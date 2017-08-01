Сколько нас останется в Тольятти через 25 лет?

Что делать (если делать)? Куда бежать (если бежать)? Как будет меняться спрос? Не пора ли корректировать предложение? Кто к нам приезжает и кто уезжает? Когда смертность догонит (если догонит) рождаемость?

В экспертном обсуждении проблем, связанных с изменением демографической ситуации в Тольятти, 18 июля в ТПП г. Тольятти приняли участие:

Логачева Т.А., начальник Отдела государственной статистики в г. Тольятти,

Гафарова Л.Г., заместитель начальника Отдела государственной статистики в г. Тольятти,

Фролова Е.С., инспектор Отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Тольятти,

Безгина О.А., доктор исторических наук, завкафедрой истории ТГУ,

Кончева Н.В., начальник отдела прогнозирования, мониторинга и анализа социально-экономического развития Администрации г.о. Тольятти,

Шайхутдинов Н.Ф., директор МАУ «Агентство экономического развития»,

Остудина Т.В., руководитель Гильдии образования ТПП г. Тольятти,

Василика Л.А., директор АН «Солнце»,

Князева А.В., модератор образовательных программ МШУ «Сколково»,

Евдокимов Г.М., зам. гендиректора ОАО «Тольяттистройзаказчик»,

Шамрай В.Н., президент ТПП г. Тольятти.

Некоторые результаты экспертного обсуждения демографической ситуации в Тольятти:

– времена, когда большие проекты приводили к существенным изменениям в демографической ситуации, прошли. Новые предприятия и проекты не ориентированы на большую численность персонала. Число жителей теперь будет определяться исключительно изменениями в естественном и миграционном приростах;

– в результате «проектного» формирования населения города нас ждет резкое повзросление. Уже сейчас при среднем возрасте тольяттинца в 39,6 года называть Тольятти городом молодых означает, скорее, дань традиции, чем констатацию фактического положения дел. Через 20 с лишним лет, к 2040 году, тольяттинцем в возрасте старше 50 лет будет практически каждый второй;

– изменится и качественный состав населения. Хорошо это или плохо, но женщин будет больше, чем мужчин, почти в 1,5 раза;

– в силу сложившейся структуры населения и тенденции перенесения сроков рождения детей на попозже (за 30 лет) естественный прирост не справится с восполнением числа жителей. Без миграционного прироста город к 2040 году будет иметь чуть больше 600 тыс. жителей;

– несмотря на отрицательную динамику в миграции за последние годы, часть экспертов полагает, что все наладится. Сегодняшние «минус 2 тыс. человек в год» каким-то образом превратятся в 2плюс 2 тысячи человек». В таком случае нас ждет балансирование на уровне в 700 тыс. человек;

– Шамраем В.Н. было высказано особое мнение, что наиболее вероятным вариантом для Тольятти на ближайшие 20 лет будет сохранение сегодняшнего миграционного оттока в 2 тыс. человек. Если нам удастся избежать этой «психологии» («Все уже уехали, а мы что ли дураки?2), то к 2040 году нас будет 550 тыс. человек. Если не удастся, то и того меньше.

На 17 августа 2017 года в Торгово-промышленной палате запланировано проведение проектно-аналитической сессии по выработке плана действий на случай, если изменение демографической ситуации пойдет по самому «минимальному» сценарию.

Вопросы и предложения по поводу участия в сессии можно задавать по почте tpp@ccitogliatti.ru