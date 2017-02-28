SMART CLINIC: современный уровень медицины
Поэтому в деятельность медицинского центра SMART CLINIC заложены восемь основных принципов, которые позволят быть максимально здоровыми:
- один из самых крупных в Тольятти центр здоровья и красоты;
- многопрофильность услуг медцентра SMART CLINIC;
- комплексное обследование и лечение заболеваний;
- высокопрофессиональный состав специалистов – врачей;
- совершенная система стерилизации инструментов;
- современное и надежное оборудование;
- круглосуточный стационар;
- комфортные условия для пациентов и врачей.
Одно из преимуществ SMART CLINIC – обследование и лечение в условиях стационара, комфортабельное пребывание под наблюдением специалистов. Современная диагностическая база, отлаженная работа опытных специалистов помогут пациенту пройти весь сложный путь – от диагностики и первых шагов лечения до полного выздоровления.
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Медицинский центр SMART CLINIC предлагает:
- современную пластическую хирургию;
- взрослую и детскую стоматологию;
- профессиональную косметологию;
- 3D-диагностику, ЭКГ;
- консультации специалистов (хирург, терапевт, ЛОР, эндокринолог, кардиолог, гинеколог);
- все виды анализов.
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Наши преимущества
1. Оборудование и специалисты
Наш медицинский центр имеет серьезный опыт проведения пластических и эстетических операций. По оснащенности оборудованием он находится на уровне лучших европейских медицинских центров. Наши специалисты постоянно совершенствуют свои знания, регулярно обучаясь, первыми осваивают и внедряют новейшие методики и технологии.
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2. Безопасность
Современные методы обследования и диагностики, применение высококачественных медикаментов и препаратов ведущих мировых производителей, собственная центральное стерилизованное отделение гарантируют эффективность и абсолютную безопасность в решении самых сложных медицинских проблем.
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3. Развитие
Мы активно развиваемся, предлагая своим пациентам новые современные лицензированные услуги, технологии и методики. Главная идея развития центра – уделять серьезное внимание решению не только эстетических проблем, но и здоровья в целом.
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4. Качество
Для удобства пациентов и высокого качества услуг в одном месте мы собрали возможности для оказания широкого спектра медицинских услуг – от консультаций и сдачи анализов до проведения высокотехнологичных операций и реабилитационных мероприятий.
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5. Ответственность
Мы не боимся взять на себя ответственность за результат и предложить каждому пациенту уникальную возможность восстановить и поддержать свое здоровье и гармоничный внешний вид. Наши опыт, знания и уникальное современное оснащение – лучшая гарантия высокого качества услуг и ответственности за принятые решения.
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т. (8482) 766-400
Тольятти,
ул. Юбилейная, 43
ул. Спортивная, 8а
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