные граждане. В рамках инициативы правительство РФ предлагает выделить отдельные нарушения ПДД, постановления о наказаниях за которые смогут выноситься без составления протокола. При этом фиксировать нарушения бдительные россияне смогут сами.

Согласно данным ГИБДД, в период к 5 октября 2017 года в России зафиксировано 103,6 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли почти 11,5 тыс. человек. В качестве одной из мер повышения безопасности дорожного движения 19 октября в Госдуме был одобрен законопроект, предлагающий внедрить институт «народного инспектора».

Кажется, прошли те времена, когда любой водитель, проехав мимо гаишников, начинает неистово моргать фарами всем встречным машинам, предупреждая о приближающейся опасности. Теперь социально активные граждане, зафиксировавшие нарушения (неправильную парковку, выезд на встречную полосу, движение по обочине, проезд на красный свет светофора, непропуск пешеходов на пешеходном переходе, пересечение двойной сплошной, опасное или агрессивное вождение) с помощью смартфона или видеорегистратора, смогут наказать недобросовестного водителя, всего лишь правильно оформив так называемую жалобу. По этим фотографиям и видеозаписям автоматически будут назначаться автомобильные штрафы.

Специальное мобильное приложение для «народных инспекторов», которое значительно упростит процедуру, должны разработать уже к 1 января 2018 года. Оно, само собой, будет бесплатным для пользователей. Приложение поможет исключить привлечение к ответственности невиновных. Представить себя гаишником сможет каждый. Однако у составителей «жалоб» не получится остаться неизвестными: чтобы отправить подтверждение факта нарушения ПДД, гражданину необходимо будет зарегистрироваться на портале госуслуг, что исключает возможность анонимного обращения. Кроме того, вместе с приложением на свой гаджет «народному инспектору» необходимо будет установить программу, которая не позволит редактировать сделанную запись. Она же даст возможность отправить отснятые кадры в ГИБДД с указанием данных геолокации и времени фиксации нарушения. Процедура обжалования штрафов будет такой же, как при фиксации нарушений дорожными камерами.

«И сейчас можно снять видео или фото нарушения, приложить к заявлению или отправить через приложение для смартфона, – говорят сотрудники ГИБДД, – но выполнение этих действий еще не означает, что нарушителю будет выписан штраф». На данный момент подобная жалоба является только поводом к возбуждению дела. Дальше сотрудники ГИБДД проводят проверку: устанавливают личность предполагаемого нарушителя, вызывают для опроса его, человека, направившего жалобу, и свидетелей. Только после этого составляется протокол о правонарушении. Процедура довольно-таки долгая и нудная.

Конечно, принятие нового закона просто не могло не спровоцировать обсуждения в интернете. Одним из важных вопросов, как оказалось, стал финансовый. Стоит отметить, что выплачивать «народным инспекторам» определенный процент от полученных благодаря их усилиям штрафов пока никто не собирается. Тем не менее многие пользователи отмечают, что небольшое финансовое вознаграждение помогло бы мотивировать граждан на выявление нарушителей.

Как выяснилось, мотивировать никого не надо. «МВД и сейчас завалено такими заявлениями, – отмечают сотрудники ведомства. – Их обработка занимает слишком много времени». Получается, что закон лишь позволит автоматизировать существующую процедуру.