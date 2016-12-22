Реки вместо дорог. Тольятти глазами Владислава Ерофеева

Главное отличие Тольятти от Аксая – фонари уличного освещения. У нас они холодного света, а здесь, как в стихотворении Мандельштама, похожи на рыбий жир.

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Кто: студент, 20 лет

Откуда: Аксай, Казахстан

Сколько прожил в Тольятти: 15 месяцев

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Не так давно за призывы в соцсетях присоединить Казахстан к России к 5,5 годам колонии осужден житель села Соколовка Северо-Казахстанской области. В то же время уроженец небольшого казахского городка Аксая Владислав Ерофеев рассказал «ПН» о прелестях жизни в Центральном районе Тольятти, поэтично высказался об уличном освещении и отметил, что на его родине нет национальных проблем.

Приехал за образованием

Жить в Казахстане с таким именем и фамилией, как у меня не так уж и сложно, ведь русские там – вторая по численности нация. Также у нас много узбеков, украинцев и немцев. Последние, кстати, приложили руку к развитию моего родного города Аксая. Он находится рядом с Карачаганакским нефтяным месторождением, где в свое время работали специалисты из Чехии и ГДР, несколько районов построены по их проектам. Практически все рабочие места жителям обеспечивает блок предприятий, которые занимаются разработкой нефтяного месторождения.

Правда, нормальных учебных заведений, считай, что нет – всего несколько колледжей и профильные подготовительные центры нефтяных компаний. При этом в целом в Казахстане ситуация с высшим образованием неплохая. Условия поступления идентичны российским – сдача аналогов ЕГЭ. Стоимость обучения ниже, чем в России. К сожалению, вузов с долгой историей не так много, а именно они, на мой взгляд, дают знания и опыт в нужных объемах. Таких институтов в моей области не нашлось, и это послужило причиной переезда.

Испуган фонарями

Я мечтаю посетить как можно больше городов, вообще путешествия – это прекрасный опыт. В Тольятти мне довелось бывать и раньше, и ваш город произвел на меня огромное впечатление – четким разделением на районы, каждый из которых имеет свой неповторимый стиль. Важный для меня момент – близость к природе. Большую часть времени я провел в Центральном районе, там люди ведут очень размеренную, тихую и приятную жизнь.

Только не смейтесь, но в Тольятти мне очень не понравились фонари уличного освещения. У нас они холодного света, а здесь, как в стихотворении Мандельштама, похожи на рыбий жир. До сих пор не могу к ним привыкнуть.

Конечно, можно назвать массу отличий между почти миллионным Тольятти и Аксаем, который едва подбирается к первой сотне тысяч человек: у вас думают о благоустройстве, занимаются коммуникациями, развивают общественный транспорт. Из минусов вашего города могу назвать только слабую ливневую канализацию (наблюдал летом реки вместо дорог), ну и кое-где разбиты тротуары и набережные. Сами же тольяттинцы – люди отзывчивые и очень открытые, практически с каждым на улице можно заговорить без проблем.

Дышит свободно

О президенте Назарбаеве в нашей стране говорят как в той пословице – либо хорошо, либо ничего. Конечно, недовольные есть везде, но зачастую проблемы людей связаны с их собственной ленью. Они сами при этом списывают все на других – от президента до иностранных вредителей.

Противники, разумеется, есть у любой власти, но крупные казахстанские оппозиционеры, насколько мне известно, находятся вне страны. Не знаю, с чем это связано. «Несогласных» я лично не встречал, в основном люди занимаются своим делом, и им ничего не мешает. Какого-то давления со стороны властей я не ощущаю ни там, ни тут и везде дышу свободно.

Разница между нынешним политическим строем Казахстана и России, на мой взгляд, минимальна, к русскому правительству у нас относятся положительно – все-таки мы ближайшие соседи. Так, например, поехать на выходных за покупками в Россию – обычная практика. Плюс ко всему русский в Казахстане – второй официальный язык и распространен повсеместно, кроме совсем уж далеких сел.