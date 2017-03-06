Премия Дарвина. Обзор событий в Тольятти, России и мире с 27 февраля по 5 марта

Голландка по имени Энни перед столетним юбилеем стремится сделать ряд вещей, которых никогда не делала раньше, и отсидка в камере за преступление входит в этот список.

В Тольятти состоится суд над похитителями человека. Самарские чиновники украли почти миллион, выплачивая зарплату неработающей медсестре. Бийский вор сам вызвал на место преступления полицию. Жители Алтайского края оставили себя без газа, украв трубы. Японец так не хотел на работу, что нанес себе увечья. Голландскую старушку посадили в тюрьму по ее собственной просьбе. Английский вор украл секс-куклу, потому что постеснялся ее купить.

Сам отпустил

Скоро в Тольятти состоится суд над двумя жителями соседней республики. Оба мужчины – ранее судимые, а один находится в международном розыске за убийство и побег. Иностранцев обвиняют в похищении человека и вымогательстве крупного выкупа.

По версии следствия, в декабре 2015 года обвиняемые в составе преступной группы участвовали в похищении жителя Тольятти. Преступники напали на мужчину возле спорткомплекса «Олимп», затолкали в машину и вывезли в Саратовскую область. Пленника держали в частном доме, а у его родственников требовали выкуп в €10 млн. Деньги они правда так и не получили – один из похитителей чего-то испугался и отпустил заложника.

А сама не работала

В хищении почти миллиона рублей подозревается руководство государственного казенного учреждения Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ровесник». Хищения обнаружились во время прокурорской проверки.

В центре соцобслуживания числилась медсестра, которая фактически не работала. Ей начислялась зарплата, а потом деньги, принадлежащие учреждению, снимались с зарплатной карты и расходовались на собственные нужды должностных лиц. За пять лет было украдено 995 тыс. рублей.

Сам и вызвал

Полицейские задержали подозреваемого в попытке кражи имущества, который сам вызвал правоохранителей прямо с места преступления. Инцидент произошел в селе Талица Советского района Алтайского края. Хозяин частного дома застал у селя в жилище неизвестного молодого человека, пытающегося похитить три сотовых телефона, коллекционные монеты, ювелирные украшения и несколько наручных часов.

Воришка испугался расправы, залез на чердак и оттуда сам позвонил в полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали злоумышленника, которым оказался ранее не однажды судимый за подобные преступления 27-летний житель Бийска. Возбуждено уголовное дело.

Сами не признаются

Жители поселка Октябрьский Свердловской области могут претендовать на премию Дарвина – они оставили себя без газа, украв трубы.

Спаянные пластиковые конструкции длиной 50 метров лежали на улице вдоль домов, так как сейчас идет активная работа по подключению жителей к голубому топливу. Программа газификации поселка была принята еще в 2001 году и только сейчас вышла на финишную прямую. Однако жадность кого-то из местных жителей может и теперь сорвать сроки. Рабочие ходили по дворам, просили местных жителей вернуть украденные трубы, так как они предназначены только для подачи газа и не подойдут для других целей, однако никто не откликнулся.

Сам поранился

Японец нанес себе серьезные увечья, надеясь прогулять работу по уважительной причине. 54-летний житель города Касугаи Масару Миура несколько раз воткнул в себя нож в туалете в метро, а затем обратился в полицию с заявлением, что на него напал неизвестный мужчина. После того как пострадавшему оказали помощь, его привезли в полицию для дачи показаний. В ходе беседы со следователями он неожиданно «раскололся», признавшись, что сам нанес себе удары, так как не хотел идти на работу.

Миура, как и миллионы других японцев, страдает от стресса на службе, но стесняется взять отгул. Теперь же ему придется отвечать перед законом за дачу ложных показаний. Масару уже задержан и находится в полиции.

Сама захотела

99-летняя голландка обратилась к полицейским с просьбой исполнить ее давнее желание – позволить ей посидеть в камере для арестованных.

Старушка по имени Энни за свою жизнь ни разу не имела проблем с законом. По ее словам, перед столетним юбилеем она стремится сделать ряд вещей, которых никогда не делала раньше, и отсидка в камере входит в этот список. Полицейских очень тронула ее просьба, и они решили исполнить просьбу бабушки. Энни была ненадолго помещена в камеру в наручниках, о чем полицейское управление сообщило на своей странице в Facebook.

Сам постеснялся

Полиция британского города Бери ищет преступника, который ночью вломился в магазин интимных товаров, посмотрел несколько DVD с порнофильмами и украл секс-куклу стоимостью £300 (около 22 тыс. рублей).

«Кража, конечно, странная. В торговом зале у нас есть много куда более ценных вещей. Компьютер, DVD-плеер, фотосканер стоимостью £10 тыс. Однако вор взял только куклу», – рассказал владелец магазина Алан Брук. Хозяин магазина заявил, что полицейские считают, что злоумышленник ворвался в магазин ради всего одной вещи. «Большинство наших товаров стоят не очень дорого. Не нужно стесняться, приходите, мы всем рады», – отметил бизнесмен, предположив, что вор просто-напросто постеснялся купить секс-куклу.