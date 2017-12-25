Праздник к ним приходит

Обзор событий в Тольятти, России и мире с 18 по 24 декабря.

Тольятти посетил главный Дед Мороз. В Сызрани покалечили живую новогоднюю елку. Калининградец сжег центральное новогоднее дерево города. Городская елка Воркуты может убить. Японцы надули своего друга, и тот умер. Прирученный польский кабан напился и приставал к животным.

Начни с хорошего

Чтобы создать праздничное настроение, мы решили начать с хорошей новости: 17 декабря всероссийский Дед Мороз дал старт праздничным мероприятиям на Центральной площади Тольятти.

Во время этого события в фойе ДК «Тольятти» работала выставка праздничных товаров и игрушек, а юные горожане посетили первое представление программы «Веселое Новогодье». Кроме того, спектакль «Снежная королева», который показали малышам, также состоялся при участии всероссийского Деда Мороза. А затем на Центральной площади прошли массовые гуляния, апофеозом которых стало зажжение елки возле ДК. Несмотря на ветер и морозную погоду, на площади царила атмосфера праздника: горожане участвовали в конкурсах, пели песни и целыми семьями включались в огромный хоровод вокруг новогодней елки.

А теперь вместе с Дедушкой Морозом переносимся в Сызрань, где хорошие новости и заканчиваются.

Пили по живому

В Сызрани еще недавно была прекрасная живая елка, которая возвышалась в сквере напротив ТЦ «Монгора» и радовала горожан. Традиционно люди украшали ее к зимним праздникам. Собственно говоря, елка растет на этом месте и сейчас, но вот горожан она уже не радует. А все потому, что на днях варвары отпилили от зеленой красавицы около двух метров макушки. Вероятно, украденная часть сохнет в чей-то квартире в качестве новогоднего украшения, тогда как само дерево выглядит теперь ужасно.

Гнев сызранцев трудно описать! В местных пабликах соцсети «ВКонтакте» появились предложения отыскать негодяев и отпилить от них немножечко сверху или снизу. Впрочем, трезвомыслящие пользователи уверены, что найти вандалов вряд ли удастся.

Жги печаль

Вообще, елки страдают по всей стране. Так, калининградец умышленно поджег главную елку города, пытаясь тем самым привлечь внимание к своим личным проблемам.

До прибытия сотрудников патрульно-постовой службы полиции злоумышленника удерживал очевидец происшествия, который гулял неподалеку вместе со своей семьей. Поджигателя доставили в отделение. На месте найдены «остатки пластиковой емкости со следами горюче-смазочных материалов».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное повреждение имущества», в этом случае возможно наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Бойся деревьев

Но бывает и так, что не люди угрожают новогодним елочкам, а наоборот: один из жителей Воркуты замерил напряжение на одном из столбов вокруг новогодней елки, и оно составило 269 вольт! Иными словами, праздничная конструкция может попросту убить.

Горожане обратились к администрации через социальную сеть «ВКонтакте», указав на нарушения, но пока ничего не изменилось. Жители Воркуты рассказывают, что уже стали очевидцами неприятных ситуаций. «Видела, как бедная собачка, подняв ножку, решила сделать свое дело на столб на Центральной площади. Она как ошпаренная визжала. Я строго-настрого приказала детям даже близко не подходить к этим чудо-сооружениям», – сообщает жительница Воркуты Наталья.

Шути креативно

Короче говоря, подходить к деревьям лучше с индикаторной отверткой. Но, к сожалению, не изобрели пока еще прибор, который проверял бы окружающих людей на предмет смертельной глупости. На днях «веселый розыгрыш» стоил японцу жизни.

В Стране восходящего солнца задержаны двое мужчин, их подозревают в причинении смерти сослуживцу. По версии полиции, они надули потерпевшего, в результате чего тот скончался.

Все трое работали на мусороперерабатывающем заводе, во время перерыва они чистили спецовки при помощи мощного промышленного компрессора. В какой-то момент 47-летний житель города Казо и 36-летний приезжий из Перу скрутили 44-летнего Есиюки Когути и через одежду прижали шланг компрессора к его заднему проходу. В результате живот мужчины быстро надулся, и он начал жаловаться на боль. Пострадавшего отвезли в больницу, где он и скончался. Вскрытие показало, что причиной смерти японца стало фатальное повреждение внутренних органов.

В свою очередь задержанные уверяют, что всего лишь хотели пошутить и не ожидали такого исхода.

Не будь свиньей

Пожалуй, хватит о плохом. Давайте уже позволим праздничному настроению войти в наши дома. Например, в дом польского фермера праздник вошел в образе кабана.

Владелец лесного хозяйства в городе Коло Павел Ковальски очень грустил: он был убежден, что не найдет прирученного им дикого кабана, который убежал неделю назад. Расстроенный Ковальски в социальной сети оплакивал Хрюмека, который еще поросенком потерял мать, и мужчина выкормил зверя молоком. «Он был веселым животным и очень любил, когда ему чешут живот», – написал поляк на своей странице в Facebook.