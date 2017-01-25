Наталья Солодкова:«Директорский алкоголизм, или Как быть, когда нельзя не пить»

Злоупотребление спиртными напитками ведет к дефициту «родных» эндорфинов, что становится пусковым механизмом к формированию алкогольной зависимости.

«У меня на работе сплошной стресс». Знакомо? А так: «Удачную сделку грех не обмыть!» А вот еще: «Важные переговоры лучше идут под рюмочку». «Нет-нет, только качественный алкоголь, я на себя, любимого, денег не жалею». Директорский или менеджерский алкоголизм – тема нашей беседы, представляю вам мою сегодняшнюю гостью – генерального директора медицинского центра «Открытие», в котором успешно решают проблемы алкогольной зависимости различного происхождения, Наталью Ивановну Солодкову.

– Наталья Ивановна, неужели проблема директорского алкоголизма так актуальна?

– Да. Директорский, как и вечерний, алкоголизм не являются какой-то особенной разновидностью алкогольной зависимости. Эти названия говорят о том, каким образом формируется зависимость от спиртного. При вечернем алкоголизме сначала возникает привычка снимать напряжение и расслабляться по вечерам с помощью спиртного.

Директорский алкоголизм связан с деловой сферой, где принято «ради пользы дела» прибегать к спиртному, когда многие вопросы часто решаются в бане или в ресторане, за деловым обедом. Употребление спиртного в таких случаях считается не зазорным, более того, на людей, отказывающихся принять спиртное, смотрят с подозрением. Человек, занятый серьезным бизнесом, конечно, не станет пить с кем попало, но в узком кругу партнеров он порой просто обязан выпить рюмочку.

– Хорошо если рюмочку, а если бутылочку?

– Не от распущенности, а под влиянием обстоятельств постепенно формируется зависимость, «пьяных» дней становится все больше и все легче находятся поводы для выпивки. Человек начинает пить практически каждый день: чтобы успокоиться, улучшить сон, отвлечься от неприятностей, снять стресс и быстро получить комфортное психологическое состояние.

А в какой-то момент человек замечает, что его сон не улучшается, настроение тоже, а желание выпить возникает все чаще. Он спохватывается, когда уже не может без допинга снять стресс, расслабиться или поднять настроение.

– Вот это точное слово – «допинг». Что человек таким образом компенсирует?

– Все мы знаем, что употребление алкоголя – это допинг, так как при его употреблении мозг «вознаграждает» человека дополнительной дозой эндорфинов. Алкоголь, попадая в организм, моментально повышает содержание гормонов радости в мозге, именно поэтому на начальной стадии опьянения любой человек испытывает необыкновенный прилив энергии и ощущение благополучия и счастья.

Эндорфины не только помогают нам расслабиться и почувствовать себя счастливыми, но также смягчают реакцию на стресс. Но прилив этот временный, беда вся в том, что алкоголь, искусственно стимулируя выработку эндорфинов, убивает и угнетает выработку собственных эндорфинов.

В результате злоупотребление алкогольными напитками ведет к дефициту «родных» эндорфинов, что становится пусковым механизмом к формированию зависимости. Так как если «своих» эндорфинов не хватает, человек живет в непрерывном аду: плохое настроение и депрессии становятся затяжными и хроническими.

Получается замкнутый круг: человек пьет, чтобы поднять настроение, но чем больше он пьет, чтобы вырваться из депрессии, тем хуже себя чувствует, так как алкоголь является не антидепрессантом, а мощнейшим депрессантом.

– Кто в зоне риска?

– Директорский алкоголизм встречается у руководителей, то есть лиц, изначально не склонных к колебаниям настроения. Это уверенные в себе люди, которые имеют активную жизненную позицию, лидеры, намечающие конкретные цели и настойчиво их добивающиеся.

И все же устойчивость их психики тоже имеет свои пределы: постоянное напряжение приводит к возникновению больших эмоциональных перегрузок. Они слишком много сил и времени отдают работе, достижению своих целей, на сон и отдых времени не хватает, организм работает на грани возможностей, а это неизбежные стрессы. Поэтому такой тип людей видит в алкоголе средство, позволяющее на время снять напряжение.

До поры до времени деловым людям благодаря сильному характеру удается сохранять прежнюю активность, руководить коллективом, совмещая это с приемом алкоголя. Однако увеличение дозы неизбежно приводит к зависимости, возникновению запоев и «незапланированным выходным», в результате даже такие личности не в состоянии выполнять свои обязанности.

– Наталья Ивановна, намного ли дорогой алкоголь безопаснее для здоровья в отличие от, скажем так, доступного?

– Большое заблуждение думать, что, если пить только дорогую водку, хороший коньяк, тогда с организмом ничего не случится. Продуктом распада этилового спирта является алкогольный яд – уксусный альдегид. И не важно, сколько стоит бутылка водки – 500 рублей или 5 тыс., уксусный альдегид разрушает организм вдребезги.

– Считается, что при употреблении алкоголя в первую очередь страдает печень. Так ли это?

– Одно тяжелое опьянение убивает до 2–3 млрд мозговых нейронов. Мозг – это первая мишень алкоголя, а не печень и не кровь. Поэтому наивно выглядят люди, которые считают, что самое главное в лечении алкоголизма – это почистить кровь и вывести шлаки из организма. Это все равно, что лечить воспаление легких горчичниками.

Правда, когда алкоголь отнимет у пьющего человека разум, он уже не сможет сопротивляться болезни. Вот об этом надо помнить: в первую очередь разрушаются мозг, нервная система, психическое здоровье, потом все органы, в том числе и печень. Беречь надо голову, «пульт управления».

– Расскажите о методах лечения этого недуга.

– Сейчас в наркологии совершен прорыв. Учеными открыт способ абсолютно безопасного безмедикаментозного лечения алкоголизма. Метод называется ТЭС-терапия. ТЭС – тренинг эндорфинной системы. Уникальность метода заключается в нормализации выработки эндорфинов, что ведет к значительному улучшению психофизического и эмоционального состояния пациента и добровольному, безболезненному отказу от спиртного.

– В чем принцип действия метода, сколько процедур требуется для положительного результата и что собой представляет процедура?

– Это аппаратная методика, когда к определенным точкам на голове (в районе лба и височных костей) прикладываются электроды, подсоединенные к аппарату, вырабатывающему слабые электрические импульсы. Через 15 минут после начала процедуры в несколько раз повышается концентрация гормона эндорфина в мозге, через несколько сеансов полностью восстанавливается утраченная способность мозга вырабатывать собственные эндорфины, что необходимо, поскольку у зависимого они преимущественно вырабатываемые под действием алкоголя или иного психоактивного вещества.

Всего требуется от 5 до 10 сеансов, длительностью 40 минут. При этом эффект даже от одной получасовой процедуры длится от 12 часов до нескольких суток. ТЭС-терапия не вызывает привыкания или зависимости и безопасна для человека, потому что выработанный эндорфин сразу используется организмом в необходимом количестве, а его неиспользованная часть или избыток распадается до аминокислот всего через несколько минут. Это метод из области доказательной медицины, исключающий эффект плацебо.

– В чем отличие ТЭС-терапии от кодирования?

– Главное отличие заключается в том, что эта методика не требует от пациента полного и немедленного отказа от употребления алкоголя. Прохождение лечения позволяет не пить не потому, что пациент закодирован и пить ему нельзя, а потому, что, если захочет и выпьет – удовольствия он не получит.

То есть, на физиологическом уровне разрушается цепочка «алкоголь равняется удовольствие». Это позволяет пациенту утратить прежний смысл пьянки и начать действовать в отношении алкоголя только разумно и сознательно, а значит, обойтись без кодирования, самостоятельно контролировать дозу спиртного и с гордостью сказать: «Я свою меру знаю».

– Подходит ли этот метод женщинам?

– Для женщин этот метод особенно хорош. Женщины быстрее спиваются по причине нейрофизиологического свойства: ответную реакцию на эмоции (например, на грусть, печаль, сниженное настроение) дают нейроны, площадь которых в восемь раз больше, чем у мужчин. Естественно, что впасть в депрессию с таким количеством активных нейронов очень легко. И именно это свойство мозговой ткани женщин становится причиной раннего перехода алкоголизма на хроническую стадию.

– Есть ли у используемого вами метода противопоказания, побочные действия?

– Более чем за 20 лет исследований не было выявлено никаких отрицательных побочных эффектов. Методика совершенно безвредна, не вызывает привыкания и обладает длительным действием. Метод завоевал признание в отечественных и зарубежных медицинских кругах. Практикуется в СНГ, странах Европы, Азии и Америки (более 17 стран).

– Если все так просто и эффективно, что мешает тольяттинцам стать трезвыми, почему люди не хотят расстаться с вредной привычкой?

– Сильные личности могут долго отказываться от лечения именно по той причине, что уверены в своей силе. Они думают, что сами справятся с проблемой. Однако если человек не только сильный, но и неглупый, у него хватит ума осознать, что в одиночку бороться куда сложнее.

Сейчас невероятное время, когда появляются технологии, способные значительно повысить качество жизни, и в вашей воле все изменить уже сегодня. Обращаясь в «Открытие», вы можете быть уверены в том, что доверяете свое здоровье профессионалам.