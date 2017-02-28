SMART CLINIC: современный уровень медицины

Выбирая семейную клинику, мы зачастую не можем разобраться, какие врачи будут эффективны и при этом сэкономят вам бюджет. Современная медицина ориентируется на профилактику болезней, а не на последующее их лечение.

Поэтому в деятельность медицинского центра SMART CLINIC заложены восемь основных принципов, которые позволят быть максимально здоровыми:

- один из самых крупных в Тольятти центр здоровья и красоты;

- многопрофильность услуг медцентра SMART CLINIC;

- комплексное обследование и лечение заболеваний;

- высокопрофессиональный состав специалистов – врачей;

- совершенная система стерилизации инструментов;

- современное и надежное оборудование;

- круглосуточный стационар;

- комфортные условия для пациентов и врачей.

Одно из преимуществ SMART CLINIC – обследование и лечение в условиях стационара, комфортабельное пребывание под наблюдением специалистов. Современная диагностическая база, отлаженная работа опытных специалистов помогут пациенту пройти весь сложный путь – от диагностики и первых шагов лечения до полного выздоровления.

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Медицинский центр SMART CLINIC предлагает:

- современную пластическую хирургию;

- взрослую и детскую стоматологию;

- профессиональную косметологию;

- 3D-диагностику, ЭКГ;

- консультации специалистов (хирург, терапевт, ЛОР, эндокринолог, кардиолог, гинеколог);

- все виды анализов.

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Наши преимущества

1. Оборудование и специалисты

Наш медицинский центр имеет серьезный опыт проведения пластических и эстетических операций. По оснащенности оборудованием он находится на уровне лучших европейских медицинских центров. Наши специалисты постоянно совершенствуют свои знания, регулярно обучаясь, первыми осваивают и внедряют новейшие методики и технологии.

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2. Безопасность

Современные методы обследования и диагностики, применение высококачественных медикаментов и препаратов ведущих мировых производителей, собственная центральное стерилизованное отделение гарантируют эффективность и абсолютную безопасность в решении самых сложных медицинских проблем.

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3. Развитие

Мы активно развиваемся, предлагая своим пациентам новые современные лицензированные услуги, технологии и методики. Главная идея развития центра – уделять серьезное внимание решению не только эстетических проблем, но и здоровья в целом.

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4. Качество

Для удобства пациентов и высокого качества услуг в одном месте мы собрали возможности для оказания широкого спектра медицинских услуг – от консультаций и сдачи анализов до проведения высокотехнологичных операций и реабилитационных мероприятий.

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5. Ответственность

Мы не боимся взять на себя ответственность за результат и предложить каждому пациенту уникальную возможность восстановить и поддержать свое здоровье и гармоничный внешний вид. Наши опыт, знания и уникальное современное оснащение – лучшая гарантия высокого качества услуг и ответственности за принятые решения.

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т. (8482) 766-400

Тольятти,

ул. Юбилейная, 43

ул. Спортивная, 8а

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ООО «Центр эстетической стоматологии». Лицензия Министерства здравоохранения Самарской области ЛО № 63-01-004077 от 20 декабря 2016 г.