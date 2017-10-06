По полочкам

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Пользуются ли популярностью библиотеки Тольятти.

Сегодня, когда чуть ли не у каждого есть смартфон или планшет, будущее бумажных книг кажется бесперспективным. Однако, несмотря на это, месяц назад в «Фанни Парке» появилась «Открытая библиотека» – полукруглый павильон с прозрачной крышей и деревянными полками. Каждый желающий может принести туда свои книги или взять любую понравившуюся бесплатно. «ПН» выяснил, насколько популярны библиотеки в Тольятти, кто в них работает и что читают жители города на бумаге.

Свободные пространства

«Раньше у нас был только абонемент и читальный зал, – воодушевленно рассказывает заведующая отделом библиотечного маркетинга библиотеки Автограда Наталья Кузьмичева, проводя нас по всем этажам. – Сейчас открыто множество залов: художественная литература, литература по искусству, на иностранных языках, отраслевая литература, зимний сад, интернет-центр и литературная гостиная».

В Тольятти функционирует около 60 библиотек, которые делятся на три системы: Объединение детских библиотек, Библиотека Автограда (центральная и сеть филиалов) и Тольяттинская библиотечная корпорация. Отметим, что многие из них действительно заметно изменились: теперь это не просто книго- и газетохранилища, но и свободные общественные пространства.

«Сегодня в библиотеку приходят не только за книгами, но и провести время с пользой, – продолжает госпожа Кузьмичева, – потому что тут комфортно и интересно». И правда, библиотеки стали настоящими МФЦ: можно бесплатно посещать клубы коллекционеров и общения на иностранных языках, различные мастер-классы, а для пенсионеров проводятся обучающие курсы по пользованию компьютером.

Маркс и Чернышевский

«С 1 января 2018 года Библиотека Автограда объединяется с Тольяттинской библиотечной корпорацией, и все мы будем называться «Библиотеки Тольятти», – рассказывает заведующая библиотекой № 4 имени В.С. Балашова Марина Бухтоярова. – Это хорошо. Жаль только, что городская администрация решила закрыть заводские филиалы библиотек. Сейчас они собирают книги, которые были на руках, но уже не выдают. При этом на заводе работает много читающих людей».

Ежедневно в Библиотеку Автограда приходит не меньше 500 человек, в воскресенье – около 700. 30% читателей – молодежь, 30% – дети, остальные – люди среднего возраста и пенсионеры.

«На мой взгляд, в последнее время начался бум так называемой родительской компетентности, – говорит работник зала отраслевой литературы Лариса Кулишская. – Поэтому большой интерес тольяттинцы проявляют к педагогической литературе. Первое место с ней делит также психология. Все, что в текущий момент обсуждают в соцсетях, – это и читают, приходят прямо со списками. Из самых популярных у нас: «Женщины с Венеры, мужчины с Марса», «Как стать богатым» Кийосаки».

Лариса Анатольевна работает в библиотеке уже больше 20 лет. «В 90-е ужас что творилось – люди в очередях стояли за книгами, – вспоминает наша собеседница. – Все же банкирами хотели стать, читали про бухучет, аудит и банковское дело. Потом, с появлением интернета, интерес к бумажным книгам снизился. Сейчас же люди опять стали много читать. Это радует. Любопытно, что в последнее время опять стали проявлять активность марксисты – часто берут «Капитал».

«Молодежь читает, причем хорошую литературу, классику, – рассказывает заведующая залом художественной литературы Оксана Скатова. – Так, недавно возвращать книгу пришел одиннадцатиклассник и начал делиться эмоциями от прочитанного. Я сначала не могла понять, о каком произведении он говорит, и была удивлена, когда увидела в его руках «Что делать?» Чернышевского. Сказал, это лучшая книга, которую он прочитал. Особенно часто берут антиутопии: Оруэлл «1984», Хаксли. Еще сейчас модный жанр на стыке художественной и нон-фикшн литературы, например, серия «Тру стори», самый популярный автор – Ник Вуйчич».

Нехватка персонала

«Наша серьезная проблема, – делится Наталья Кузьмичева, – недостаточное финансирование для комплектования, соответственно, новые книги попадают к нам не так быстро, как хотелось бы, а приходят с опозданием».

Кроме того, в тольяттинских библиотеках существует нехватка персонала. Мало школьников идет учиться профессии, поэтому средний возраст работников библиотек города – 45 лет. Это и неудивительно, ведь оклад ведущего библиотекаря – 10,8 тыс. рублей, а заведующего сектором – всего лишь 11,7 тыс. рублей.

Однако специалисты действительно нужны: прежде чем книга попадет на полку, она проходит долгий путь в библиотеке. Ее нужно правильно классифицировать, да и для того, чтобы порекомендовать нужную литературу, необходимо быть профессионалом.

Ирине – 27. Она окончила Самарскую академию культуры и искусств заочно, работает в библиотеке № 4 уже семь лет. «Наверное, любовь к книгам у нас семейная – мама библиотекарь, сестра пошла по ее стопам, и я туда же, – рассказывает девушка. – Я не только работаю в зале, но и занимаюсь ремонтом книг, ведь их постоянно нужно обновлять – к сожалению, не все бережно с ними обращаются. Кроме того, работаю с каталогами и провожу мероприятия для детей. Да, зарплата действительно небольшая, но работа мне нравится, а это все-таки главное».