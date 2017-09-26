Некрасиво получается

Самарский депутат считает неэтичным тратить миллионы на празднование юбилея АВТОВАЗа, когда на заводе сокращают рабочих.

Такое заявление депутат Самарской губернской думы Александр Степанов сделал во время заседания комитета по бюджету 25 сентября.

Александр Степанов усомнился в рациональности трат 11,1 млн рублей на празднование юбилея АВТОВАЗа в то время, когда на самом заводе идет сокращение рабочих мест. Свою позицию он высказал на заседании комитетапо бюджету СГД, прошедшем 25 сентября.

- Я смотрю, выделяется достаточно приличная сумма на АВТОВАЗ и говорится, что сокращение персонала достаточно серьезное. И при всем при этом мы предлагаем выделить более 11 млн на празднование 50-летия завода. Этично ли это - сократить столько людей и потом еще 11 млн потратить на праздник? – заметил депутат.

Как пояснил ему министр финансов Сергей Кандеев, на занятость населения было выделено из бюджета 500 млн рублей, из них основная сумма (430 млн) поступила из федерального бюджета. Что касается 11 млн рублей, то деньги пойдут на строительство выставочного зала со сквером, игровыми площадками и фонтаном.

- Изначально эти деньги у нас в бюджете присутствовали, когда мы принимали бюджет на текущий год, но в дальнейшем, когда мы попытались провести эти объекты через программу благоустройства, их профинансировать не удалось, исходя из федерального порядка, - посетовал министр. - Поэтому сейчас работы ведутся за счет средств местной администрации. В этом году мы предлагаем софинансирование в размере 11,1 млн рублей. Основная часть пойдет на 2018-2019 гг., объект довольно затратный, будет стоить свыше 300 млн рублей: около 100 млн - в 2018 году и 170 млн - в 2019 году. Это не празднование, это подготовка.

Источник: citytraffic.ru