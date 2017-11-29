Тарелка, палки, прорубь

Самые необычные виды спорта в Тольятти.

По данным Росстата, каждый россиянин хотя бы раз в своей взрослой жизни пробовал заниматься тем или иным видом спорта на полупрофессиональном уровне. Наибольшей популярностью пользуются футбол, хоккей, баскетбол, плавание, теннис. При этом люди совершенно незаслуженно обходят своим вниманием другие виды спорта, которые со стороны кажутся им странными или забавными. «ПН» выяснил, как нырять в прорубь и ходить с палками с пользой для здоровья и почему «метание тарелки» не только детская игра.

Моржи со стажем

Существует множество экстремальных видов времяпрепровождения, щекочущих нервы и повышающих уровень адреналина в крови. Кто-то прыгает с парашютом, взбирается на скалы или сплавляется по горным рекам, а некоторые любят нырять в ледяную воду.

Надо сказать, зимнее плавание популярно во многих странах: у нас им занимаются «моржи», в Америке «белые медведи», а в Финляндии «выдры» и «тюлени». В Китае же аквайс (так называют моржевание официально) даже входит в список национальных видов спорта.

Специалисты отмечают, что люди, регулярно плавающие в проруби, крайне редко страдают от простудных заболеваний и очень быстро восстанавливаются после них. Грамотное купание в ледяной воде способно даже избавить от болей в суставах, мышцах и связках. «Я считаю, что закалять организм подобным образом можно всем, главное – без фанатизма, – говорит морж с 17-летним стажем Алла Касьяненко. – Прежде всего, надо правильно оценивать свои силы и возможности и слышать свое тело. Тогда точно себе не навредишь».

Конечно, есть и так называемые «спонтанные моржи», которые бросаются в ледяную воду разогретые алкоголем и баней или совершают свое погружение в прорубь раз в году – на Крещение. Однако чтобы моржевание приносило реальную пользу, заниматься им нужно систематически, а не от случая к случаю. Для этого создаются специальные клубы моржей.

В Тольятти Клуб моржей работает три раза в неделю – по средам, субботам и воскресеньям. Открытие сезона, кстати, состоялось еще месяц назад. Разовое посещение, не ограниченное по времени, обойдется в 150 рублей. Представители местного клуба не просто окунаются в прорубь, но и проводят соревнования, а также ездят посоперничать с моржами из других городов – в Ульяновск, Альметьевск, Уфу и даже в Финляндию.

Главные по тарелочкам

Наверняка многие в детстве играли во фрисби, ну, или попросту кидали друг другу летающую тарелку. По одной из версий, такой необычный снаряд придумали студенты Йельского университета, которые увлекались запуском металлических формочек для выпекания пирогов фирмы Frisbie Pie Company в конце 40-х годов XX века. Хотя полноценная летающая тарелка была разработана чуть раньше Уолтером Моррисоном, но получила другое название. Однако слово «фрисби» стало так популярно среди студентов, что Моррисон переименовал свое изобретение во Frisbee.

Наиболее известна игра со спортивным снарядом алтимат-фрисби. Смысл в том, чтобы, пасуя диск по воздуху, передать его товарищу по команде, находящемуся в голевой зоне соперника. Интересно, что судей в данном виде спорта нет даже на официальных матчах чемпионата мира – игроки сами решают все спорные моменты.

В 2013 году в Тольятти была образована местная команда по алтимату – «Хаски Глу», а в 2016 году учреждена АНО «Федерация флаинг диска Тольятти». К команде можно присоединиться. Тренировки платные: стоимость складывается из аренды залов, формы, участия в выездных турнирах – затраты делятся на всех. Кроме того, уже есть две функционирующие группы для детей 12–16 лет. Двухчасовые тренировки два-три раза в неделю обойдутся в 1,2 тыс. рублей. Кстати, сейчас ребята готовятся принять участие в первенстве России среди школьников.

«Многие считают, что фрисби – это всего лишь детская игра. В первую очередь потому что не знают об этом виде спорта, который признан Международным олимпийским комитетом, – говорит президент АНО «Федерация флаинг диска Тольятти» Вячеслав Кузнецов. – На деле же такое занятие требует от участников отточенной техники броска, отменной реакции, выносливости и скорости. В 2017 году алтимат был представлен на всемирных играх, и его включение в программу летних Олимпийских игр – дело времени».

Ходьба – фитнес будущего

Каждый из нас встречал на улицах города людей с лыжными палками в руках. Да, зимой это вполне нормально. Ну, или если это школьник, несущий лыжи домой на лето, – тоже можно понять. Во всех других случаях для непосвященных зрелище довольно странное.

Ходьбе с палками не одна тысяча лет: подобные опоры служили еще паломникам, преодолевавшим пересеченную местность. В методиках лечебной физкультуры палки всегда использовались с целью улучшения состояния здоровья и реабилитации после болезней. Близкий к современной версии вид ходьбы – Nordic Walking (скандинавская ходьба) впервые появился в Финляндии в 1940 году и использовался профессиональными лыжниками для поддержания формы вне тренировок. А в конце 90-х техника ходьбы трансформировалась в самостоятельный вид спорта и стала популярной по всему миру.

В Россию этот необычный вид спорта пришел относительно недавно, но уже стал эффективной альтернативой бегу, который многие специалисты называют чрезмерно агрессивной нагрузкой. «Я считаю, что скандинавская ходьба – это фитнес будущего, – рассказывает руководитель «Школы скандинавской ходьбы Тольятти» Лидия Елисеева. – Такого оздоровительного эффекта нет ни у какой другой физической активности. Дело в том, то ходьба сама по себе физиологична. Во время нее мы не делаем никаких движений, на которые нас не запрограммировала природа. Это абсолютно безопасно. К тому же с помощью палок мы разгружаем опорно-двигательный аппарат и прорабатываем проблемные зоны – шею, плечи, грудные мышцы».

В школе занимаются несколько групп различной интенсивности и возраста – самому старшему тольяттинскому любителю ходьбы с палками 85 лет. Одно занятие в группе для детей и пенсионеров стоит 100 рублей, для взрослых – 150 рублей. Стоит отметить, что тренировки проводят несколько различных школ в городе. Условия разные: можно приобрести абонемент на удобное количество занятий или оплатить персональную тренировку.

Кроме того, освоив технику, легко заниматься самостоятельно. Главное – приобрести правильный инвентарь. Главный инвентарь этого спорта – специальные палки – обойдутся примерно в 2 тыс. рублей. Необходимо обращать внимание на качество значимых элементов – рукояти, темляка, металлического наконечника и древка. Важно, чтобы палки были цельные, а индекс содержащегося в них карбона составлял не меньше 30%.