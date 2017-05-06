Свечка, зеленка, книжка

И другие уникальные названия Тольятти.

В речи жителей каждого города есть слова, понять которые могут только местные. Чаще всего это касается географических координат: улиц, зданий, площадей. Например, вы настоящий житель Тольятти, если сможете добраться до места назначения, опираясь только на использованные в описании пути слова: «шоколадка», «изолента», «поле чудес» и «Бухенвальд». «ПН» собрал самые популярные тольяттинские названия и узнал, как они появились.

Говорим, что видим

Построенный в 90-х годах научно-технический центр ОАО «АВТОВАЗ» тольяттинцы называют не иначе как «шоколадка». Прозвище закрепилось за НТЦ сразу после окончания строительства, и оно вполне объяснимо – специфическая форма и коричневая облицовка строения говорят сами за себя. Здание заводоуправления тоже имеет прозвище, и не одно. Строение 1995 года насчитывает 25 этажей и долгое время было самым высоким в городе, отсюда и гордое звание – «высотка». Кроме того, из-за синей облицовки стен горожане стали называть главное здание АВТОВАЗа «изолентой».

Во многих городах высокие здания называют «свечками». Тольятти, конечно, не исключение, но кроме многоэтажных домов такое прозвище носит еще один исторический объект – памятник героям Великой Отечественной войны на площади Свободы в Центральном районе. Поводом послужил опять-таки внешний вид обелиска. Изначально, кстати, на его месте планировалось поставить памятник Пушкину, а площадь назвать Пушкинской. Но молодые строители предложили соорудить в центре площади памятник «Борцам за свободу», причем на собственные средства.

Визуальное сходство с книжкой способствовало появлению такого названия у здания хирургического комплекса городской клинической больницы № 5 (Медгородка). Корпус действительно похож на открытую книгу, так как в здании три крыла, которые расходятся в разные стороны из одной точки.

Играем в ассоциации

Третий комплекс общежитий на улице Революционной, построенный в 70-е годы прошлого века, называют «Третьяковкой». Конечно, ничего общего с московской галереей он не имеет: если столичная Третьяковка славится мировыми шедеврами искусства, то тольяттинская – горожанами, попадающими в отдел полиции, располагающийся в здании общежития, в честь которого, собственно, получила такое название.

Длинный дом в Комсомольской районе по улице Чайкиной, 65, имеет мрачное название «Бухенвальд». Некоторые тольяттинцы уверены, что в строительстве здания принимали участие заключенные, при проверке эта версия, впрочем, не подтверждается. Скорее всего, дом получил свое прозвище из-за формы сооружения, как бы изолированного от окружающего мира.

Место в Центральном районе вдоль улицы Мира между улицей Голосова и ДК «Тольятти» жители называют «поле чудес». Появилось это прозвище в те времена, когда на этом участке земли располагался стихийный рынок. Там можно было приобрести еду, одежду, обувь – в общем, все, что сейчас тольяттинцы покупают в больших торговых центрах. Рынка там давно уже нет, но название, закрепившееся за пустырем, сохранилось.

Первый городской торговый центр был открыт в 70-х на улице Революционной. Там располагались магазин самообслуживания, столовая, парикмахерская и магазин промтоваров. «Начинка» самого ТЦ много раз менялась, а здание горожане и по сей день называют «Старым торговым». Кроме того, рынок около магазина получил прозвище «майдан».

Ассоциации, вызванные у горожан длиной и формой дорожного кольца на пересечении улиц Ворошилова, Ботанической, 70 лет Октября и Офицерской породили название «тещин язык». Примечательно, что рядом с «тещиным языком» располагается гаражный комплекс «Пламя» – любимое место времяпрепровождения настоящих мужчин.

Делаем уникальным

Значение некоторых названий логически объяснить невозможно. Например, известные всем «Муравьиные острова» или «Итальянский пляж». Многие к тому же просто сокращения: «зеленка» – дорога через лес из Нового города в Старый, так называемую зеленую зону, или же «полтинник» – бульвар 50-летия Октября.

Такие слова называются топонимами. Изначально это имена собственные, обозначающие географические объекты. К топонимам относят названия городов, стран, морей и океанов. Городская топонимика представлена названиями районов, каких-то частей города, улиц, площадей, жилых комплексов, отдельных значимых зданий и сооружений.

«Особое место в представлении города занимает так называемая народная топонимика, – говорит завкафедрой «Теория и практика перевода» ТГУ Светлана Вопияшина. – Есть в городе места, которые мы привычно именуем «Рыбий глаз», «Старый торговый», «Комса», «тещин язык». Эти названия носят неофициальный характер и используются жителями Тольятти в разговорной речи, для того чтобы быстро выделить нужный объект. В отличие от официальных они носят эмоциональный, образный характер. Эти слова делают нас тольяттинцами, потому что это наше, уникальное.

Топонимика города формирует социокультурный контекст, в котором мы, его жители, существуем. Безусловно, хочется, чтобы у нас было больше улиц, парков с романтичными названиями и такой же средой, где было бы приятно прогуляться и посидеть в уличном кафе, чтобы улицы называли в честь тольяттинских музыкантов, писателей, ученых».