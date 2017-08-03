«Тебе помочь?»

Тольятти глазами Стэнфорда Мойо.

Кто: студент, 20 лет

Откуда: Замбия, Лусака

Сколько прожил в Тольятти: 1 месяц

Замбия – государство в Южной Африке, главная достопримечательность которого – знаменитый гигантский водопад Виктория. Население Замбии составляет 16 млн человек, почти 2 млн из которых живет в столице государства. На прошедшей неделе коренной замбиец Стэнфорд Мойо рассказал «ПН» о роли войны в истории, мечте стать пластическим хирургом и любви к детям.

Исполнение мечты

Впервые в России я оказался в 2014 году, когда получил стипендию от министерства образования, позволяющую отправиться в другую страну в качестве студента. Сейчас учусь на третьем курсе медицинского университета в Ульяновске. После окончания шестилетнего курса планирую стать пластическим хирургом. В замбийской культуре родители занимают центральное место, поэтому я очень рад, что мама и папа разделяют мои интересы и уважают решение учиться за границей.

Все три года, которые я нахожусь в России, летом преподаю английский язык в детском лагере в Тольятти. Навыки преподавания появились у меня еще дома: я был волонтером и работал учителем воскресной школы во время школьных каникул. Кроме того, я люблю детей, и мне нравится весело проводить с ними время. Однако сначала, когда появилась возможность поехать в лагерь, я опасался уезжать из Ульяновска, где к тому моменту более-менее освоился. Тем более плохо знал русский язык. Но сейчас все замечательно, и я рад, что моя жизнь в России устроилась именно так.

Гостеприимство и любезность

К моему удивлению, жители Тольятти – самые гостеприимные и любопытные люди, которых я когда-либо встречал. Например, однажды я вышел из лагеря, чтобы съездить в магазин. Туда отправился на такси. Совершив все покупки, понял, что телефон разрядился и вернуться обратно таким же образом не смогу. Был уже поздний вечер, но я надеялся встретить хоть кого-нибудь на улице. Я подошел к первому же парню, которого увидел, и, прежде чем успел произнести хоть слово, он сказал: «Привет! Тебе помочь?» Именно в тот момент я понял, чем отличается Тольятти от всех других городов, в которых я когда-либо был: здесь люди приветливы и любезны. И да, тот парень помог мне доехать до лагеря.

К сожалению, у меня не было достаточно времени, чтобы посетить какие-то достопримечательности Тольятти, но в целом город мне нравится. И вообще Россия – прекрасная страна.

Русский характер

Мое пребывание здесь – уникальный жизненный опыт, который нельзя переоценить. Я провел в вашей стране уже три года и достаточно много узнал о ее особенностях. Во-первых, россияне обладают богатым культурным наследием. Во-вторых, у русских твердые характеры и добрые сердца, что, как мне кажется, является наследием Второй мировой войны. Изучая историю вашей страны, люди по всему миру могут представить ужас и трагедию военного времени и увидеть, как, пережив такое, люди остаются человечными и любят друг друга. В-третьих, отмечу готовность русских помочь в трудную минуту совершенно незнакомому человеку, в том числе иностранцу. Поверьте, такого сочетания не найти ни в одной стране.

Единственное, что мне не нравится в России – это то, что она как будто принадлежит другой реальности. Думаю, ваша страна может многим поделиться с миром. Например, вы практически не рекламируете свои продукты на мировом рынке, а они ведь прекрасные. Или вот еще пример – здесь для общения я использую социальную сеть «ВКонтакте». На мой взгляд, она гораздо лучше и удобнее Facebook, но никто за пределами вашей страны о ней не знает. России пора открыться миру и громко заявить о себе!