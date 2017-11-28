Погуляли хорошо

Обзор событий в Тольятти, России и мире с 20 по 26 ноября.

Тольяттинец попросил полицейских вызволить его деньги из мужского спа-клуба. Подарочный стриптиз для 20-летнего жителя Курска взбудоражил сеть. Тихорецкие мужчины подарили другу на день рождения скамью и могут сесть за это в тюрьму. Жителям Якутии запретили пить два года за то, что они оставили без света несколько районов региона. Английская охотница исхлестала кнутом природозащитника, но многие на ее стороне.

И предъявили чеки

В тольяттинский опорный пункт полиции № 22 явился гражданин, только что отдохнувший в одном из мужских спа-салонов города. Господин поведал правоохранителям, что «массажистки» так качественно делали свою работу, что он совершенно потерял счет времени. Казалось бы, мужчина должен быть доволен. Но на самом деле он попросил полицейских вернуть его деньги, уплаченные за «массаж». Оказалось, что заведение предъявило ему счет на 380 тыс. рублей. Эта сумма, выставленная за услуги «премиум-класса», поразила потерпевшего, и тот решил, что «массажистки», которые погружали его в релакс, чрезмерно корыстны. Стражи порядка согласились помочь «расслабленному» гражданину и обратились в салон с вопросами.

Сотрудницы заведения, пришедшие для дачи показаний, объяснили, что в одну процедуру входит множество элементов различных программ, которые посетитель выбирает сам. Прайс не держат в секрете от посетителей. Свои слова дамы подтвердили подробным отчетом с чеками. Незабываемый отдых действительно стоил тольяттинцу 380 тыс. Изучив отчет, полицейские отказали мужчине в возбуждении уголовного дела.

И показали танец

А вот семейкой «любителей стриптиза» из Курска Министерство внутренних дел заинтересовалось после появления в сети скандального видео. На нем запечатлен приватный танец прекрасной особы для молодого человека. Вот только приватность эту портят постоянно попадающий в кадр маленький ребенок в праздничном колпаке, а также ругающаяся на него бабушка. Дело происходит в самой обычной квартире, на фоне серванта и ковра.

Нелепость происходящего объяснила сама стриптизерша. Она рассказала, что эротический танец заказали родители парня в честь его 20-летия. Девушка уточнила, будут ли в квартире дети, и получила отрицательный ответ. Каково же было ее удивление, когда в самый пикантный момент представления под ногами появился маленький мальчик.

Критику пользователей сети вызвало не только присутствие ребенка, но и подарок как таковой – хоум-видео отчетливо показывает, что именинник неприятно удивлен появлением стриптизерши, а ее «па топлес» в окружении старших домочадцев выглядят крайне неуместно.

И подарили мебель

Неизвестно, чем закончится проверка по факту подарочного «стриптиза при ребенке», а вот трем жителям Тихорецка уже предъявлены обвинения за подарок, который они сделали своему другу. Началось все со звонка в полицию из администрации Тихорецка. Чиновники пожаловались, что от городского дома культуры пропала скамья. Ущерб, между прочим, составил 19 тыс. рублей.

Изучив записи с уличных видеокамер, правоохранители заметили подозрительный автомобиль ВАЗ-2114, на котором могли передвигаться злоумышленники. Была составлена ориентировка, и сотрудники ППС остановили машину. Находившиеся в ней трое мужчин сознались в преступлении и сообщили, что похищенную скамью вручили в качестве подарка на день рождения своему приятелю.

И протрезвели на два года

А в Якутии суд уже вынес приговор двум местным бизнесменам – любителям нестандартного отдыха. В сентябре двое нетрезвых мужчин 15 раз выстрелили по стеклянным электроизоляторам на опорах электросвязи. Из-за отсутствия изолятора линия отключилась и жители нескольких районов остались без света.

Мужчин признали виновными по части 1 статьи 215.2 УК (повреждение объекта энергетики, если эти деяния совершены из хулиганских побуждений) и приговорили к одному году и 10 месяцам условно с испытательным сроком два года каждому. Но самое страшное – им запретили пить спиртное во время всего испытательного срока, в противном случае его могут заменить реальным. Кроме того, со стрелков взыскали сумму 650 тыс. рублей в пользу предприятия «Якутскэнерго», для возмещения ущерба арестованы их автомобили.

И напугали лошадь

Возможно, в Якутии уже и поохотиться не на кого, вот и пошли в ход изоляторы. Впрочем, тяжело живется в этом смысле не только россиянам: в Великобритании набирает обороты скандал вокруг видео, на котором наездница-охотница на лис избивает хлыстом природозащитника. Что интересно, многие в этой истории считают потерпевшей как раз наездницу.

На кадрах запечатлена девушка, которая с криком «Уйдите с дороги» несется на активистов Ассоциации саботажников охоты. Один из противников национальной забавы английской аристократии хватает лошадь за узду. В ответ на это всадница избивает его. Мужчина пытается защитить лицо, а девушка кричит: «Отстань от чертовой лошади!»

Представительница организации защиты прав селян Countryside Alliance отметила, что активист сам спровоцировал всадницу, слишком сильно держа лошадь. «Как мы и предполагали, все эти движения против охотников исходят больше из ненависти к охотникам, чем из любви к животным: охотники соблюдают правила, однако активисты в балаклавах провоцируют их на агрессию», – пояснила она.