Шпион, выйди вон. События в Тольятти, России и мире с 19 по 25 декабря
Бывший тольяттинский военком осужден на девять лет. Офицер из города Энгельса выдал военную тайну писарю. Российские гомеопаты обиделись на журнал «Вокруг света». Литовский сейм обвинил в шпионаже погрузочный кран. В Америке появились российские сувениры с изображением Трампа. Дирекция израильского дома престарелых отругала постояльцев за секс.
Тольятти: берут взятки
20 декабря военный комиссариат Самарской области вынес приговор бывшему тольяттинскому военкому Игорю Попову и его сообщнику Николаю Ксенафонтову по делу о получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве. Предыстория: 8 июля 2015 года Ксенафонтов получил от подчиненного Попова 1,6 млн рублей за общее покровительство и попустительство по службе. После получения денег Ксенафонтов был задержан правоохранителями.
Приговором суда Попову назначено наказание в виде девять лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. рублей, а Ксенафонтову – четыре года лишения свободы. Отбывать наказание мужчины будут в исправительной колонии строгого режима.
Энгельс: разглашают тайны
Приволжский окружной военный суд оштрафовал начальника штаба авиационной эскадрильи Энгельсской авиабазы за разглашение государственной тайны.
«Понимая, что из-за неразборчивого почерка коллегам будет сложно понять смысл написанного, офицер дал указание направить ему в помощь военнослужащего срочной службы с хорошей каллиграфией. Такой быстро отыскался и под диктовку офицера подготовил нужный документ, одновременно ознакомившись и с содержащимися в нем сведениями, составляющими гостайну, к работе с которыми этот рядовой допущен не был», – говорится в сообщении УФСБ.
Офицер не первый год допущен к гостайне и в итоге преступил закон. «Сведения, ставшие по халатности офицера известными постороннему лицу, подпадают под охраняемую законом информацию», – отмечают в УФСБ. Начальник штаба вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Суд приговорил офицера к штрафу в 30 тыс. рублей.
Москва: защищают лженауку
Российские гомеопаты проиграли суд издателю журнала «Вокруг света». Иск подал «Национальный совет по гомеопатии» в октябре 2016 года за статью «Растворенная магия», в тексте которой доказывается неэффективность гомеопатии. Истцы требовали опровергнуть информацию, изложенную в материале.
«Я не буду говорить о том, предсказуемым или нет для нас было решение суда. Для меня очевидно то, что опубликовано в указанной статье. Но это научная сторона вопроса, – сказал главный редактор «Вокруг света» Сергей Апресов. – Что касается заседаний, то сначала было назначено предварительное. 30 ноября гомеопаты представили новые документы, которые должны были повлиять на решение суда. Однако на очередном заседании этого так и не произошло. Суд они в итоге проиграли».
Вильнюс: подозревают краны
Власти Литвы уверены, что козловой кран российского производства, купленный Литовскими железными дорогами, используется для шпионажа. Речь идет о кране, произведенном калининградской компанией, который был приобретен ЛЖД через открытый тендер в августе 2015 года.
Литовские чиновники отметили: причиной подозрений стал тот факт, что кран монтировали в то же время, когда происходила выгрузка военной техники НАТО в рамках учений «Удар меча». Согласно заявлению сейма, кран оснащен следящей техникой, жучками и видеокамерами, поэтому устройство могло в режиме реального времени отслеживать перемещение войск НАТО, чтобы передавать эти данные в Москву.
Вашингтон: демонизируют Трампа
В магазинах аэропортов США появился весьма любопытный товар – сувенирные магниты с изображением избранного президента страны Дональда Трампа. Известный американский историк Дэвид Марплз на своей странице в Facebook заявил, что в продаже этих магнитиков нет ничего удивительного, кроме того, что их изготовили в России. «Лично видел эти магнитики в аэропорту Рейгана в Вашингтоне. Не удержался, сфотографировал», – пишет Марплз.
Этот пост начали активно комментировать пользователи. Многие американцы пишут о том, что это не может быть простым совпадением, и, вероятно, «русские помогали Трампу, а теперь празднуют». Цена сувенирных магнитов – $9.
А-Шарон: устраивают оргии
Израильские СМИ сообщили об инциденте, произошедшем в одном из дорогих домов престарелых в округе А-Шарон в Израиле. Заглянув в неурочный час в одну из комнат, уборщица застала там нескольких постояльцев. Ее потрясло то, чем занимались старики: спокойным настольным играм они предпочли более активное развлечение – групповой секс.
Всех участников оргии вызвали на воспитательную беседу к директору. Старики свою вину признали полностью и пообещали больше не устраивать шумных сексуальных вечеринок. Администрации этих извинений, впрочем, оказалось недостаточно: по следам происшествия были разосланы письма родственникам, в которых содержалось напоминание о том, что в стенах дома престарелых занятия групповым сексом запрещены и за повторную оргию стариков «отчислят».
Отмечается, что все провинившиеся уже перешагнули 90-летний рубеж.