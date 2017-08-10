Не только пиво и автомобиль

История Жигулей как великой ценности государства.

Весь июль «ПН» публиковал лонгриды о предприятиях, сделавших Тольятти промышленным гигантом СССР. Для спецвыпуска «Среда обитания» мы также решили сделать большую стори о Жигулях – великом памятнике природы, национальном парке и известнейшем заповеднике. Нам могут возразить: мол, Жигулевский заповедник не имеет отношения к нашему городу. Да, к этой природной достопримечательности куда ближе, скажем, город Жигулевск, в котором и расположена штаб-квартира национального парка «Самарская Лука». Но, на наш взгляд, Жигулевские горы со всеми хранящимися в них ценностями стали этаким бэкграундом, на фоне которого Тольятти получился именно таким, каким мы его знаем. В конце концов мы можем любоваться национальным парком просто из окна или с набережной. И давайте не будем забывать, что, прежде чем выпустить LADA, ВАЗ радовал автолюбителей страны все-таки «Жигулями».

Цари охраняли

Удивительное рядом – задумываться о сохранении природных богатств люди начали довольно давно. Считается, что первый из известных нам законов, касающийся охраны окружающей среды, в том числе и создания заповедников, был принят еще в Древнем Вавилоне царем Хаммурапи во II веке до нашей эры. В Киевской Руси периодически вводились ограничения на охотничий промысел, однако самым известным защитником природы стал царь Петр I. Он издал множество природоохранных законов, которые выражали искреннюю заинтересованность Петра Алексеевича в сохранении природных богатств России. Все мы знаем одержимость царя флотом, и потому неудивительно, что особенно ревностно Петр I заботился о лесах, пригодных для кораблестроения. В частности, хорошо известен его указ, согласно которому незаконная вырубка деревьев в 50-верстовой зоне от берега судоходной или рыбопромысловой реки каралась вплоть до смертной казни.

Вопросы о создании российских заповедников в том виде, в котором мы их знаем теперь, стали подниматься в конце XIX века. Члены различных обществ любителей естествознания обращались к правительству с предложениями о создании минералогических заповедников на Урале и в Прибалтике. Одновременно с этим на общественных обсуждениях поднимались темы об охране водоемов, лесов, флоры и фауны. В 1909 году на XII Съезде русских испытателей и врачей профессор Иван Бородин впервые поднял вопрос о создании системы российских национальных заповедников. Тогда же он произнес свои знаменитые слова о памятниках природы, которые впоследствии вошли во все учебники по экологии и заповедному делу: «Это такие же уники, как картины, например, Рафаэля, – уничтожить их легко, но воссоздать нет возможности».

Капсула времени

В 1914 году профессор Санкт-Петербургского лесного института Владимир Сукачев написал: «Если живописность Жигулевских гор хорошо известна широкой публике, если она воспета и народом, и поэтами, то о высоком научном интересе к этой местности знают только специалисты».

Ученые в начале прошлого века обнаружили небольшой участок правобережья Волги в ее среднем течении, который являл собой уникальнейший природный островок. Его в течение десятков миллионов лет почти не затрагивали глобальные геологические изменения: территорию волжской излучины не затопило огромное Акчагыльское море, пришедшее в наши места с юга Европы в конце неогенового периода и отступившее 3,5 млн лет назад. Местные жители называли эти места Самарской Лукой.

Погибавшие при наступлении моря животные и растения неогена укрылись в Самарской Луке, словно в убежище. Море ушло, а ему на смену пришел ледниковый период. И снова чудо: ледник, истребивший всю живность на территории Европы и Русской равнины, не дошел до Луки несколько сотен километров. И вот к реликтовым животным и растениям неогена, сохранившимся в наших местах, добавились представители межледниковья. Таким образом, Самарская Лука с Жигулевскими горами представляют собой настоящий музей под открытым небом, где можно найти живых представителей давно ушедших времен.

30 видов растений, произрастающих в заповеднике, признаны реликтами различных геологических эпох: гвоздика иглолистная, истод сибирский, клаусия солнцелюбивая, можжевельник казацкий, овсец пустынный, солнцецветы жигулевский и монетолистный, шаровница крапчатая. Лесные реликты: ветреница алтайская, володушка золотистая, короставник татарский, лазурник трехлопастный, медуница мягкая. Представители ледникового периода: майник двухлистный, толокнянка обыкновенная и так далее.

В 20-х годах прошлого века пензенский ботаник Иван Спрыгин после изучения работ Сукачева посетил Жигулевские горы и лично убедился в их экологической и научной ценности. После этого ученый несколько лет обивал пороги высоких кабинетов, добиваясь организации особой экспедиции по исследованию флоры Жигулей. Так, летом 1926 года на волжскую излучину выдвинулась научная экспедиция, которую финансировала Главнаука Наркомпроса РСФСР. Руководил исследованиями сам Спрыгин.

Улучшатели природы

Первый же полевой сезон экспедиции дал исследователям такой объем информации, что Иван Спрыгин тут же написал подробный доклад о неоценимой научной ценности природы Жигулевских гор. Благодаря этому докладу 19 августа 1927 года Малым Совнаркомом РСФСР было принято решение об организации Средневолжского государственного заповедника с созданием в Жигулевских горах Самарской губернии заповедного участка на площади 2,5 тыс. гектаров. Сейчас эта дата считается днем рождения Жигулевского государственного заповедника, который с 1977 года носит имя своего первого директора Ивана Спрыгина.

В апреле 1931-го управление Средневолжского заповедника было реорганизовано в Научно-исследовательский институт изучения и охраны природы Средневолжского края. В 32-м в ведение института был передан волжский остров Середыш площадью около 700 га. В августе 1933 года уже сам институт был передан Комитету по заповедникам при ВЦИК и СНК РСФСР. А феврале 1935-го Средневолжский заповедник получает статус государственного заповедника и наименование «Куйбышевский государственный заповедник», администрация переселяется из Пензы в село Бахилова Поляна, где функционирует и сегодня. В декабре 1937 года жигулевский участок был значительно расширен. Общая площадь заповедника достигла 22,5 тыс. га. Тогда-то за ним закрепилось окончательное название – Жигулевский заповедник.

Но 37-й год был тяжелым для страны. Репрессии коснулись как людей, так и самой природы. Сталинский план преобразования окружающей среды объявлял концепцию заповедника как эталона нетронутых природных ландшафтов крайне вредной, и вообще разновидностью троцкизма. Пролетариату, дескать, не нужны травки и букашки, а нужны ресурсы.

14 видов беспозвоночных, обитающих в заповеднике, занесены в Красную книгу Российской Федерации: дождевой червь эйзения промежуточная, кузнечик дыбка степная, жуки красотел пахучий, жук-олень, обыкновенный отшельник, гладкая бронзовка, альпийский усач, перепончатокрылые паразитический оруссус, пчела-плотник, армянский и степной шмели и бабочки мнемозина, обыкновенный аполлон и голубянка угольная.

Согласно концепции вождя социалистический заповедник был местом не нетронутой, а «улучшенной» природы. Всем заповедникам предписали обогащать местную флору и фауну привозными видами животных и растений. Выполняя этот план, дирекция Куйбышевского заповедника в 1937 году организовала в селе Бахилова Поляна питомник по выращиванию южных и дальневосточных древесных пород – бука, граба, платана и других. Кроме того, в том же году в Жигули завезли с Дальнего Востока несколько десятков пар пятнистых оленей. Однако все эти попытки непродуманной акклиматизации завершились полным крахом.

Мягкая репрессия

Иван Спрыгин упорно боролся со всеми попытками погубить Жигулевский заповедник, а «улучшение природы» называл антинаучным бредом. Этим он навлек на себя гнев вышестоящих органов и злопыхателей. Но его не репрессировали. Точнее, репрессировали «мягко». Учитывая огромные заслуги ученого и его возраст, Ивана Ивановича «всего лишь» отстранили от работы, переведя сначала на должность заместителя директора, а потом и вовсе «сослав» обратно в Пензу. Там Спрыгин продолжал заниматься краеведческой деятельностью и даже написал серьезный исторический труд по истории Пензенского края. Однако работа эта не была опубликована.

«Преобразователи природы» приложили все силы, чтобы Спрыгин не «мешал» их деятельности своим научным трудом. Его больше не допускали до работ в Жигулевском заповеднике. Спрыгин числился научным сотрудником Пензенского краеведческого музея, но эта деятельность уже не доставляла радости великому натуралисту. Он скончался в Пензе 2 октября 1942 года в возрасте 69 лет.

Полосы черные и белые

Репрессиям подверглись и другие сотрудники заповедника, а после смерти Спрыгина для природы Жигулей и вовсе настали черные времена. Еще до Великой Отечественной войны в Самарской Луке обнаружили нефть. К 1943 году геологоразведочные и буровые работы в Жигулях шли полным ходом и даже появился поселок нефтяников – Зольное. 1 июня 1944 года нефтяная вышка в Яблоневом Овраге дала первые баррели черного золота. Позже нефтяники «отобрали» у ученых более 6 тыс. гектаров заповедника на свои нужды. Но и это были только цветочки.

В 1951 году указом правительства были полностью упразднены 88 заповедников СССР из 128 существующих. В число «приговоренных» попал и наш Жигулевский заповедник. После смерти Сталина появилась надежда на возвращение статуса. Однако Никита Хрущев также не видел особой ценности в охраняемых природных территориях, и 1961 году очередным указом Жигулевский заповедник был повторно «сокращен».

Все решилось с отставкой генсека. В 1966 году в Жигулях снова, уже в третий раз, появляется заповедник. Теперь площадь охраняемых территорий составила 19,4 тыс. га. С этих пор она только разрасталась. В 1977 году в честь 50-летия образования Жигулевскому заповеднику присвоено имя организатора и первого руководителя – профессора Ивана Спрыгина. В 1979 году границы охватили уже 23,1 тыс. га. Окончательное узаконение его границ завершилось 22 марта 1982 года выдачей заповеднику Государственного акта на право пользования землей.

Буферная зона

Обыватели не особо разделяют два этих понятия – Жигулевский заповедник и Национальный парк «Самарская Лука». Признаться, и мы раньше не особо понимали разницу. Итак, существует система учреждений особо охраняемых природных территорий (ООПТ), и эти самые учреждения делятся на формы. Первая форма – заповедники. Заповедниками становятся участки с высоким уровнем биоразнообразия или участки нетронутой девственной природы. Там самый строгий режим охраны, доступ в заповедник имеют только ученые для серьезных исследований. Кстати, с помощью штаммов, полученных именно нашими учеными в Жигулевском заповеднике, удалось создать сыворотку от энцефалита. Заповедники – это только федеральная собственность.

Национальные парки – другая форма учреждений ООПТ, и тут уже может присутствовать любая форма собственности. Парки создаются не только для охраны памятников природы и культуры, но и для доступа к ним нас с вами.

Если посмотреть на карту Самарской Луки, станет ясно, что национальный парк окружает Жигулевский заповедник как некий буфер. Сами ученые не скрывают, что парк Самарская Лука выполняет функцию «пограничника», обеспечивая дополнительную защиту заповедника.

Млекопитающие, обитающих в заповеднике, представлены шестью отрядами: 5 видов насекомоядных, 6 видов рукокрылых, 15 видов грызунов, 2 представителя зайцеобразных, 3 вида парнокопытных и 9 видов хищников. Среди птиц – 14 отрядов, среди которых наиболее распространены воробьиные – 79 видов, дневные хищники – 15 видов, гусеобразные – 14 видов, дятлообразные – 7 видов. Остальные отряды представлены одним-шестью видами.

Есть сведения, что в 70-х годах прошлого века некие энтузиасты вышли с предложением усеять подножья Жигулевских гор высококлассными высотными гостиницами и связать их скоростными трассами. Таким образом предполагалось привлечь туристов в наши края, а территорию Самарской Луки объявить парковой. Руководство идею не поддержало, предложив вернуться к ней через 15 лет. Но к тому времени все побережье Самарской Луки оказалось усеяно дачами. От проекта туристического оазиса отказались окончательно, и 28 апреля 1984 года № 161 на базе Жигулевского и Рождественского мехлесхозов Министерства лесного хозяйства РСФСР был создан государственный природный национальный парк «Самарская Лука».

Национальный парк располагается на территории Волжского, Ставропольского и Сызранского районов, а также частично в пределах городской черты городов Жигулевска и Самары. В границы национального парка входит 100-метровая буферная зона акватории Саратовского водохранилища. Общая площадь парка – 134 тыс. га. Она разделена на пять участковых лесничеств.

Под эгидой ЮНЕСКО

И все-таки Тольятти и Жигулевский заповедник роднит не только близкое географическое расположение. Мало кто знает, но нас объединяет ЮНЕСКО. Итак, Жигулевский заповедник был создан в 1927 году, национальный парк «Самарская Лука» в 1984-м, а в 2006 году по международной программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера» был учрежден Средневолжский биосферный резервуар. В него вошли вышеозначенные заповедник (в качестве ядра резервуара), парк, а также лесопарковая зона вокруг Тольятти.

Программа действует по всей планете. Взгляды ученых мира прикованы к уникальным природным комплексам, которые граничат с крупными городскими агломерациями. Такое соседство обязательно создает конфликты и противоречия. Чтобы их избежать, программа «Человек и биосфера» и отрабатывает на резерватах механизмы взаимодействия города и природы.

Итак, Тольятти есть чем гордиться и без тяжелой промышленности. Но гордиться Жигулями мало – нужно сохранить это богатство и труд тысяч людей: лесников, ученых, экологов, – которые берегли и продолжают беречь Жигулевский заповедник и Самарскую Луку.