Шпион, выйди вон. События в Тольятти, России и мире с 19 по 25 декабря

«Мы уверены, что кран российского производства, купленный нашими железными дорогами, оснащен следящей техникой, жучками и видеокамерами, поэтому мог отслеживать перемещение войск НАТО»

Бывший тольяттинский военком осужден на девять лет. Офицер из города Энгельса выдал военную тайну писарю. Российские гомеопаты обиделись на журнал «Вокруг света». Литовский сейм обвинил в шпионаже погрузочный кран. В Америке появились российские сувениры с изображением Трампа. Дирекция израильского дома престарелых отругала постояльцев за секс.

Тольятти: берут взятки

20 декабря военный комиссариат Самарской области вынес приговор бывшему тольяттинскому военкому Игорю Попову и его сообщнику Николаю Ксенафонтову по делу о получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве. Предыстория: 8 июля 2015 года Ксенафонтов получил от подчиненного Попова 1,6 млн рублей за общее покровительство и попустительство по службе. После получения денег Ксенафонтов был задержан правоохранителями.

Приговором суда Попову назначено наказание в виде девять лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. рублей, а Ксенафонтову – четыре года лишения свободы. Отбывать наказание мужчины будут в исправительной колонии строгого режима.

Энгельс: разглашают тайны

Приволжский окружной военный суд оштрафовал начальника штаба авиационной эскадрильи Энгельсской авиабазы за разглашение государственной тайны.

«Понимая, что из-за неразборчивого почерка коллегам будет сложно понять смысл написанного, офицер дал указание направить ему в помощь военнослужащего срочной службы с хорошей каллиграфией. Такой быстро отыскался и под диктовку офицера подготовил нужный документ, одновременно ознакомившись и с содержащимися в нем сведениями, составляющими гостайну, к работе с которыми этот рядовой допущен не был», – говорится в сообщении УФСБ.

Офицер не первый год допущен к гостайне и в итоге преступил закон. «Сведения, ставшие по халатности офицера известными постороннему лицу, подпадают под охраняемую законом информацию», – отмечают в УФСБ. Начальник штаба вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Суд приговорил офицера к штрафу в 30 тыс. рублей.

Москва: защищают лженауку

Российские гомеопаты проиграли суд издателю журнала «Вокруг света». Иск подал «Национальный совет по гомеопатии» в октябре 2016 года за статью «Растворенная магия», в тексте которой доказывается неэффективность гомеопатии. Истцы требовали опровергнуть информацию, изложенную в материале.

«Я не буду говорить о том, предсказуемым или нет для нас было решение суда. Для меня очевидно то, что опубликовано в указанной статье. Но это научная сторона вопроса, – сказал главный редактор «Вокруг света» Сергей Апресов. – Что касается заседаний, то сначала было назначено предварительное. 30 ноября гомеопаты представили новые документы, которые должны были повлиять на решение суда. Однако на очередном заседании этого так и не произошло. Суд они в итоге проиграли».

Вильнюс: подозревают краны

Власти Литвы уверены, что козловой кран российского производства, купленный Литовскими железными дорогами, используется для шпионажа. Речь идет о кране, произведенном калининградской компанией, который был приобретен ЛЖД через открытый тендер в августе 2015 года.

Литовские чиновники отметили: причиной подозрений стал тот факт, что кран монтировали в то же время, когда происходила выгрузка военной техники НАТО в рамках учений «Удар меча». Согласно заявлению сейма, кран оснащен следящей техникой, жучками и видеокамерами, поэтому устройство могло в режиме реального времени отслеживать перемещение войск НАТО, чтобы передавать эти данные в Москву.

Вашингтон: демонизируют Трампа

В магазинах аэропортов США появился весьма любопытный товар – сувенирные магниты с изображением избранного президента страны Дональда Трампа. Известный американский историк Дэвид Марплз на своей странице в Facebook заявил, что в продаже этих магнитиков нет ничего удивительного, кроме того, что их изготовили в России. «Лично видел эти магнитики в аэропорту Рейгана в Вашингтоне. Не удержался, сфотографировал», – пишет Марплз.

Этот пост начали активно комментировать пользователи. Многие американцы пишут о том, что это не может быть простым совпадением, и, вероятно, «русские помогали Трампу, а теперь празднуют». Цена сувенирных магнитов – $9.

А-Шарон: устраивают оргии

Израильские СМИ сообщили об инциденте, произошедшем в одном из дорогих домов престарелых в округе А-Шарон в Израиле. Заглянув в неурочный час в одну из комнат, уборщица застала там нескольких постояльцев. Ее потрясло то, чем занимались старики: спокойным настольным играм они предпочли более активное развлечение – групповой секс.

Всех участников оргии вызвали на воспитательную беседу к директору. Старики свою вину признали полностью и пообещали больше не устраивать шумных сексуальных вечеринок. Администрации этих извинений, впрочем, оказалось недостаточно: по следам происшествия были разосланы письма родственникам, в которых содержалось напоминание о том, что в стенах дома престарелых занятия групповым сексом запрещены и за повторную оргию стариков «отчислят».

Отмечается, что все провинившиеся уже перешагнули 90-летний рубеж.