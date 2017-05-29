Тольятти – 280

Любопытные факты о нашем уникальном городе.

День города, как известно, отмечают каждый год, однако юбилейные даты выпадают в лучшем случае лишь раз в 10 лет. «ПН» решил присоединиться к всеобщему поздравительному настроению и выпустить цепочку нетривиальных любопытных фактов о Тольятти – Ставрополе-на-Волге. Каждый из них посвящен определенному периоду – начиная с древнейших времен и заканчивая эпохой конца 80-х. За помощь в работе над текстом «ПН» благодарит ученого секретаря МБУК «Тольяттинский краеведческий музей» Сергея Лысякова.

1. Древнее Тутанхамона

Начнем с будоражащего кровь факта: довольно долгое время в Самарской губернии находили зарытые сокровища. Местные разбойники прятали награбленное у крупных трактов, соединяющих города и страны. Одна из находок стала поистине потрясающей: у Яблоневого Оврага под Жигулевском нашли тайник с ордынскими золотыми дирхемами. Он был небольшой, может быть, потому, что в ХIII–ХIV веках еще был распространен обычай расплачиваться мехами. Шкурка куницы стоила, к примеру, два дирхема. А вот знаменитый клад Стеньки Разина, кстати, до сих пор не найден.

Но это не самая древняя находка в нашем городе. Не так давно под одним из домов в районе Подстепок при земляных работах был обнаружен скелет мужчины в сидячем положении. Ученые Самары сделали заключение, что это было древнее захоронение человека, жившего в раннем бронзовом веке. И наш «земляк» значительно старше Тутанхамона.

2. Державин и реформатор земской медицины

Немалую часть детства провел в Ставрополе великий русский поэт и выдающийся государственный деятель Гавриил Романович Державин: оказывается, при гарнизоне города служил его отец. В 1750 году будущий поэт сдавал в Ставрополе первый смотр-экзамен для дворянских детей-недорослей вместе с братом Андреем. 24 года спустя Державин участвовал в подавлении Пугачевского восстания в Ставропольском уезде и снова побывал в городе.

Через столетие, в 1871–1873 годах, Ставропольскую земскую больницу возглавлял врач, сделавший большой вклад в развитие медицинской, здравоохранительной и профилактической работы в России, реформатор земской медицины Евграф Алексеевич Осипов. Он стал одним из основоположников российской санитарной статистики и организатором «Пироговского общества врачей» – самого авторитетного в дореволюционной России добровольного негосударственного объединения медицинских работников разного профиля. Близко дружил с Антоном Павловичем Чеховым, которого знал еще со времени его работы земским врачом.

3. Луковый город

В конце ХIХ – начале ХХ веков Ставрополь был известен больше как город ремесленников. А вот самым крупным в России экспортером лука, например, являлась Курская губерния со своим стригуновским сортом, затем шел пензенский, после него – подмосковный мячковский. А потом в Ставрополе смекнули, что местные условия тоже располагают к тому, чтобы выращивать лук, и представили рынку свой бессоновский сорт, с которым по сохранности могли соперничать только ростовский и мстерский – из Владимирской губернии. И какое-то время Ставрополь носил прозвище «луковый город».

В то же время многие ставропольские купцы нажили капитал на торговле зерном. Скупая хлеб по одной цене, они хранили его всю зиму, а весной вывозили в Рыбинск и Москву. В 1900 году из Ставрополя был вывезен 1 млн пудов зерна. Богатейшим местным хлеботорговцем был Иван Дудкин.

4. Домовоз от академиков СССР

Когда в 50-х годах ХХ века город с места затопления переезжал на новое место, перевозить дома ставропольчанам помогали ученые Академии архитектуры СССР. Они сконструировали оригинальную машину – домовоз. Бригада из шести человек на одном тракторе в течение восьми часов успевала подготовить дом, погрузить его на домовоз, отвезти на расстояние 6–7 км и поставить на новом месте на временную опору.

В мае 1957 года начался переезд, он длился два года. Переносились только новые деревянные дома. Каменные здания разбирали по кирпичику. Более 2,5 тыс. строений переехали на 10 км к северу, однако пригодными для сбора на новом месте были признаны лишь 1442 дома, из них только 15 – двухэтажные. Осенью 1955 года постройки, которые не успели перенести, были затоплены. Каменные дома купцов Дудкина (из той самой династии хлеботорговцев) и Климушина, здание гимназии, реального училища взорвали, а часть пригодных материалов перевезли для строительства новых домов.

5. Яшин, элекроплиты, перестройка

Вот еще интересный факт: благодаря возведению Автозаводского района с соблюдением принципов передового советского градостроительства Тольятти стал вторым по счету городом в СССР (после подмосковного Зеленограда), где начали строить дома, уже на стадии проекта рассчитанные на приготовление пищи при помощи бытовых конфорочных электроплит (ранее устанавливали только газовые).

В феврале 1981 года Тольятти посетил прославленный советский футбольный вратарь Лев Яшин, выступавший за московское «Динамо» и сборную СССР, участник «матча столетия» 1963 года в составе «сборной мира». Он стал почетным судьей на первом тольяттинском городском турнире по мини-футболу на снегу. Теперь неудивительно, что в городе есть улица его имени.

И напоследок устойчивая городская легенда: 8 апреля 1986 года, во время своего первого визита в Тольятти, генсек ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев впервые публично произнес эпохальное слово «перестройка».