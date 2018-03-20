PONEDELNIK.INFO переехал на PONEDELNIK.PRESS

Редакция деловой газеты «Понедельник» сообщает о том, что сайт издания PONEDELNIK.INFO сменил доменное имя. Теперь для вас доступен новый сайт по адресу PONEDELNIK.PRESS.

Редакция деловой газеты «Понедельник» сообщает о том, что сайт издания PONEDELNIK.INFO сменил доменное имя. Теперь для вас доступен новый сайт по адресу PONEDELNIK.PRESS.

Технология, на которой построена архитектура нового сайта, более современная и гибкая, что позволяет сотрудникам редакции оформлять публикации гораздо качественнее. Кроме того, смена домена позволила обезопасить нашего читателя от возможных попыток хакерского взлома: сайт PONEDELNIK.PRESS защищен сертификатом безопасности.

Мы надеемся, что «переезд» не станет для вас затруднительным, а оформление и технические возможности сайта PONEDELNIK.PRESS сделают ознакомление с редакционными материалами более комфортным.