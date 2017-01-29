Сугубо семейное дело. Обзор событий в Тольятти, России и мире с 23 по 29 января

Привычка встречать гостей с винтовкой наперевес вышла боком жителю штата Северная Каролина – он застрелил свою жену, приняв ее за грабителя

Тольяттинец ограбил собственную мать. Самарские должники по алиментам стали дворниками поневоле. Москвичка порадовала бабушку на Татьянин день, подарив ей танец стриптизера. Прибалтийская семья, покинув Великобританию, прячется от гомосексуалистов на Псковщине. Один американский гражданин ограбил банк и тут же сдался полиции, лишь бы не возвращаться к жене, а другой застрелил супругу на пороге дома, не узнав ее.

На карманные расходы

На прошлой неделе в полицию обратилась жительница Тольятти 1944 года рождения. Пожилая женщина рассказала, что ее сын, применив физическую силу, отобрал у несчастной 2 тыс. рублей. Полученную информацию оперативный дежурный направил патрульным экипажам полиции. Вскоре правоохранители установили место возможного нахождения злоумышленника. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как сообщает региональный главк, задержанный тольяттинец уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение побоев. А сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Плохой папа – хороший дворник

Судебные приставы Октябрьского района Самары пригласили к себе 12 должников по алиментным обязательствам, и всем им тут же было назначено наказание в виде обязательных работ сроком от 20 до 60 часов.

Девять мужчин и три женщины накопили долги перед своими детьми в среднем около 350 тыс. рублей. Восемь граждан представили справки о трудоустройстве – они приступят к отбыванию наказания после основной работы, еще один гражданин заболел. Оставшиеся трое приступили к обязательным работам.

По статистике, в 2016 году в УФССП на исполнении находилось более 25 тыс. исполнительных производств по взысканию алиментов на сумму 1,12 млрд рублей. Окончено было 14,5 тыс. исполнительных производств на сумму в 260 млн рублей.

Подарок для бабушки

Проживающая в Москве девушка на День студента заказала для своей бабушки из Курска стриптизера – так внучка решила порадовать свою родственницу. Видео горячего танца в сеть выложила подруга внучки, которая присутствовала на выступлении.

Пикантный подарок ничуть не смутил пожилую женщину. Мало того, пенсионерка кокетливо подыгрывала чернокожему танцовщику: она не стала отсиживаться во время зажигательного танца, а пустилась в пляс вместе с молодым человеком. Позже экзотический танцор заявил, что хореография бабушки удивила его – он не ожидал от пенсионерки такой поддержки.

Разошлись в показаниях

Семья с детьми родом из Прибалтики переехала из Лондона в российскую глубинку, так как в столице Великобритании «слишком много гомосексуалистов». «Когда в Восточной Европе свирепствовал экономический кризис, мы перебралась в Великобританию. Там дети начали ходить в школу и вскоре стали задавать нам вопросы насчет странного поведения некоторых людей. Они спрашивали про целующихся друг с другом мужчин. Что я мог им ответить?» – рассказывает словоохотливый отец семейства.

По словам же матери, семья сменила место жительства из-за особенностей образовательной системы Англии. Переехав в российскую деревню, которая находится в 10 км от города Великие Луки, родители отдали детей в местную школу, где те постепенно осваиваются и изучают русский язык.

Жена или тюрьма

Житель штата Канзас ограбил банк, чтобы не возвращаться к сварливой супруге и спокойно посидеть в тюрьме. Обвиняемому, 70-летнему Лоуренсу Рипплу, грозит до 20 лет тюремного заключения. Как следует из материалов дела, мужчина в сентябре 2016 года пришел в один из городских банков и передал кассиру записку, в которой требовал деньги и предупреждал, что у него с собой оружие.

Банковский работник дал Рипплу денег, тот взял около $3 тыс., сел в лобби и стал спокойно ждать охрану. Когда сотрудник безопасности подошел к нему, грабитель заявил, что он тот самый человек, которого нужно арестовать. Как выяснили следователи, незадолго до ограбления Риппл написал жене SMS, что предпочел бы тюремный срок возвращению домой.

Дорогая, я дома

Привычка встречать гостей с винтовкой наперевес вышла боком жителю штата Северная Каролина Биллу Уильямсу – он застрелил свою жену, приняв ее за грабителя. Трагическое недоразумение произошло из-за того, что Джина Уильямс неожиданно вернулась с работы раньше обычного времени, а ее чересчур нервный супруг поспешил открыть огонь на поражение.

Полиция нашла окровавленный труп 48-летней Джины на крыльце ее дома. Медиков и наряд вызвал сам 49-летний Билл. До приезда полицейских он пытался оказать жене первую помощь. Супруги прожили вместе 17 лет, и теперь без матери осталось двое детей.

Как сообщает местный телеканал, один из детей Уильямсов услышал шум на крыльце, разбудил отца и сообщил ему, что в дом якобы пытается проникнуть грабитель, после чего Билл взялся за оружие. Инцидент произошел в первом часу ночи, и в темноте американец не сумел разобраться, что к чему, а окрикнуть незнакомца не догадался. По крайней мере, так он объяснил случившееся представителям полиции.