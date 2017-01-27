ТоАЗ получил общественную награду «Защитник детства»

ТоАЗ признан лауреатом в корпоративной категории «за искреннее служение гражданскому долгу, благотворительный вклад в поддержку детства и участие в жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Премия вручается уже более десяти лет, учредителем выступает Совет женщин при мэрии г.о. Тольятти.

Как сообщается на сайте «Тольяттиазот», церемония награждения состоялась в рамках торжественного мероприятия ежегодной акции «Рождественские ангелы». Награду от предприятия получила заместитель генерального директора ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Юлия Петренко. Юлия Петренко отметила: «Нам приятно, что наш вклад получил столь высокую оценку общественных организаций и администрации города. Конечно, наша цель – сделать жизнь детей, нуждающихся в помощи, более комфортной и радостной, поэтому поддержка социальных учреждений родного города по-прежнему в числе приоритетов ТоАЗа».

Получение награды «Защитник детства», стала возможной, благодаря благотворительной деятельности «Тольяттиазот», так завод передал современную функциональную мебель социальному приюту «Дельфин», реабилитационному центру «Гармония» и сызранскому филиалу школы-интерната № 2 для обучающихся с ограниченными возможностями. Кроме того, ТоАЗ, оказал помощь тольяттинской городской больнице №4, оснастив новой мебелью больничные палаты и административные помещения.

Источник: tlt1.ru