Шок-контент. Обзор событий в Тольятти, России и мире с 16 по 22 января

«Я с детских лет мечтала организовать собственные похороны еще при жизни. Представители похоронного бюро мне помогли: бесплатно одолжили гроб, на лицо нанесли грим, ноги укрыли цветами».

Жительница Тольятти нашла пропавшую 15 лет назад черепаху. МЧС в очередной раз спасло рыбака и предупредило, что, выходя на лед, вы можете погибнуть. Глава «Яндекс.Погоды» рассказал о скором запуске приложения, которое подскажет, как поступать с почившими. В морге Нижнего Тагила показывают видео, на котором сжигают гробы. Бразильянка организовала собственные похороны при жизни.

Как уходят черепахи

Главная тема в тольяттинских соцсетях на прошлой неделе – смерть черепахи. Пользователи активно обсуждали сообщение жительницы города, которое она озаглавила «Шок-контент». «15 лет назад я потеряла черепашку в квартире. Сегодня мы ее нашли», – страдает автор поста.

Друзья набросились на девушку с расспросами о печальной судьбе домашнего питомца. Вот, что она ответила им: «Когда черепаха заползла под кухонный гарнитур, с нами еще отец жил. Сижу и реву теперь, ведь я знала – она там. А отец говорил, что она с балкона улетела в Африку. Этому алкашу без будущего лень было ее достать, всем было все равно».

Один из комментаторов подлил масла в огонь, предположив, что черепаха умерла в муках голода лишь пять лет назад. По мнению этого «эксперта», эти животные могут прожить без еды 10 лет.

Как ныряют рыбаки

Не знающее покоя МЧС в очередной раз спасло любителя зимней рыбалки. Группа рыбаков отправилась на ледяную поверхность Волги около Октябрьска, и почти сразу один из мужчин провалился в промоину. Товарищи вытащили бедолагу на лед, но больше ничем помочь ему самостоятельно не смогли и вызвали спасателей. Через 80 минут специалисты МЧС нашли замерзающего и обернули его в изотермическое покрывало, затем положили на носилки и доставили домой.

По итогам произошедшего пресс-служба ведомства в очередной раз обратилась к жителям области с просьбой не выходить на лед – в этом году он особенно коварен.

Как хоронят телефоном

Руководитель сервиса «Яндекс.Погода» Дмитрий Геранин сообщил о скором запуске услуги для организации похорон под названием Umer. На основе введенных данных она сможет рассчитать примерную стоимость церемонии и предложить различные агентства. Приложение будет работать по принципу агрегатора: похоронные агентства смогут предлагать пользователям более низкие цены, получая за это более высокие позиции в поисковой выдаче.

«Сами агентства говорят о том, что они готовы оплачивать информацию о случаях смерти. Сейчас они платят, например, полиции, скорой помощи, а могут платить легально – приложению. То же самое происходило раньше с автомобилями и недвижимостью, куда пришли агрегаторы и более-менее привели эти рынки в порядок», – сказал Дмитрий Геранин.

Сервис Umer будет запущен в течение трех месяцев после окончания переговоров с похоронными агентствами. Сумму инвестиций разработчик не раскрывает, но отмечает, что это его личный проект, не связанный с работой в «Яндекс».

Как опасаются за гроб

В прейскуранте Нижнетагильского крематория появилась неожиданная услуга. За умеренную плату родственники покойного могут посмотреть видеотрансляцию того, как проходит кремация гроба с умершим. О существовании такого сервиса жителей Нижнего Тагила информирует табличка, которая висит в холле крематория. Отсутствие пояснений оставляет у посетителей много вопросов. Что это за услуга? На видео запишут сам процесс сжигания гроба и отдадут запись на DVD? Зачем это может кому-то понадобиться?

«Суть услуги – показать, как в печь помещают гроб с покойным. Видео транслируется в онлайн-режиме. У нас есть телевизор, в специальной комнате вы присаживаетесь на лавочку и наблюдаете. Обычно это длится две-три минуты. Никакой видеозаписи при этом не ведется. Видео заканчивается, когда закрывается заслонка печи. Только нужно заранее позвонить, чтобы мы подготовили оборудование», – поясняют сотрудники учреждения.

По словам представителя крематория, новая услуга пока не слишком популярна. Обычно ее оплачивают те люди, которые опасаются за то, что усопшего перед кремацией «переселят» в дешевый гроб.

Как ждут реакции друзей

44-летняя жительница бразильского городка устроила себе жутковатый праздник. Вера Люсия да Сильва весь день пролежала в гробу, изображая покойницу. Как позже созналась женщина, она с детских лет мечтала организовать собственные похороны еще при жизни. Как ни странно, представители местного похоронного бюро отнеслись к идее да Сильвы позитивно: ей бесплатно одолжили гроб и разрешили провести «праздничную» церемонию прощания в специальном зале, на лицо бразильянки нанесли похоронный грим, а ее ноги укрыли цветами.

По словам да Сильвы, ей всегда хотелось посмотреть на реакцию друзей и родственников, которые придут с ней проститься. Женщина весь день провела в гробу, заявив, что получила колоссальное удовольствие: «Я обожаю похороны и всегда старалась бывать на них и по возможности помогать. По-моему, ритуальные мероприятия очень красивые».

Несмотря на то, что гости церемонии веселились и даже делали селфи с «покойной», многие пришедшие признали, что похороны все же выглядели чересчур натурально, поэтому некоторые из них не смогли сдержать слез.