Порядочнее многих. Тольятти глазами Жерара Ледюка

Русский человек порядочнее представителей многих других национальностей, и я знаю, о чем говорю, потому что успел побывать в 23 странах.

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Кто: пенсионер, 81 год

Откуда: Юни, Франция

Сколько прожил в Тольятти: 12 лет

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В 1930 году население Франции составляло почти 41,5 млн человек. Причем люди предпочитали сельскую местность, а в трех крупнейших городах страны – Париже, Марселе и Лионе – на тот момент проживало 4,2 млн французов. В городке, где родился наш очередной герой месье Ледюк, население насчитывало всего около 300 человек. На прошлой неделе Жерар рассказал «ПН» о российской медицине, очередях и сломанных почтовых ящиках.

Подарок от стоматолога

Впервые я приехал в Россию еще в советское время – в 1986 году. Поездка была рабочая: мы занимались монтажом установок для охлаждения газа недалеко от Нового Уренгоя, практически у полярного круга. К нам в качестве переводчицы была приставлена студентка. После того как контракт закончился, я вернулся во Францию, а на новогодние праздники в 2000 году получил открытку от этой переводчицы, которая на тот момент работала в тольяттинском университете. Завязалась переписка, мы обменялись номерами телефонов и в итоге через несколько лет приняли решение создать семью. И в 2005 году я со всем своим скарбом переехал сюда. Увы, до сих пор не говорю по-русски – для меня ваш язык оказался слишком сложным.

Здесь я создал ассоциацию «Клуб друзей Франции» и долгое время собирал для нее благотворительные взносы – игрушки, книги, одежду. Мой стоматолог передал в пользование нашей организации свой кабинет. А французский город Мец даже предоставил целый автобус с вещами для ассоциации, и мы долгое время решали вопрос с его транспортировкой в Тольятти.

Прихлопнуть дверью

Первое впечатление о Тольятти? Он мне показался довольно приятным! Однако здесь редко можно найти внутриквартальную дорогу без ям, и это было для меня крайне непривычно. Что еще удивило? Цены! Жизнь в Тольятти, я бы сказал, весьма недешевая.

Что касается русских людей, они, как мне кажется, очень предприимчивы в поисках собственной выгоды. Я имею в виду, что если ты обратишься к ним за какой-нибудь услугой, то, скорее всего, они попросят за нее что-то взамен. Для вас это своего рода бизнес. Еще я обратил внимание, что русские люди не очень культурно ведут себя в общественных местах: например, в магазине они спешат зайти внутрь, не обращая внимания, что кто-то идет за ними, и могут случайно прихлопнуть идущего следом дверью. Разумеется, я не могу равнять всех под одну гребенку. В целом русский человек порядочнее представителей многих других национальностей, и я знаю, о чем говорю, потому что успел побывать больше чем в 20 странах.

Кроме того, длинные очереди и утомляющая бумажная волокита в административных учреждениях вроде миграционной или страховой службы – это определенно минус. Во Франции повсеместно действуют электронные очереди.

Исковерканные ящики

Еще меня шокирует состояние почтовых ящиков в тольяттинских домах – они почему-то все искорежены, и непонятно, зачем это делают. А самое главное кто? Ведь у каждого жильца есть свой ключ от домофона, значит, никто посторонний попасть внутрь не может. Получается, это делают сами жители? Это непостижимо.

Во Франции есть люди, которые поддерживают в подъездах чистоту и занимаются вопросами благоустройства в целом. Почему бы местным домохозяйствам не нанять подобного человека, чтобы он внимательно следил за состоянием внутреннего убранства подъездов? Складывались бы, например, рублей по 50 с квартиры, и всем бы от этого было хорошо. Наверное, это не самая важная городская проблема, но дьявол кроется в деталях.

А вот медицинское обслуживание и персонал – это один из лучших моментов, которые я встречал в Тольятти. Я благодарен всем врачам и медсестрам города, они прекрасно справляются со своей работой. Продолжайте в том же направлении.