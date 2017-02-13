Сделай мне квиллинг. Обзор событий в Тольятти, России и мире с 6 по 12 февраля

В исправительной колонии № 10 УФСИН России по Ивановской области прошел мастер-класс по технике «квиллинг». «Это занятие меняет характер осужденных – делает их добрее и отзывчивее», – уверена начальник отряда.

Жители Шлюзового могут оставлять машины где угодно – водители эвакуаторов игнорируют этот район. Большеглушицкий районный суд заблокировал всемирно известный ресурс для взрослых. Заключенных в Ивановской области делали добрее с помощью скручивания бумаги в спиральки. Женщина из Шотландии четыре года была в «отношениях» с несуществующим бойфрендом.

Эвакуируй меня

Депутат Гордумы Бобров посетовал на то, что поселок Шлюзовой превратился в рай для нарушителей правил парковки. И все потому, что эвакуаторщики попросту отказываются выезжать в этот район города.

Представители городских служб поддерживают недовольство народного избранника, сообщая о том, что им сложно убирать снег из-за мешающих автомобилей. «В микрорайоне установлены знаки, которые регламентируют, на какой стороне и по каким дням можно оставлять машины. Есть также знаки «работает эвакуатор». И все без толку», – недоумевают они. «Мы с подрядчиками выезжаем и просим полицию, чтобы приехал эвакуатор. Но на Шлюзовом нет штрафстоянок, куда можно свозить «арестованный» транспорт, – далеко ехать», – добавляет Бобров.

Отметим, что руководство ГИБДД неоднократно отчитывалось об эффективности эвакуации транспортных средств в борьбе с нарушителями ПДД. «На установку знаков были потрачены бюджетные деньги. Но в Шлюзовом на них никто не обращает внимания. Есть хлебные места, куда эвакуаторы едут буквально колонной. Например, торговые центры – там гораздо больше и чаще эвакуируют», – комментируют ситуацию обыватели.

Видимо, количество жалоб достигло критической отметки, потому что о проблеме высказался сам начальник УМВД по Тольятти, полковник полиции Хейрулла Ахмедханов: «Эвакуатор работает по тем автомобилям, которые стоят с нарушением правил дорожного движения. Если вы видите такой автомобиль, а эвакуатор сказал, что ему невыгодно туда ехать, прошу такую информацию передавать лично мне».

Заблокируй меня

Русские ценители «видео для взрослых» скорбят из-за блокировки популярного сайта Brazzers. Свое недовольство они активно высказали в социальных сетях. Их оппоненты при этом заметили, что в России и мире есть множество гораздо более важных проблем, которые стоило бы решить. «Шел 2017 год. Во всем мире решали проблемы с терроризмом, голодом и распространением ВИЧ. В России заблокировали Brazzers», – написал известный микроблогер DonDibidon.

О блокировке популярного сайта для взрослых на территории России стало известно 6 февраля. Любопытно, что постановление о внесении Brazzers в реестр запрещенных сайтов было вынесено Большеглушицким районным судом Самарской области. Официальная формулировка блокировки – «негативное воздействие на психику человека».

Скрути меня

На минувшей неделе в исправительной колонии № 10 УФСИН России по Ивановской области прошел мастер-класс по технике «квиллинг». Заключенные под руководством начальника отряда Людмилы Поповой делали необычные открытки из бумажных полосок.

«Квиллинг – это искусство выполнения композиции, которое заключается в скручивании длинных полосок бумаги в спиральки», – рассказывает госпожа Попова. Готовым спиралькам придается различная форма, таким образом получаются элементы бумагокручения, из которых потом и создаются композиции. Этот красивый вид рукоделия не требует больших затрат – нужны всего лишь бумажные полоски, ножницы и клей. В ходе мастер-класса осужденные узнали, как пользоваться инструментами при скручивании бумаги, а также научились создавать несколько простых фигур.

«По моим личным наблюдениям, «цветочки-лепесточки» буквально меняют характер осужденных – делают их добрее и отзывчивее. А сами рукодельницы уверяют, что, выйдя из колонии, обязательно передадут свои навыки детям», – отмечает Попова.

Оцифруй меня

Жительница шотландского города Эйдри Шарп в течение четырех лет дурачила друзей в социальных сетях, выдавая постороннего мужчину за своего парня. Она нашла незнакомца в Facebook и использовала его снимки для создания совместных фотоколлажей, которые потом размещала у себя на страницах.

Четыре года назад 31-летняя мисс Шарп заявила, что встретила мужчину по имени Грэм Маккей, с которым у нее якобы завязался роман. Она часто говорила о нем, делилась снимками о совместном времяпрепровождении, а также вела Twitter-аккаунт от лица кавалера. С помощью сервиса микроблогов дама для правдоподобности вела переписку сама с собой.

Друзья женщины заподозрили неладное, когда та опубликовала в Twitter снимки из Лондона на фоне Вестминстерского аббатства. Они обратили внимание, что на снимках «пары» разная погода. Эйдри стояла на сухой плитке и одна, а на фото ее парня, которое вроде бы было сделано в то же время, шел дождь и находились туристы.

Приятели британки нашли в Twitter настоящего Грэма Маккея и сообщили ему об этом. Молодой человек заявил, что не знаком с мисс Шарп и помолвлен с другой девушкой. Он подал заявление в полицию, однако правоохранители не открыли дело за отсутствием состава преступления.