Не болит голова у дятла

Обзор событий в Тольятти, России и мире с 31 июля по 6 августа.

Тольяттинские чиновники вместе с экологическими активистами убрались на Комсомольской набережной. Директор мордовского охотничьего магазина открыл огонь по свадебной процессии за растоптанный газон. В пойме Волги обнаружили редкое растение – лютик длиннолистный. Сирийский дятел, поселившийся в Битцевском лесу, оказался вовсе не сирийским. Жители Софии изнывают от нашествия на город цыганских лошадей.

Причесать набережную

Ни для кого не секрет, что берега рек нужно содержать в чистоте, в противном случае купаться в водоеме будет неприятно. Поэтому на днях представителями Думы Тольятти и горадминистрации был организован субботник, в котором приняли участие экологические активисты, спортсмены и члены общественных советов. Цель акции – привести в порядок набережную Комсомольского района.

Напомним, что новая набережная включена в обзорный кольцевой туристический маршрут. Этим маршрутом в июле и проехали представители органов местного самоуправления. В ходе осмотра они остались недовольны загрязнением территории. «Необходимо убрать сухостой и мусор, который горожане оставили не в урнах, а прямо на асфальте», – заключила комиссия.

Депутат Константин Кузнецов отметил, что на этой набережной, как и в Автозаводском районе, хватает проблем. Например, весной прошлого года здесь смыло одну из двух лестниц, ведущих от улицы Коммунистической к берегу Волги, ввиду чего пребывание горожан в этом месте стало небезопасным. Эту проблему удалось решить, и сегодня набережная – одно из любимых мест отдыха жителей Комсомольского района.

По газонам не ходить

Заботиться о природе, конечно, необходимо. Вот только без фанатизма. Мордовские полицейские задержали 42-летнего мужчину, который начал стрелять по молодоженам за то, что те, как он выразился, «потоптали газон».

Инцидент произошел в селе Татарский Шебдас Рузаевского района. Молодожены с семьями решили искупаться после свадебной процессии, однако для этого им нужно было пройти по участку соседа. Мужчине не понравилось, что участники церемонии несколько раз наступили на свежую газонную травку. Он достал двуствольное ружье и открыл огонь по группе людей. В результате стрельбы врачи госпитализировали трех человек.

Сообщается, что мужчина ранил невесту, подругу невесты и дядю жениха. Сам он – директор охотничьего магазина. Во время осмотра его дома были изъяты ружье, пневматическая винтовка, нож и боеприпасы. В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Даешь лютик

Впрочем, если делать все с умом, то результаты не заставят себя долго ждать. Например, сотрудники природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» отчитались в увеличении популяции редкого растения – лютика длиннолистного. Это растение было впервые обнаружено в пойме более 30 лет назад, однако с тех пор на территории парка не встречалось ни разу вплоть до июля прошлого года.

Лютик длиннолистный является редким видом в ряде регионов России и занесен в Красные книги субъектов Федерации. Этот цветок заметно отличается от всех других видов лютиков размерами (его высота может достигать 150 сантиметров) и строением листьев – у него они удлиненные и заостренные, а не рассеченные, как у остальных видов лютиков. Как правило, цветок растет по берегам пойменных водоемов, в заболоченных низинах, на сырых лугах.

Хочу верить

Будем надеяться, что специалисты верно определили редкое растение. Это мы к тому, что громкая новость о поселившемся в Битцевском лесу сирийском дятле оказалась ошибочной. На фотографии, которую опубликовали на сайте мэра Москвы, орнитологи опознали совершенно обыкновенного обитателя российских лесов – большого пестрого дятла.

Активисты-экологи Битцевского леса, впрочем, не сдаются и уверяют, что птиц этого вида заметили в Москве еще в 2007 году и с тех пор видели не раз. Как бы там ни было, гнезд «сирийцев» в мегаполисе и Подмосковье пока не находили.

Ученые считают, что спутать сирийского и большого пестрого дятлов достаточно просто. Главное отличие – черный «ус», который у сирийского дятла не соединяется с зашейком. И на фотографии, снятой в Битцевском лесу, связи между «усом» и зашейком действительно нет. Но ученые объясняют, что для молодых особей этот способ различения видов не работает. По их словам, у юных больших пестрых дятлов ноздри закрывают темные, а не светлые перья и почти нет черных пестрых пятен по бокам. Таким образом, на снимке определенно большой пестрый дятел.

И пришла природа

Кстати говоря, если сирийские дятлы вдруг захотят поселиться в российских лесах, это, возможно, приведет к непредвиденным последствиям. Взять, к примеру, жителей болгарской столицы Софии. Люди жалуются на разгуливающих по улицам лошадей. Казалось бы, это красиво. Вот только величественные создания природы заваливают навозом газоны и тротуары. Кроме того, животные так беспардонно передвигаются по улицам и бульварам, что фактически блокируют автомобильное и трамвайное движение.