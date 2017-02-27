Проблем нет, только расходы. Обзор событий в Тольятти, России и мире с 20 по 26 февраля

Хорошая новость для путешественников и плохая для авиакомпании «Победа»: дизайнеры изобрели пальто, в карманах которого поместятся предметы общим весом до 15 кг.

В Тольятти дешевеют яйца и дорожает топливо. Жители Самарской области будут платить за капремонт больше. Калачинский морг выдает тела покойников родственникам только за деньги. В Белоруссии людям творческих профессий грозят штрафы за тунеядство. Австралийцы придумали отличный способ не платить лоукостерам за багаж.

Про тольяттинские яйца

В Тольятти проходят мероприятия по мониторингу розничных цен по 40 наименованиям продовольственных товаров на 15 объектах потребительского рынка и восьми автозаправочных станциях.

Как сообщает мэрия, с 13 по 20 февраля в отдельных торговых объектах повысились розничные цены на свежие овощи (морковь, капусту, лук, картофель, томаты, перец) и фрукты (бананы, виноград). При этом зафиксировано снижение розничных цен на гречневую крупу, сахар, апельсины, мандарины, куриное яйцо и мясо кур. Теперь десяток яиц первой категории в среднем стоит 60 рублей, а килограмм курятины – 120 рублей.

Что касается автомобильного топлива, то за указанный период на наблюдаемых АЗС произошло повышение розничных цен на бензин марки АИ-92 (от 0,10 до 0,20 рубля/литр), АИ-95 (от 0,10 до 0,20 рубля/литр) и на дизельное топливо на 0,20 рубля/литр.

Про областной капремонт

Самарский региональный Фонд капремонта «обрадовал» жителей: теперь при оплате взносов через банк или «Почту России» будет взиматься комиссия в соответствии с тарифами этих организаций. В ведомстве уточнили, что без комиссии платежи будут принимать только в ОАО КБ «Солидарность» и в ООО «Земский банк».

Граждан также предупредили, что не стоит удивляться суммам, которые фигурируют в квитанциях от Фонда капремонта. «Платежные документы на оплату взносов формируются до 21 числа текущего месяца. В платежных документах за текущий месяц не все платы могут быть учтены в связи с тем, что информация о совершенных платежах от кредитных организаций и «Почты России» поступает в адрес НО «ФКР» несвоевременно, – сообщили представители фонда. – Все платежи, поступившие позднее 21 числа, будут отражены в платежных документах за последующие месяцы».

Про калачинских покойников

У жителей Калачинского района Омской области, чьи родственники скончались, вымогают деньги. Этот ситуация обсуждалась на недавнем заседании местного горсовета. Как сообщили представители властей, с недавних пор муниципальный морг стал «домом ритуальных обрядов», который содержит один из бизнесменов.

«Идет взимание денег. За раздевание – 600 рублей, за одевание – 600 рублей, за стрижку ногтей – 300 рублей, за бальзамирование – 4 тыс. рублей и т.д., – возмущается депутат горсовета Валерий Озерский. – Люди жалуются, что выставляются огромные счета».

Казалось бы, речь идет о стандартных ритуальных услугах. Но загвоздка в том, что, если родственники покойного отказываются от предложенного сервиса, сотрудники морга попросту не выдают тело умершего.

Про белорусских тунеядцев

Писателей, поэтов и журналистов, не входящих в утвержденные правительством Белоруссии творческие союзы, обяжут оплатить налог на тунеядство. По данным различных СМИ, министерство культуры страны скорректировало список организаций, членство в которых освобождает от уплаты сбора с неработающих. В частности, исключены оказались Союз журналистов, Союз писателей и ПЕН-центр.

Напомним, в Белоруссии продолжаются протесты, направленные против так называемого «декрета номер три», который обязывает всех неработающих граждан страны ежегодно выплачивать сбор в размере $200. 17 февраля массовая акция протеста была проведена в Минске, 19 февраля – в Гомеле. Следующий «общенациональный день протеста» был назначен оппозиционными партиями на день Конституции Республики 15 марта.

Про австралийское пальто

Хорошая новость для путешественников и плохая для авиакомпании «Победа»: австралийские дизайнеры изобрели пальто, в карманах которого могут помещаться предметы общим весом до 15 кг. Инновационный предмет одежды поможет обойти ограничения по весу на пронос вещей в салон самолета.

В пальто, получившее название Airport Jacket, встроено аж 14 глубоких карманов. Его можно отрегулировать по длине и носить тремя разными способами: до бедер, до колен или до щиколоток. Изобретатели новинки уверяют, что при полной длине пальто может уместить два ноутбука, планшет, две пары обуви, пару джинсов, пять футболок, джемпер и фотоаппарат. Вещи надо просто разложить по карманам. После завершения полета пальто при желании можно превратить в некоторое подобие спортивной сумки, где так же аккуратно будут лежать все предметы.

Airport Jacket позволит туристу спокойно провести отпуск даже в том случае, если по прибытии на место выяснится, что его основной багаж затерялся. Но особый упор изобретатели делают на проблему ограничений по ручной клади. Многие лоукостеры запрещают пассажирам проносить с собой больше одной сумки установленного размера. Пальто же дает возможность не платить дополнительные деньги. В настоящий момент изобретатели пытаются через Kickstarter собрать средства для начала промышленного производства.