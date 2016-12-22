Трудное детство. События в Тольятти, России и мире с 12 по 18 декабря

Юристы телеканала потребовали удалить детский рисунок за надпись «Зима близко» на нем. По словам представителей HBO, девочка нарушила их авторские права.

Тольяттинец получил большой срок за попытку растления малолетних. Для многодетных семей области выделили дополнительные деньги. Учебник по Уголовному кодексу для подростков шокировал общественность. Водители общественного транспорта продолжают обижать детей. Юристы HBO сражаются со страдающей аутизмом девочкой.

Отправляем далеко и надолго

На прошлой неделе тольяттинский суд приговорил 32-летнего местного жителя к 12 годам и 5 месяцам колонии строгого режима. Мужчину обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних: он подстерегал девочек в районе набережной и заставлял их смотреть на то, как рукоблудит.

Следствие установило два противоправных эпизода, совершенных летом 2014 года: сначала подсудимый напал на 12-летнюю девочку в районе набережной Комсомольского района, а через какое-то время пытался склонить к сексу двух девочек на набережной Автозаводского района. В обоих случаях детям удалось убежать, но им была нанесена сильная психологическая травма.

В суде мужчина свою вину не признал, заявив, что оба дня был на работе и, возможно, просто похож на преступника. Кроме того, знакомые и близкие сообщили, что он примерный семьянин, имеет на иждивении малолетнего ребенка и за ним не были замечены какие-либо отклонения.

Однако суд решил, что вина тольяттинца полностью доказана, так как дети опознали не только внешность обвиняемого, но и его украшения: массивную цепочку с крестом и перстень. В итоге суд признал его виновным. Мужчина с приговором не согласился. В настоящее время он обжалует его в вышестоящей инстанции.

Рождаемся ради денег

Тем временем государство стимулирует нас плодиться и размножаться. Так, на субсидии многодетным семьям Самарской области выделят 587 млн рублей из федерального бюджета. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства РФ. Средства предназначены на выплаты нуждающимся в поддержке семьям в связи с рождением третьего и последующих детей.

Всего в рамках федеральной программы было распределено 17,8 млрд рублей по 53 субъектам Российской Федерации. Объем бюджетных ассигнований увеличен на 528 млн рублей в связи с увеличением количества семей, имеющих право на получение выплаты и ростом величины прожиточного минимума для детей.

Заставляем карандаш исчезнуть

А представители Русского академического фонда обратились к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой провести проверку учебника «Иллюстрированный Уголовный кодекс для подростков» под авторством Ольги Узоровой и Елены Нефедовой.

Директор организации Олега Казенкова заявила, что книга вредит моральному развитию подростков и противоречит Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

На страницах издания приводятся провокационные примеры описания некоторых видов преступлений, которые могут совершить несовершеннолетние. В частности, в издании в качестве примера приводится случай сексуального насилия, совершенного в состоянии алкогольного опьянения, одной девочки над другой: «Надя ненавидела одноклассницу Иру. На вечеринке Ира выпила много спиртного и уснула в другой комнате на диване. Надя воспользовалась моментом и вставила спящей девушке в анус карандаш. В результате Иру отвезли на скорой в больницу с внутренней травмой, а Надю осудили по статье».

Другой пример еще более отвратителен, и описанные в нем деяния попадают по пункт «групповое изнасилование» статьи 132 УК РФ. Педагогика должна быть наглядной, но складывается такое ощущение, что авторы учебника перестарались с подробностями.

Гуляем по зимнему лесу

В Перми в 20-градусный мороз водитель автобуса высадил ребенка практически в лесу. О происшествии в соцсетях написали очевидцы. По их словам, мальчик восьми-девяти лет попросил водителя остановиться на остановке рядом с поворотом в микрорайон Чапаевский. Однако мужчина проигнорировал его просьбу и поехал дальше.

По словам пользователей, ребенок плакал и продолжал просить водителя. Только после того как в ситуацию вмешалась кондуктор, автобус остановился в лесу, на значительном расстоянии от остановки. Компания-перевозчик уже пообещала, что накажет водителя. Сам мужчина свою вину признал. Он пояснил, что просто не заметил ребенка.

Это не первый подобный инцидент с детьми в общественном транспорте. Так, в начале ноября в Екатеринбурге кондуктор высадила из автобуса девятилетнюю девочку, которая не смогла заплатить за проезд. Ребенок проделал путь в несколько остановок пешком в мороз под 30 градусов. В Челябинске кондуктор автобуса выставила на мороз школьника из-за того, что у него не было денег на проезд.

Нарушаем авторские права

Британец Джонатан Уилкокс, отец 13-летней страдающей аутизмом девочки, получил письмо от администрации сайта RedBubble. В нем сообщили, что были вынуждены удалить с сайта работу его ребенка, присланную на конкурс Huevember, по требованию юристов HBO за нарушение авторских прав.

Юристы телеканала потребовали удалить рисунок за надпись «Зима близко» на нем. По словам представителей HBO, девочка нарушила их авторские права.

Как рассказал отец девочки, он был просто поражен требованиями юристов телеканала. По его словам, дочь выкладывала свой рисунок и на другие сайты, а также делилась им на своих страницах в соцсетях, и он «очень сомневается», что ребенок делал это для получения какой-либо финансовой выгоды.

Сайт Redbubble представляет собой интернет-сообщество художников, рисунки которых используют в качестве принтов для одежды и аксессуаров. И поэтому юристы телеканала могли заявить о нарушении авторских прав ради выгоды. И даже если у ребенка не было никаких планов по продаже рисунка, самого факта его присутствия на сайте хватило для того, чтобы запустить «юридическую машину» канала HBO.