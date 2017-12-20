Поздравляйте вкусно!

Волшебные подарки для незабываемого праздника.

Новый год – наш самый любимый праздник. В эти дни принято желать друг другу счастья, радости и добра, собираясь за нарядным столом. Как сделать так, чтобы именно ваш подарок запомнился надолго? Рекомендуем подойти к выбору с душой. Тогда презент обязательно понравится и надолго сохранит тепло этого чудесного праздника.

Почему Новый год вызывает у нас такие трепетные чувства? Почему где-то внутри появляется неподвластная сила, которая заставляет нас улыбаться при виде новогодних огоньков и пряничных человечков на елке? Да, все мы ждем этот праздник, как самое чудесное и волшебное время, воспоминание о котором храним с самого детства. И, конечно, тщательно размышляем над выбором подарка. Праздник особенный, поэтому вместе с подарком хочется передать своим близким и друзьям частичку волшебства, воспоминание о котором они сохранят на весь год.

И вот здесь стоит вспомнить одну важную деталь: праздничный стол, по сути, является таким же значимым символом Нового года, как и елка. Конечно, невозможно представить себе главный праздник страны без оливье, шампанского, бутербродов с икрой и еще множества других традиционных блюд русского Новогодья. Когда-то в атмосферу этого праздника нас погружал запах марокканских мандаринов. Сегодня времена изменились, но кое-что осталось прежним: лучшим подарком на Новый год до сих пор считается тот, которым можно украсить стол и угостить им своих близких, друзей и коллег.

В пекарне «Саламатов» именно такие подарки – аппетитные, ароматные, оригинальные. Фишка пекарни – хлеб с картинками, невероятно красивый снаружи и вкусный внутри. Олень, снежинка, елочка или логотип компании – рисунок можно сделать абсолютно любой, а большого каравая хватит на всех гостей.

Этот хлеб изготавливают по старинным рецептам на собственной закваске в течение 48 часов и выпекают в настоящей подовой печи. В таком каравае невероятно вкусный мякиш и хрустящая корочка, а каждый кусочек содержит клетчатку и витамины.

«Хлеб в пекарне «Саламатов» самый лучший в Тольятти, – уверен шеф-повар ресторана «Лада-Резорт»Зигфрид Верт. – По качеству он такой же, как в Австрии. Мы три раза в неделю заказываем это хлеб для нашего ресторана».

Новогоднее меню пекарни разнообразно, а кондитерские изделия и сладости приготовлены только из натуральных составляющих – горького шоколада и тростникового сахара, меда, натурального масла и молока. Здесь не используют трансжиры, химию и консерванты, как это принято в фабричном производстве.

В пекарне позаботились о создании трех подарочных наборов – они подойдут под любые потребности и возможности покупателей. В экономичный набор «Комплимент», например, можно положить печенье в праздничной упаковке или конфеты. В набор «Праздничный» включены несколько видов печенья и конфет, а в «Корпоративный» – каравай, соус песто, чипсы и печенье.

«Мне очень нравятся все печенья из этой пекарни и круассаны, – говорит Зигфрид Верт. – Ричиарелли, сицилийское, овсяное медовое дарят незабываемый вкус. Что касается тортов, то мои любимые – «Эстерхази» и «Шоколадный».

А вот что собирается приобрести к новогоднему столу руководитель внешнеэкономической деятельности администрации Тольятти Наталья Альбертовна Христ: «В пекарне «Саламатов» я обязательно куплю соус песто, чтобы побаловать маму, приобрету хлеб, который чудесно подойдет к праздничному новогоднему столу. Для полезных салатов выберу домашний майонез и обязательно что-то сладенькое: праздничный набор, цитрусовые печенья, кекс, безе или торт. Продукция этой пекарни – особенная, а значит, и атмосфера праздника будет создана волшебная. Мои близкие, коллеги и родственники будут очень рады такому подарку, я в этом уверена».

Про Рождественский пост в пекарне тоже не забыли – постное меню уже можно попробовать.

Время перед Новым годом летит очень быстро, поэтому о подарках лучше позаботиться заранее: торты и караваи с рисунком необходимо заказать прямо сейчас, ведь желающих побаловать себя изысканным вкусом окажется много. И тогда приближение этого волшебного праздника будет связано только с приятными эмоциями!