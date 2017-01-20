Пар сгущается. Кто и зачем хочет запретить электронные сигареты

«Чиновники понимают, что рынок электронных сигарет – это отличная кормушка, и рано или поздно их инициативы будут реализованы», – уверены владельцы точек по продаже электронных сигарет.

Цитата из Википедии: «Вейпинг – это процесс «курения» электронной сигареты». Наводнившие улицы и общественные заведения люди с электронными «парилками» кого-то до сих пор удивляют, а у некоторых вызывают большее раздражение. Информация о том, что вейпы предлагают ограничить законодательно, не единожды мелькала в СМИ, но дальше инициативы дело не доходило. Однако борьба чиновников с вейперами получила новый виток.

Не парься: акцизы повысят

Московская государственная дума (МГД) может начать свою работу в этом году с внесения в Госдуму законопроекта о регулировании продажи и использования электронных испарителей. Спикер МГД единоросс Шапошников считает, что федеральное законодательство «не регулирует вопросы курения, продажи, оборота электронных сигарет (вейпов), в том числе несовершеннолетним». Законодательная инициатива призвана, по сути, поставить испарители на одну ступень с обычными сигаретами – запретить их продажу несовершеннолетним, ограничить рекламу и использование вейпов с никотином в общественных местах, а также установить требования, которые «позволят их классифицировать, определять некачественную продукцию и контролировать ее оборот».

Не только пользователям, но и производителям электронных сигарет отныне усложняют жизнь: с 2017 года они должны выплачивать акциз в размере 40 рублей за штуку (через год акциз вырастет до 44 рублей и до 48 рублей – в 2019-м). Жидкости для вейпов с 2017 года тоже облагаются акцизом – 10 рублей за 1 мл.

«Чиновники уже не в первый раз пытаются что-то предпринять по поводу электронных сигарет, но на законодательном уровне инициативы спускали на тормозах. Поэтому мы будем решать, как поступать, только тогда, когда закон будет принят. Но я считаю, что даже при вынужденном повышении цен аудиторию мы практически не потеряем, потому что продаем товар только совершеннолетним», – говорит управляющей группы компаний «JoyeShop» по Тольятти Олег Алатырев.

Не переживай: введут ограничения

В апреле прошлого года в Госдуму действительно был внесен проект ФЗ «Об особенностях оборота электронных систем доставки никотина», но он не был поддержан, а в ноябре подобную инициативу обсуждали в МГД. Инициатива допускала использование вейпов в заведениях общепита, аэропортах, на остановках общественного транспорта, а также их рекламу в печатной прессе. При этом использование их на рабочих местах, внутри транспортных средств, в медицинских, культурных и спортивных учреждениях запрещалось.

По данным Профессионального альянса участников русского рынка электронных никотиновых систем (ПАУРРЭНС), сегодня в стране около 1,5 млн пользователей электронных сигарет, их число ежегодно растет на 25%. Представитель ПАУРРЭНС Максим Королев считает, что приравнивать вейпы к сигаретам неправильно: «Электронные системы должны поощряться к распространению, потому что таким образом достигается цель рамочной конвенции ВОЗ – уменьшить вред от канцерогенов, содержащихся в табачном дыме».

Помимо чиновников из МГД, регулирование продаж электронных сигарет поддержал также и Роспотребнадзор. «Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей считает необходимым ввести законодательное регулирование использования электронных систем доставки никотина или продуктов, не являющихся никотином, в частности, вейпов в России», – говорится в сообщении ведомства.

«Чиновники понимают, что рынок электронных сигарет – это отличная кормушка, которая работает мимо их кассы. Поэтому рано или поздно все меры, которые они хотят предпринять, будут введены», – уверен заместитель директора сети магазинов электронных сигарет «Ecig-shop» Антон Селезнев.

Не дыми (сократят до 25%)

Борьба с электронными сигаретами – это лишь часть комплекса антитабачных мер, который Министерство здравоохранения подготовило на период до 2022 года. Основной удар пришелся, разумеется, по производителям традиционных сигарет. Вероятно, впечатлившись тем, что благодаря предыдущей концепции 2010–2015 годов потребление табака среди взрослого населения сократилось с 39 до 33%, Минздрав определил для себя новую задачу – 25% к 2022 году.

Усиление налоговой нагрузки стало одной из предложенных ведомством мер: в 2017 году производители сигарет платят акциз 1,562 тыс. рублей за 1 тыс. штук, а также 14,5% от расчетной стоимости пачки, но не менее 2,123 тыс. рублей. Министерство хочет уже к 2020 году довести ставку до 4,4 тыс. рублей плюс 13,5%, но не менее 6 тыс. рублей.

Также собираются еще больше сократить перечень мест, где курильщик могут предаваться своему пристрастию. К уже запрещенным подъездам, вокзалам, аэропортам, территориям образовательных, культурных и спортивных учреждений планируется добавить подземные и надземные пешеходные переходы, коммунальные квартиры.

Для пущего устрашения Минздрав предлагает увеличить площадь пачки, отведенную для предупреждений о вреде курения и картинок с эмфиземой и импотенцией, минимум до 65% (сейчас они занимают 30% лицевой и 50% оборотной стороны).

Самая же радикальная мера, предложенная ведомством, – полный запрет на продажу табака людям, родившимся после 2014 года, даже после достижения совершеннолетия. Такая инициатива может вступить в силу в 2033 году.