Спальный город. Тольятти глазами Ануш Петросян

Я приезжала в Армению за паспортом, и на меня косо смотрели, даже когда я наносила гигиеническую помаду: «Боже мой, ты привлекаешь внимание мужчин, сотри!»

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Кто: менеджер по закупкам, 25 лет

Откуда: Гавар, Армения

Сколько прожила в Тольятти: 21 год

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Согласно данным недавнего опроса ВЦИОМ, 16% россиян назвали Армению одним из трех главных партнеров РФ на мировой арене среди стран СНГ. А «ПН» несколько дней назад встретился с Ануш Петросян – уроженкой небольшого армянского города – и узнал о гражданской войне, семейном патриархате и проблемах с благоустройством города.

Рынки и вареники

В Армении до сих пор идет война в Нагорном Карабахе. В середине 90-х моего папу, несмотря на то, что он уже отслужил, хотели призвать еще раз. Мне исполнилось только четыре года, мама была беременна братом, поэтому мы решили бежать. Я даже помню, как молодых ребят ловили и отправляли на войну прямо из аэропортов. Тольятти выбрали по совету папиных знакомых, которые уже жили здесь. Мы надеялись, что переезд – это временное явление, но, приехав во время затишья в Гавар, поняли, что в городе идет настоящая гражданская война. Пришлось снова вернуться в Тольятти.

Армения – очень красивая и вполне современная страна. Уже в 90-х в крупных армянских городах были открыты магазины самообслуживания, и мы привыкли к ним. А тут такого не было. И я, маленькая девочка, долго не могла понять, почему вынуждена раздеваться и примерять одежду, стоя в рыночном ряду на маленькой картонке. Еще одна непривычная вещь в Тольятти – отсутствие фруктов, от которых в Армении у нас ломились столы. Зато тут мы открыли для себя картофель. Самая странная вещь в России? Вареники! Вареное тесто с вишней, кто это вообще придумал?

Золото и образование

В армянских семьях царит патриархат. Вероятно, мне повезло, что я росла в Тольятти – более свободным человеком. Проколотые уши и татуировки у девушки – там это просто неприемлемо. Я приезжала в Армению за паспортом, и на меня косо смотрели, даже когда я наносила гигиеническую помаду: «Боже мой, ты привлекаешь внимание мужчин, сотри!» И при этом там все девушки пытаются доказать, что они лучше остальных: надевают на себя много золота, стараются всеми силами выделиться.

В Тольятти, к счастью, никто из себя не строит какого-то сверхчеловека. Но люди здесь закрытые, и я с детства понимала, что если мне станет плохо на улице, то вряд ли можно будет рассчитывать на чью-то помощь. Опять же в Армении обычно двери не запираются, все всегда рады гостям. А мы приехали сюда в 90-е, я была наслышана от родителей о том, что происходит, и у меня быстро вошло в привычку закрывать дверь на все замки и цепочку.

При этом я очень рада, что получила здесь образование. У меня была потрясающая школа, отличная кафедра журналистики в университете – сокурсники и преподаватели стали мне второй семьей. Плюс ко всему в Тольятти я вышла замуж и обрела еще одну семью.

Облицовка и кинотеатры

А вот архитектура Тольятти мне не нравится: да, в других городах мира есть спальные районы, но тут – спальный город. Сделать облицовку домов-коробок на самом деле не так уж сложно и дорого, неужели в бюджете нет на это средств? Или на то, чтобы поставить на улицах нормальные, качественные урны? Я очень огорчилась, когда закрыли кинотеатры «Сатурн» и «Буревестник» – это были отличные места. Больше всего мне нравятся в городе площадь Свободы и зеленая зона. У Тольятти огромный потенциал и прекрасная история, и для его благоустройства можно сделать много того, на что почему-то никто не обращает внимания.

Сравнивать Тольятти и Гавар невозможно: мой родной город очень маленький, работы там нет. Все, несмотря на то, что живут в квартирах, держат хозяйство и скотину. И люди оттуда зачастую ездят за покупками и развлечениями в торговые центры Еревана. И вот с ним уже, я считаю, по благоустройству Тольятти сравниться не может, но оно и понятно – столица есть столица