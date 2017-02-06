Немного более чем очень много. Обзор событий в Тольятти, России и мире с 30 января по 5 февраля

В июне в Пензе пройдет Поволжский чемпионат эпиляции. Самая популярная среди конкурсантов номинация «Сахарная эпиляция» (одна нога, одна рука, одна подмышка). Время работы – 60 минут.

Тольятти лидирует в рейтинге цен на продовольственные продукты. Самарец организовал сразу три подпольных игорных интернет-клуба. В Пензе пройдет чемпионат по эпиляции. В Кемерово развратный конкурс возмутил пользователей соцсетей. Мексиканский футбольный клуб нанял гипнотизера, чтобы улучшить результаты. Американец укреплял иммунитет, бегая по городу голым.

130 рублей в день

Тольятти продолжает «радовать» горожан, занимая первые места в различных неприятных рейтингах. На этот раз наш городской округ поднялся на верхнюю строчку в номинации «Город с самой дорогой едой», опередив все остальные поселения в Самарской области.

Согласно официальной статистике, минимальный месячный набор продуктов обойдется тольяттинцу в 3890 рублей. Для сравнения: в Самаре аналогичный набор стоит 3790 рублей, а в Сызрани 3519.

Озвученные цифры вызвали нешуточные баталии в пабликах социальной сети «ВКонтакте». Пользователи активно упражнялись в остроумии, пытаясь предположить, как гражданин может прожить на 130 рублей в день.

Что наша жизнь

В Промышленном районе Самары правоохранители обезвредили три нелегальных интернет-клуба. Как оказалось, у всех заведений один и тот же хозяин, 35-летний местный житель.

На нелегальные игорные заведения сотрудники подразделения экономической безопасности МВД вышли через информаторов. Во время проверки из помещений изъяли компьютерное оборудование. Сейчас оно хранится на полицейском складе.

Следственное управление СКР по Самарской области возбудило уголовные дела по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». Сейчас решается вопрос об объединении их в одно производство. Максимальная мера наказания в данном случае предусматривает до трех лет лишения свободы. Предполагаемый владелец нелегальных интернет-клубов находится под подпиской о невыезде.

И одна подмышка

Компания Victoria's Professional объявила о начале сбора заявок на участие в Поволжском чемпионате эпиляции, который пройдет в Пензе. Предполагается, что мероприятие соберет лучших мастеров в сфере удаления волос, и они в конкурентной борьбе выявят лучшего представителя профессии.

«Вы приобретете бесценный опыт, который повысит ваш престиж среди коллег и клиентов, сможете принять участие в мастер-классах от ведущих специалистов учебных центров, поделиться своим опытом с участниками и перенять мастерство у лучших, повысив свой имидж и авторитет среди коллег и клиентов. Вы получите шквал незабываемых эмоций и массу подарков», – сообщается на сайте чемпионата.

Конкурсанты могут принимать участие в нескольких или любой из трех номинаций: «Сахарная эпиляция» (одна нога, одна рука, одна подмышка), «Сахарная эпиляция и бикини-дизайн» (классическое бикини + лобковая зона + бикини дизайн), «Восковая эпиляция» (одна нога, одна рука, одна подмышка).

Ночь длинных кистей

Многочисленные пользователи социальных сетей возмутились видеороликом, снятым во время проведения откровенного конкурса в ночном клубе «Зефир» в Кемерово. Его смысл достаточно прост: трое мужчин должны выполнить рисунок на теле своих подруг. Для этого им предоставили все необходимое – кисти, краски, а девушек раздели до трусов. Ведущий вел себя довольно вульгарно и активно настаивал на том, что «художники» просто обязаны разукрасить грудь своих «холстов».

По завершении первого тура было решено, что победителем станет дуэт, в котором мужчина уговорит партнершу на продолжение художественных работ ниже пояса. Видимо, победить хотели не все, так как только одна участница безропотно открыла взорам посторонних самую интимную часть тела.

Сборной на заметку

Мексиканский футбольный клуб «Хагуарес де Чьяпас» пригласил гипнотизера, чтобы помочь игрокам улучшить навыки игры. Руководство клуба считает, что специалист может оказать положительное воздействие на психологическое состояние футболистов во время матча и тренировочного процесса.

В сети появилось видео, на котором гипнотерапевт Луис Гильен погружает в гипнотический сон атакующего полузащитника Кристиана Бермудеса. Специалист говорит пациенту: «Пусть твое подсознание расслабится, и тело просто отпустит себя на секунду». Любопытно, что вскоре после пробуждения Бермудес, которого в команде из-за малого роста называют Хоббит, забил головой замечательный гол.

Неприкрытый ЗОЖ

На территории кампуса Microsoft в городе Рэдмонде (штат Вашингтон, США) правоохранителями задержан бегун, который тренировался в голом виде. Перед задержанием мужчина бегал по территории комплекса в одних кроссовках. Физкультурник объяснил свой внешний вид тем, что пытался таким образом укрепить иммунитет. Поскольку на улице было холодно, полиция попросила спортсмена сесть в автомобиль и не шокировать общественность.

Так как никто из жителей кампуса не пожаловался на оскорбления, которые бы могла причинить нагота их соседа, «зожника» не стали привлекать к уголовной ответственности.