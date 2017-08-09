Приоритетные проекты Тольятти

Как работает комплексная программа благоустройства.

Город – это та среда обитания, где, по статистике, люди проводят большую часть своей жизни. Улицы, дороги, кварталы, парки, дома и дворы – все это влияет на наше восприятие мира и самих себя. Именно поэтому городские власти уделяют все больше внимания проблеме интегрированного формирования облика наших улиц: разработаны и приняты комплексные программы благоустройства городских пространств, пришедшие на смену бессистемному заполнению территорий. О том, как администрация Тольятти обустраивает город в новых условиях, – материал «ПН».

Системный подход, направленный на позитивные улучшения территорий нашего города, начался еще в начале 2000-х годов: тогда была разработана первая муниципальная программа по благоустройству внутриквартальных территорий, которая длилась с 2001 по 2005 год и финансировалась из городского бюджета. Адресный перечень объектов, которые необходимо было построить или обновить, формировался на основании обращений граждан и депутатов ТГД. Работы по этой программе шли четыре года и вывели Тольятти на 26 место в общероссийском рейтинге качества городской среды среди 76 городов России.

Однако достигнутый эффект все же не позволил решить все проблемы благоустройства города – отчасти потому, что многие из них были обусловлены некоторыми просчетами при проектировании районов. Например, при строительстве Автозаводского района генеральным планом не были предусмотрены пешеходные тротуары вдоль целого ряда домов, а сквозные проезды оказались заужены до трех метров.

В автомобильной столице страны не были предусмотрены места для парковок авто во дворах. И, наконец, отсутствовал системный подход к организации профессионально оборудованных спортивных комплексов в зонах отдыха и на территориях образовательных учреждений. Да и само благоустройство осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки всех элементов. Оценив все эти недоработки, в администрации города пришли к пониманию необходимости перехода к комплексному подходу при проведении работ по благоустройству.

В 2013 году была разработана муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015–2024 годы», предусматривающая комплексный подход к благоустройству внутриквартальных территорий и обустройству рекреационных центров и мест отдыха. Надо сказать, что данная программа уже дала свои результаты. За 2015–2016 годы в городе было установлено 158 детских и 59 спортивных площадок, отремонтированы 244 дворовые территории. В этом году предусмотрено устройство пяти спортивных площадок на территориях общего пользования на сумму 26 млн рублей.

Комплексное благоустройство затронуло и территории образовательных учреждений. Ранее ОАО «АВТОВАЗ» в качестве спонсорской помощи выполнило работы по устройству 26 футбольных полей с искусственным покрытием на территориях школ на сумму 235 млн рублей. В этом году планируется строительство еще 12 спортивных площадок на территориях школ на сумму 58,7 млн рублей, которые будут выделены из городского бюджета.

Важнейшей частью программы стало обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов. Протяженность береговой линии в городе – более 20 км. «Совершенно очевидно, что такому крупному городскому округу, как Тольятти, жизненно необходима развитая инфраструктура набережной, которая, при проведении соответствующих мероприятий, станет для жителей и гостей общегородским центром культурного отдыха и досуга, – уверены эксперты. – Кроме того, строительство гидротехнических сооружений набережной позволит одновременно решить и вопрос берегоукрепления».

Раскрытие потенциала прибрежной полосы началось в 2012 году, когда было закончено строительство набережной Комсомольского района протяженностью 1,5 км. В текущем году запланировано проектирование набережной Автозаводского района – одного из главных мест городской активности. Сама реконструкция будет проведена в 2018–2020 годах.

Особое место в программе комплексного благоустройства занимают проекты знаковых и социально значимых мест Тольятти в рамках празднования 50-летия выпуска первого автомобиля ОАО «АВТОВАЗ». В программу подготовки к празднованию, помимо инфраструктурных объектов, школ, поликлиник, спортивных комплексов, включен сквер с фонтаном и выставочным залом, сдача которого намечена на 2019 год.

В планах городской администрации – благоустройство территории рядом с памятником Татищеву и обустройство буферных зон леса. Рассматривается создание сквера памяти Сергея Жилкина возле ДКИТ. Новшества коснутся Молодежного бульвара и бульвара Гая, есть готовые проекты реконструкции улицы Ушакова и создания в городе аллеи Славы. Сегодня впервые за много лет сложилась целостная картина всех преобразований, которые ждут Тольятти в самое ближайшее время.

Следует отметить, что население очень активно участвует в подпрограмме комплексного благоустройства, которая носит название «Формирование современной городской среды на 2017 год». Планирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств проходит при непосредственном участии жителей. А созданные недавно общественные советы микрорайонов возьмут на себя функцию общественного контроля над тем, насколько эффективно расходуются бюджетные средства.

Игорь Ладыка, первый заместитель главы г.о. Тольятти:

– В 2017 году в городскую программу, которая является подпрограммой приоритетного проекта «Комфортная городская среда», включены 225 объектов на общую сумму финансирования более 200 млн рублей. Одним из важных условий реализации программы является участие жителей в мероприятиях по выбору видов работ и приемке готовых объектов. В настоящий момент все объекты утверждены на общественной комиссии. И наша задача – качественно и в срок выполнить все работы. Да, времени остается немного. Но мы имеем достаточно серьезный опыт в реализации мероприятий по благоустройству. При грамотной организации работ и выстраивании конструктивных отношений с подрядчиком освоить выделенные на объекты суммы за оставшийся период времени вполне реально. Мы уверены, что все работы будут выполнены качественно и в срок.

Кроме того, при поддержке губернатора Самарской области Н.А. Меркушкина региональные власти готовы предоставлять дополнительные средства на воплощение в жизнь общественных инициатив. Сейчас по заявкам тольяттинцев формируется перечень объектов благоустройства мест общего пользования, каждый стоимостью не более 3 млн рублей. Инициировать такой проект могут дума, глава администрации города, ТОСы, общественные советы микрорайонов, население на общих собраниях или конференциях. Сегодня у нас уже есть несколько готовых проектов благоустройства общественных пространств, соответствующих условиям программы, но сбор предложений продолжается, и мы ждем от горожан новых интересных идей.